Michael Burghaus übernimmt Zweite des VfR Rüblinghausen

„Vor den Kopf gestoßen“, fühlten sich die Verantwortlichen des VfR Rüblinghausen. So drückte es der 2. Vorsitzende Thomas Meurer aus. Anlass der Verärgerung ist der Wechsel von Robin Brucker (29) zum B-Kreisligisten FSV Gerlingen II (wir berichteten). Dabei hatte Brucker bereits die Zusage gegeben, in der Saison 2020/21 die Reserve des VfR zu übernehmen. Das wurde auch so am 23. November, am Rande des Kreispokalendspiels in Gerlingen, besiegelt.

Robin Brucker sieht das etwas anders. So weit er sich erinnerte, habe er sich „ein Hintertürchen in den Vorgesprächen aufgehalten“. Hätte er dieses Hintertürchen nicht im Hinterkopf gehabt, „dann hätte ich mit keinem Verein der Welt verhandelt“, versicherte er. Aber darauf wolle er sich nicht stützen. Brucker: „Das habe ich jedenfalls so gesehen. Aber wir haben jetzt einen Weg gefunden“. Wohin der Weg seiner künftigen Mannschaft geht, liegt allerdings im Dunkeln. Die Gerlinger Zweite steht der Spitze der Liga, sie würde Stand jetzt in der kommenden Saison Kreisliga A spielen.

Auf Robin Bruckers Sinneswandel reagierten die Rüblinghauser umgehend. Sie entbanden ihn von seinen Aufgaben als A-Jugendtrainer der Jugendfußball-Spielgemeinschaft Rüblighausen/Hillmicke/Iseringhausen/Dahl/Friedrichsthal (RHID-F). Bis zum Saisonende - so es denn überhaupt stattfindet - übernimmt Evgenij Germann die Mannschaft, eher er im Sommer gemeinsam mit Luca Cordes Trainer der A-Junioren wird.

Einen Ersatz für Robin Brucker hat der VfR Rüblinghausen bereits gefunden. Michael Burghaus (52) wird in der nächsten Saison bei der VfR-Zweiten einsteigen. Burghaus, zuletzt gemeinsam mit Sebastian Brüser bei der SG Kleusheim/Elben tätig, sei nicht nur eine Ideallösung, sondern „er übertrifft das Anforderungsprofil sogar“, wie Patrick Berg erfreut feststellte. Er verkörpere „Fachwissen und Lebensfreude“ gleichermaßen, attestierte Thomas Meurer dem Rüblinghauser Jungen.

Die VfR-Vorstandsmitglieder erreichte sie der Anruf ihres A-Jugendtrainers Robin Brucker am Montag letzter Woche. Dabei teilte er ihnen mit, dass er dem FSV Gerlingen die Zusage gegeben habe. Ein persönliches Gespräch kurz drauf habe nichts an Bruckers Plan geändert. Thomas Meurer: „Keine Chance, das zu verhandeln. Die Entscheidung war getroffen“.

Die Rüblinghauser sind gebrannte Kinder. Schon im Herbst 2019 hatten sie ihren Reservetrainer Raphael van der Wielen Knall auf Fall verloren, als der sich als Co-Trainer von Thomas Hütte der SpVg Olpe anschloss. „So was verstößt gegen unsere Werte“, wird Patrick Berg ziemlich deutlich, „wir stehen für Integrität, Vertrauen und Teamgeist. Und das wird auf diese Weise über Bord geworfen“. Gerade ein Trainer müsse Vorbild sein, fügt er hinzu.

Sechsjährige Bilderbuch-Karriere

Robin Brucker kann nachvollziehen, dass die VfR-Vorstände ungehalten waren. „Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass sie so regiert haben wie sie reagiert haben“, sagt der Ex-Trainer. Aber mittlerweile habe es wieder Telefonate zwischen ihm und den Verantwortlichen gegeben. „Mit gewissem Abstand waren diese Gespräche etwas gelassener als das erste“, gibt Robin Brucker wider. Für ihn sei Gerlingen jetzt „eine Super-Möglichkeit, mich im Seniorenbereich zu etablieren“, sagt er. Verbindungen zum FSV Gerlingen bestehen aus früheren Zeiten. Robin Brucker hatte dort bis zur A-Jugend gespielt.

Dieser Bruch sei umso bedauerlicher, da Robin Brucker in Rüblinghausen eine „Bilderbuchkarriere“ hingelegt und auch vor sich gehabt habe. Patrick Berg: „Er hat die C-, B- und A-Jugend trainiert. Wo gibt es das schon im Kreis Olpe? Hätte er die Zweite auch trainiert, wäre er zum Abschied mit viel Schulterklopfen und mit einer blütenweißen Laufbahn durch die Tür gegangen“.

Robin Brucker räumt ein: „So wie es gelaufen ist, war es unglücklich“. Immerhin sei er sechs Jahre Jugendtrainer bei der JSG RHID gewesen, sah sich „voll integriert“. Was ihm sehr wichtig ist zu sagen: „Ich habe dem Verein sehr viel zu verdanken. Die Art, wie wir dann auseinander gegangen sind, ist schade“.

Nachdem der Vorstand des VfR Rüblinghausen erfuhr, dass Robin Brucker 2020/21 nicht für die Reservemannschaft zur Verfügung stehen würde, klingelte bei Michael Burghaus das Telefon. Der 2. Vorsitzende Thomas Meurer rief an. „Da war ich überrascht“, so Burghaus, „da wusste ich noch nicht, dass jemand einen Posten nicht antritt“.

Vorfreude

Michael Burghaus war zuletzt bis vor zwei Jahren gemeinsam mit Sebastian Brüser beim FC Altenhof tätig, davor zwei Jahre bei der SG Kleusheim/Elben. Jeweils fünf Jahre trainierte er den FC Schreibershof, den SC Listernohl, den SV Rahrbachtal und zwei Mal die SpVg Olpe II. „Ich freue mich total auf die Aufgabe, ich kenne ich den Verein in- und auswendig. Ich bekomme da ein bestelltes Feld.“ Zwar sei es „normalerweise schwer, eine Zweite zu trainieren“, weiß Burghaus, „aber es ist mir viel Unterstützung zugesagt worden“. Auch die Mannschaft bleibe zusammen.

Sebastian Wasem, künftig Trainer der Bezirksligamannschaft, kennt Michael Burghaus auch gemeinsamen Olper Zeiten. Burghaus trainierte die Zweite, Wasem war Westfalenligaspieler der SpVg Olpe. „Er war verletzt, machte sich in der Reserve fit, da sind wir hier und da ins Gespräch gekommen“. Daher glaubt Burghaus auch, dass beim VfR zwischen der Ersten und der Zweiten ein guter Austausch stattfinden werde.