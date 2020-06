Nächster Tiefschlag für Ottfingen: Torjäger Balijaj geht

Ottfingen. Bitter: Nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Landesliga muss Bezirksligist SV Ottfingen den Weggang von Toptorjäger Enrico Baijaj verdauen.

Feste Zusagen zählen im Amateurfußball offensichtlich nicht mehr viel. Diese bittere Erfahrung musste Uwe Kipping, bis zum Sommer Sportlicher Leiter und Trainer des SV Ottfingen in Personalunion, jetzt gleich doppelt machen. Mit Anis Soltani und Enrico Balijaj verlassen den Bezirksligisten zwei Spieler, mit denen der Verein vom Siepen fest für die Spielzeit 2020/21 gerechnet hatte.

Vor allem der unerwartete Weggang des 14-fachen Torschützen Balijaj tut empfindlich weh. Der Offensivspieler hatte dem Tabellenzweiten laut Kipping bereits im März fest zugesagt. Uwe Kipping jedenfalls ist „tief enttäuscht“, dass ein „gegebenes Wort nichts mehr zählt“.

Dabei hatte sich der Sportliche Leiter des SV Ottfingen nach eigenen Worten ins Zeug gelegt, um Enrico Balijaj zu halten. Denn in Zeiten von Corona-bedingten Einnahmeverlusten muss auch der ehemalige Verbandsligist sparen. „Enrico ist ein Guter“, hält Kipping, der den Angreifer aus gemeinsamen Zeiten bei der U19 der SF Siegen kennt, viel vom besten SVO-Torschützen der abgebrochenen Saison.

Aber dann kam ein Anruf, der Uwe Kipping bis heute beschäftigt. Der Mann aus dem rheinland-pfälzischen Niederschelderhütte hatte es sich zuhause auf dem Sofa gemütlich gemacht, da klingelte das Telefon. Am anderen Ende der Leitung sei Isni Balijaj gewesen, der Vater von Enrico. Balijaj ist Trainer des Liga-Konkurrenten SpVg Neunkirchen, der in der neuen Saison als FC Freier Grund (Fusion mit Borussia Salchendorf) an den Start geht.

„Er hat mir sein Leid geklagt, dass er keine bezirksligataugliche Mannschaft habe und dringend Verstärkung brauche“, berichtet Kipping. An Enrico Balijaj hatte Kipping in diesem Augenblick gar nicht gedacht. Das sollte sich aber rasch ändern. Auch die zurückgezogene Zusage von Mittelfeldspieler Anis Soltani, den es laut Kipping zum Ligakonkurrenten 1. FC Türk Geisweid zieht, hat den Sportlichen Leiter „ganz tief getroffenen“.

Planungen durcheinandergewirbelt

Beide Personalien haben die Planungen für die neue Saison erheblich durcheinandergewirbelt. Dabei wollte Uwe Kipping nach den Abgängen von Julian Scheppe (SG Finnentrop/Bamenohl), Daniel Schnittchen (Fortuna Freudenberg), Luca Petri (SG Roßbachtal) und Patrick Diehl (tritt kürzer) mit einem 20-Mann-Kader in die Spielzeit 2020/21 gehen. Übrig geblieben sind nur noch 16 Spieler. Als einziger Neuzugang steht bisher Janosch Schmallenbach (DJK Friesenhagen) fest.

Der Scheppe-Weggang zur SG Finnentrop/Bamenohl ist schon lange bekannt. „Verständnis“ hat Uwe Kipping auch dafür, dass Luca Petri, der in Gießen studiert, die lange Anfahrtszeit nach Ottfingen scheut, und Daniel Schnittchen nach einigen Jahren am Siepen eine „neue Herausforderung sucht“. Jetzt muss der Sportliche Leiter, der die Kaderplanung eigentlich schon beendet hat, wieder neu beginnen. In seinem Budget ist zwar wieder etwas Luft. Aber Uwe Kipping macht sich nichts vor. „Die guten Spieler sind inzwischen vom Markt.“

Einen zweiten Neuzugang hat der SV Ottfingen aber so gut wie an der Angel. Der kommt von einem klassenhöheren Verein aus der Nachbarschaft. Mehr wollte Kipping noch nicht verraten. „Die Qualität unseres Kaders ist nach wie vor gut, aber es fehlt die Breite“; weiß der Sportliche Leiter, dass Handlungsbedarf besteht. Angesichts der personellen Rückschläge hält sich Kipping, der das Traineramt an A-Lizenz-Inhaber Thorsten Seibert abgeben wird, mit einem konkreten Saisonziel zurück. „Wir machen uns keinen Druck.