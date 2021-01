Nach 1000 Bayern-Spielen ist Abpfiff in der Pfefferburg

Dünschede. Die Pfefferburg, die zum Ende des Jahres ihre Pforten schloss, war mehr als eine Kneipe. Sie war auch Bayern München. 23 Jahre lang.

Die Feuerwerksraketen an den langen Holzstäben steckten schon in den leeren Sektflaschen, um in wenigen Minuten in den Himmel aufzusteigen. Große Boxen waren aufgebaut. Sie sollten für die Begleitmusik sorgen und die Hymne "FC Bayern, Stern des Südens", in die Nacht hinausbrüllen, auf dass es durch die Täler schalle. Alles war bereitet im Garten der Gaststätte Pfefferburg, alles war angerichtet an jenem Maiabend 1999 für das große Beben im unteren Repetal.

Doch statt Getöse herrschte Stille. Innerhalb von zwei Minuten hatte Manchester United den Bayern den sicheren Champions-League-Sieg entrissen. "Ich war gerade mal draußen, und als ich wieder reinkam, sah ich den Ball im Netz liegen", erinnerte sich Uli Schöttler (62), der mit seiner Frau Carola die Gaststätte geführt hat, an seinen flüchtigen Blick auf den Fernseher, "da dachte ich, okay, dann packen wir's halt in der Verlängerung. Bis mich einer aufklärte: Von wegen Verlängerung. Das war das 1:2 für Manchester."

Kleine Allianz Arena

Geschichten aus der Pfefferburg. Die Lokalität, die da zum Ende des vergangenen Jahres für immer ihre Pforten schloss, war mehr als eine Kneipe. Die Pfefferburg war auch Bayern München. 23 Jahre war sie das Vereinslokal des Fanclubs Hollywood, war Zeuge von unzähligen Spielen der Münchner, Schauplatz von zahlreichen Feiern, aber auch von herben Enttäuschungen, wie der von 1999, dem in letzter Minute verlorenen Champions-League-Endspiel. Die Pfefferburg - die kleine Allianz Arena inmitten des Kreises Olpe. Legt man die Zahl von jährlich etwa 50 Pflichtspielen der Münchner zugrunde, sind hier annähernd 1000 Spiele des deutschen Rekordmeisters über den Bildschirm geflimmert. Kein Bayern-Spiel, das in der Pfefferburg nicht übertragen wurde.

Uli Schöttler, Gastwirt, ist Ehrenmitglied im Fanclub Hollywood, hat in seinem kleinen Reich alles mitgemacht, und war einer der aktiveren Stadionbesucher. Nach München fuhr er sowieso, aber auch wenn die Bayern hier im Westen spielten, war er dabei. "Ich habe 22 Jahre lang alles organisiert, jetzt sollen mal jüngere Leute ran", sagt er und bezieht das nicht nur auf den Fanclub-Vorsitz, sondern auch auf die Stadion-Fahrten. Das Kontingent an Auswärtskarten wurde mit den Jahren immer kleiner, zumeist gab es dann auch nur Stehplätze, "in diesem Stehbereich ist es mir zu eng".

Corona lässt Gästeschar schrumpfen

Mitglied beim FCB ist Uli Schöttler seit 2006. "Das werde ich auch bleiben, so lange ich lebe", sagt er. Dass jetzt Schluss ist als Gastwirt, sieht ja ohne Groll. Die fünf Titel, die der FC Bayern in diesem Jahr geholt hatte, waren zwar ein schöner Abschluss, aber nicht zu vergleichen mit dem, was sich sonst so in den Jahren dort abgespielt hat. Corona hat die Möglichkeiten schrumpfen lassen. Schöttler: "Wir durften ja nur noch 10 oder 15 Mann reinlassen". Und das in diesem großartigen Sommer des FC Bayern.

Große Spiele, großer Besuch. Wenn es um europäische Ehren ging, war die Kneipe rappelvoll. Und dann ging es auch mal bis in den frühen Morgen. Als die Bayern 2013 die Champions League gewannen, da wurde es hell, ehe die letzten Gäste gingen. Alles erstrahlte in Rot, die große Bayern-Fahne wehte über dem Gelände. Das schreckte einige Dortmunder nicht ab. Es ging, obwohl so viel auf dem Spiel stand, friedlich zu, aber als erfahrener Gastwirt weiß Schöttler: "Man muss doch schon mal ein bisschen aufpassen bei dem einen oder dem anderen, es waren auch Leute da, die nicht zu unseren Stammgästen gehörten, da wird der eine oder andere auch schon mal nickelig".

Was der Pfefferburg verwehrt geblieben ist, war der Besuch eines Bayern-Stars. "Wir haben jedes Jahr mitgemacht, erzählt Uli Schöttler und meint damit die Besuche von Bayernstars auf Fanclub-Weihnachtsfeiern, die unter den Clubs ausgelost werden, "aber leider waren wir nie dabei".

Kein Nachfolger

Nun ist die Bayern-Bastion Pfefferburg Geschichte. "Wir hatten schon länger vorgehabt, zuzumachen, jetzt, wo Corona da ist, ist es eigentlich eine gute Gelegenheit", sagt Uli Schöttler. Das Ordnungsamt hatte der Lokalität einen Besuch abgestattet und dem Wirt eröffnet, dass er nur noch 15 Gäste reinlassen durfte, gemessen an der Quadratmeterzahl. "Dann hattest du die Zählerei, du hattest schon zwölf Gäste da, dann kommt noch eine Gruppe, dann kannst du zehn Leute nach Hause schicken. Das ist ja auch Blödsinn", winkte Schöttler ab.

Einen Nachfolger hat Uli Schöttler nicht. Wer will das noch machen? "Junge Leute haben alle ihre Berufe und sagen sich: ich stell mich da doch nicht mehr rein am Abend", so Schöttlers Erfahrung. Er lässt alles so, wie es ist, auch die Theke, nimmt den Schankraum als privaten Partykeller und wird sich dann, wenn es erlaubt ist, mit Freunden dort treffen oder Geburtstage seiner Kinder feiern. Was bleibt ist der Dank an die treuen Gäste über all die vielen Jahre.