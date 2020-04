Mönchengladbach und Frankfurt: Fotos aus der riesigen Stille

Besuch eines Geisterspiels? Klingt paradox. Ist es an sich auch, denn sonst wäre es ja kein Geisterspiel. Zu den wenigen, die Bundesliga-Fußball in einer nahezu menschenleeren Riesen-Arena erlebten, gehört Ulrich Hufnagel (41) aus Altfinnentrop, Sportfotograf.

Es waren sogar zwei Partien, die er aus der Hintertor-Position verfolgte: Die Bundesligapartie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln im Borussia-Park und das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Basel im Waldstadion. Beide fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Wie empfindet ein Mann, der die größten Fußballspiele der letzten Jahre fotografisch begleitet hat, eine solch gespenstische Atmosphäre vor 50.000 leeren Plätzen? „Fürchterlich, total unheimlich“, antwortet Ulrich Hufnagel spontan, „da ist auf dem Daspel in Heggen mehr Stimmung. Da kriegst du mehr Fußball-Atmosphäre als das in diesen großen Stadien der Fall war“.

Weil Zuschauer-Reaktionen in den gigantischen Arenen völlig fehlen, dringen Dinge an das Ohr des Fotografen, die er nicht gewohnt ist. Ulrich Hufnagel: „Du hörst jeden Spielerschrei, alle Kommandos, die sie sich untereinander geben. Sogar das, was der Linienrichter in sein Headset spricht“. Und das Klicken seiner eigenen Kamera. Was ihm vielleicht mal passiert, wenn er seine Familie in der stillen Nacht unterm Weihnachtsbaum ablichtet.

Aber der Annahme, diese Stille begünstige die Konzentration des Fotografen auf das Wesentliche, auf das Spielgeschehen, widerspricht Ulrich Hufnagel: „Nein. Durch die Reaktion des Publikums wirst du auch darauf hingewiesen, dass bald eine gefährliche, eine interessante Situation entsteht“.

Auch die Jubelbilder sind ganz andere. Wenn ein Treffer fällt, weiß er immer genau, wo er „draufhalten“ muss. Ulrich Hufnagel: „Dann rennt die Mannschaft Richtung Eckfahne und zur TV-Kamera und feiert mit den Fans“. Wenn jedoch keine Fans da sind, dann läuft der Torschütze zur Mitte, eskortiert von seinen Kameraden.

Am Tag danach hat sich Ulrich Hufnagel, bekennender Gladbach-Fan, das rheinische Derby nochmals im TV angesehen, und das Gleiche empfunden wie am Vorabend im Borussia-Park: „Das ist kein Fußball. Emotionen gehören einfach dazu“.

Sorgen in der Branche

Was sich für die Foto-Journalisten nicht geändert hat in Corona-Zeiten, sind die Einlasskontrollen. „Da gab es keinen Unterschied. In Gladbach hatten unsere Dauerkarten nicht gegolten, da gab es nur Tageskarten. Und in Frankfurt durften wir nicht durch den normalen Einlass vom Parkplatz aus, sondern mussten in die Tiefgarage fahren und von dort aus ins Stadion“.

Wie es nun weiter geht? Ulrich Hufnagel weiß es genau so wenig wie alle anderen Fußball-Interessierten. „Die Politik muss entscheiden, was zu tun ist. Teils erfährt die DFL für ihr Vorhaben mit den Geisterspielen von der Bevölkerung oder den Fans Gegenwind, da viele die Sonderstellung für den Fußball nicht wollen, unter anderem wegen der vielen Coronatests für die Spieler“. Ob Geisterspiele der Weisheit letzter Schluss sind, bezweifelt er. „Dann treffen sich die Leute zu viert oder acht oder mehr zum Gucken“. Angenommen, Borussia Dortmund werde Meister, „Dann rennen doch mit Sicherheit Tauende auf den Borsigplatz. Oder in Liverpool. „Die brauchen noch zwei Siege und sind zum ersten Mal seit zig Jahren mal wieder Meister. Da kannst du die Fans doch nicht zurückhalten“.

Ulrich Hufnagel gibt die Stimmung in seiner Branche wider: „Wir haben natürlich Sorge, dass der Fotograf irgendwann gar nicht mehr gebraucht wird. Die neue DFL-Katalog sieht ja nur noch drei Fotografen vor, und zehn schreibende Journalisten“. Der Katalog mit geplanten Richtlinien bezieht sich nur auf die Geisterspiele. Hufnagel: „Wir hoffen natürlich, dass der Fotograf wieder ins Stadion darf, sobald sich das wieder mehr normalisiert“.

Was ein Unterschied zu den üblichen Szenarien, wenn sich Dutzende Objektive, Seite an Seite auf das Geschehen richten und es einzufangen versuchen. Künftig soll stattdessen „mit einer Pool-Lösung gearbeitet werden“, schätzt Hufnagel. Heißt: Alle Medien greifen nur noch auf diesen Pool zu. Dies werde zurzeit mit den Journalistenverbänden verhandelt.

Vollkommen „auf Eis“ liegt der Fotograf Ulrich Hufnagel während der Coronazeit nicht. Zwar fällt alles weg, was mit Fußball zu tun hat, und damit auch Woche für Woche das Honorar. Aber finanziell trocken ist er nicht, denn: „Ich habe den Vorteil, dass ich für Xinhua, die größte Nachrichtenagentur Chinas, arbeite. Für die habe ich immer die Fußballspiele gemacht. Stattdessen bucht die Agentur mich jetzt für corona-relevante Themen“.

Völlig neue Motive

Verlangt werden von ihm sowohl Fotos als auch Videos. So war er in Kehl, als die deutsch-französische Grenze dicht gemacht worden war, und fotografierte die Grenzkontrollen, oder besuchte eine Schneiderin in Köln, die Atemschutzmasken fertigt, oder die Virologie im Uniklinikum Essen. „Da durfte ich ebenfalls Fotos machen“. Am Wochenbeginn hielt er den Start der Masken-Pflicht im Bild fest.

Eine Sonderstellung hat er als Journalist nicht. Ulrich Hufnagel: „Ich habe, wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege, die gleichen Pflichten wie jeder andere Bürger auch und muss mich an die Richtlinien halten. Warum auch nicht?“.

Die Themen haben sich auch für ihn verlagert. Weg vom Fußball. So weit weg, dass er am Beginn unseres Gesprächs auch zunächst überlegen musste, welche Bundesligaspiele am Samstag gewesen wären, ob wir schon im 32. Oder 33. Spieltag sind. „Ich bin gar nicht mehr im Rhythmus“. Natürlich wäre er gern im Stadion gewesen. Ulrich Hufnagel ist nicht der distanzierte Übermittler von Fotomaterial, er ist auch ein Fußballfreund. Doch was hilft’s. „Es ist höhere Gewalt. Das wird dann so bestimmt, und dann ist man raus“.