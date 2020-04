Melina Schöttes’ Garten in Oberhundem wird zum Fitnessstudio

Auch die Saison von Skilangläuferin Melina Schöttes aus Oberhundem fand bereits Mitte März wegen ein unerwartet frühes Ende. Der Grund natürlich auch hier: Das Corona-Virus.

„Die Saison war schlagartig an dem Wochenende vorbei, als eigentlich die Deutsche Marathon-Meisterschaften in Bodenmais im Bayerischen Wald stattfinden sollten. Als wir auf der Anreise waren, wurde die DM abgesagt. Es war irgendwie ein komisches Gefühl, da eigentlich noch drei Wochen Wettkämpfe gewesen wären mit den Deutschen Meisterschaften und dem Continental Cup. Das ist eine internationalen Wettkampfserie eine Stufe unter dem Weltcup“, erzählt die WP-Sportlerin des Jahres 2019.

Offen blieb zunächst die Frage: Wie werden die Wettbewerbe und Meisterschaften gewertet? Diese Frage ist inzwischen gelöst.

Wertung: Dritte im Deutschlandpokal

„Bei der Gesamtwertung im Deutschlandpokal wurde eine Regelung gefunden, dass es trotz der fehlenden Wettkämpfe für alle fair war. Es gab Streichergebnisse, angepasst auf die stattgefundenen Wettkämpfe, so dass ich am Ende knapp auf Platz drei gelandet bin“, berichtet Melina Schöttes.

Und dann kamen auch schon schnell die Beschränkungen des „normalen Alltags“. Melina Schöttes war davon auch betroffen, denn sie macht eine Ausbildung zur Physiotherapeutin an der Bildungsakademie für Therapieberufe in Bestwig.

Doch seit Mitte März ist alles anders. „Die Ausbildung lief die letzten Wochen komplett online von Zuhause. Ich finde das eigentlich für den theoretischen Teil relativ praktisch, da ich mir meinen Tag selbst einteilen kann. Seit fünf Wochen bin ich nun schon in Oberhundem. Ich genieße die Zeit mit der Familie, da über dem Winter dafür sonst nicht so viel Zeit war“, sagt die 21-Jährige.

Vom Landestrainer Stefan Kirchner vom Olympiastützpunkt Winterberg habe ihre sechsköpfige Trainingsgruppe die Vorgabe bekommen, pro Woche zwölf bis 15 Stunden etwas zu trainieren. „Aber immer so, dass wir uns eher erholen, also alles im regenerativen Bereich. Das Training besteht aus Rad fahren, sowohl Mountainbike als auch Rennrad, Cross laufen sowie Kraft- und Koordinationstraining im Garten“, berichtet Melina Schöttes.

Das Training findet im Moment komplett eigenständig statt, da Krafträume und Hallen geschlossen sind. Melina Schöttes: „Da wird man teilweise etwas kreativ, so dass neben dem normalen Ausdauertraining im Wald der Garten sozusagen zum Fitnessstudio wird, mit immer wieder neuen Ideen.“

Die praktischen Dinge übe sie an ihren Familienmitgliedern. „Dafür bekommen wir Anleitungen geschickt, teilweise auch Videos, die das Lehrpersonal der Bildungsakademie erstellt, so dass wir zumindest wissen, wie es ungefähr aussehen soll. Teilweise finden auch Videokonferenzen statt, wo dann wichtige Dinge noch einmal durchgegangen werden und wir Rückmeldung bekommen und Fragen stellen können. Das klappt echt super“, freut sich Melina Schöttes.

Ihr falle das selbstständige Lernen in dieser Zeit relativ leicht. Melina Schöttes: „Meistens verstehe ich auch Dinge besser, wenn ich mir das selbst erarbeiten muss, als wenn einem das in einem Vortrag oder ähnlichem erklärt wird. Über die Saison war es ja nicht anders. Ich musste auch viel eigenständig arbeiten und mir Dinge selbst herleiten und immer wieder schauen, dass ich auf dem neusten Stand bin.“

Auch die Vereinbarkeit von Leistungssport und Ausbildung generell funktioniere bis jetzt super. Melina Schöttes: „Die Bildungsakademie hat mich über den ganzen Winter immer wieder freigestellt für alle Trainings- und Wettkampfmaßnahmen. Auch meine Klassenkameraden haben mir immer sehr geholfen. Mir wurde alles zugeschickt. Und wenn ich da war, wurden mir praktische Dinge die ich verpasst habe, in den Pausen erklärt und gezeigt.“

Sie habe trotz der wettkampfbedingten Fehlzeiten bisher keine direkten Probleme mit der Ausbildung gehabt. Die Themen, die sie verpasst habe, habe sie sich in den letzten Wochen, als viel sie viel Zeit hatte, nachgearbeitet.

Dank an Bildungsakademie

Melina Schöttes blickt mit Dankbarkeit zurück: „Ein großes Dankeschön an die Verantwortlichen der Bildungsakademie, dass sie mich so unterstützen und mir eine Ausbildung neben dem Leistungssport ermöglichen. Ohne so eine gute Zusammenarbeit wäre es nicht möglich, den Skilanglauf auf dem Niveau zu betreiben. Es ist nicht selbstverständlich, dass man in so einem Umfang, freigestellt wird.“

Sie hoffe, dass sie auch in der Zukunft den Spagat zwischen Leistungssport und Ausbildung weiterhin so gut hinbekomme. „Auch wenn es nicht immer einfach sein wird, glaube ich, dass es möglich ist, beides zu schaffen“, so Melina Schöttes.

Und natürlich kribbelt es bei Melina Schöttes auch schon wieder in den Füßen: „Hoffentlich kann bald wieder Training in kleinen Gruppen stattfinden, so dass ich nicht alles alleine machen muss. Wie es mit den Sommerwettkämpfen aussieht, entscheidet sich alles spontan, ob, wann und in welcher Form diese stattfinden werden.“