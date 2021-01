Melina Schöttes kommt langsam in Schwung

Oberhundem/Saalfelden. Beim Austria Cup in Saalfelden ist die Oberhundemerin mit ihrem Abschneiden zufrieden.

Gut eine Woche nach ihrem Saisonstart in der Schweiz stand Melina Schöttes am vergangenem Wochenende erneut am Start. Die 22-jährige Oberhundemerin hatte die Starterlaubnis für den internationalen FIS Austria Cup in Saalfelden bekommen.

Unter sehr strengen Coronaauflagen gingen insgesamt über160 Skilangläufer aus 12 Nationen an den Start. Samstag morgen stand der Sprint in der freien Technik auf dem Programm. Bei sehr schnellen Bedingungen erreichte Melina im Prolog einen hervorragenden achten Platz unter den 31 gestarteten Damen. Platz zwei in ihrem Viertelfinallauf bedeutete den ungefährdeten Einzug ins Halbfinale.

Nicht ins Rennen gekommen

„Im Halbfinale bin ich vom Start an nicht richtig reingekommen. Ich konnte zwar die Lücke wieder zulaufen, aber am Ende hat es leider wieder nicht für den Einzug ins Finale gereicht“, zieht Melina Bilanz nach dem von Tschechinnen und Slowakinnen dominierten Sprint. Bei eisigen Temperaturen ging es am Sonntagmorgen zweimal über die anspruchsvolle 2,5 Kilometer lange Runde.

In einem sehr schnellen Rennen blieb die Uhr nach 5 Kilometern bei 13/34,2 Minuten für die angehende Physiotherapeutin stehen Platz 14 in einem wiederum sehr starken besetzten Feld. „Ich bin mit den beiden Rennen zufrieden. Es war sehr starke Konkurrenz am Start, vor allem die Tschechen waren mit einer sehr starken Mannschaft da“, zeigt sich die Skilangläuferin mit ihrem Wettkampfwochenende in Österreich zufrieden.

Am Wochenende in der Schweiz

Bereits am Mittwoch ging es wieder in die Alpenregion. Am kommenden Samstag steht der erste Skimarathon der Visma Skiclassic Serie dieser Saison in der Schweiz auf dem Programm. In St. Moritz, im Engadin, müssen 65 Kilometer gelaufen werden. Allerdings dürfen hier nur Sportler starten, die einem der 35 „Profiteams“ der Visma Skiclassic Serie angehören.

Nachdem Melina Schöttes bereits im vergangenem Winter für ein Proteam gelaufen ist, wechselte sie im Sommer zu dem neu gegründeten „Team Zipps“. Seit kurzen gehört auch Benjamin Selter vom TV Attendorn zu dem Team und wird im Engadin ebenfalls am Start sein.