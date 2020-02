Natalie Willeke: Der Traum von den olympischen Spielen

Lakritze, Fruchtgummi, Kaubonbons …manch einem läuft dabei das Wasser im Mund zusammen. Und der Gedanke an Sport ist dann am liebsten ganz weit weg.

Oder doch nicht? Der eine oder andere hat nämlich den Bogen raus. Weil der Name eines Süßwarenimperiums aus der früheren Hauptstadt der BRD untrennbar mit Badminton verbunden ist. Auf dessen Gelände in Bonn-Kessenich entstand 1953 die erste reine Badmintonhalle Deutschlands, das Dach gebaut wie die parabelförmige Flugkurve des Balls. Oder besser Spielgerätes, weil der Badmintonball- auch Shuttlecock genannt- ja nun einmal nicht rund ist. Wenn man so will, kann man Badminton als Randsportart bezeichnen. Zumindest hierzulande und in einem großen Teil Europas. Ausgenommen in England und Dänemark.

Seit der Grundschule am Schläger

Höchst populär, so wie Fußball und Leichtathletik bei uns, ist das Spiel in Südostasien, also dort, wo sozusagen die Hälfte der Menschheit lebt. Womit das mit der Randsportart erledigt sein dürfte.

Wo aber genau liegt der Reiz dieses Sports? Wo kommt er her und was macht ihn aus? Eine, die es wissen muss, ist Natalie Willeke. Die 28-jährige Olperin spielt seit ihrer Grundschulzeit Badminton und ist heute auf dem Weg zur internationalen Schiedsrichterin, hat schon in Belgien und Irland geschiedst, also nicht gepfiffen, denn das tut man im Badminton nicht.

493 Stundenkilometer

Einmal in Sachen Badminton nach Fernost, in die Hochburgen,, das wäre ein Traum von Natalie. Und auch zu den olympischen Spielen. „Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg“, lacht sie. Fest vor hat sie es aber trotzdem. „Jedes Turnier ist anders und jeder Spieler ist anders“, sagt sie, „es gibt Situationen, da muss man entscheiden, ob man das Spiel lieber ruhig hält oder für Stress auf dem Feld sorgt.“

Feinfühligkeit und ein gutes Handling sind also wesentlich neben dem grundsätzlich geforderten Know-how. Und nicht nur gute Augen, sondern mindestens ebenso gute Ohren. „Man sieht nicht alles, aber man hört, ob beispielsweise eine Doppelberührung stattfindet oder der Ball den Schläger gestreift hat“, erklärt die engagierte Olperin und spricht damit gerade das an, was Badminton ziemlich spannend macht: Es ist der schnellste Sport der Welt. 493 Stundenkilometer ist der Rekord, geschmettert vom malaysischen Profi Tan Boon Heong bei einem Schlägertest. „Da kommt so schnell nichts dran. Selbst Golf ist mit etwa 320 Stundenkilometer sehr viel langsamer“, weiß Natalie.

Dynamisch und komplex

Was sie an dem Spiel fasziniert ist die ungeheure Dynamik. „Badminton ist eine komplexe Sportart mit unheimlich viel Energie und großem Anspruch. Es gibt keinen Stillstand auf dem Feld, keinen Zeitpunkt, an dem nichts passiert“, erzählt sie von verschiedenen Schlagarten, von Lauf-, Schritt- und Grifftechniken, von Clear, Drive, Smash, Drop und Lob, vom Chinasprung und Malayen-Schritt, von Finten und Trickshots, vom Töten und Wischen, von Taktik, Präzision, Kondition und Spielverständnis.

„Für den normalen Betrachter ist vielleicht nicht zu sehen, was da alles passiert. Für die, die es wissen, ist es sehr spannend. Man kann gehörigen Respekt davor haben. Da wird durch die Beine hindurch geschlagen oder aus einer Drehung heraus der Ball noch vom Boden aufgekratzt.“

Verband gründet sich 1953

Hans Riegel junior, Sohn des Haribo-Gründers, schrieb sozusagen das erste wirkliche Kapitel der Badminton-Geschichte in Deutschland. Mit ihm wurde 1953 der Deutsche Badminton-Verband gegründet und er zu dessen erstem Präsidenten gewählt.

In der von ihm gebauten Halle, die vor sechs Jahren der Abrissbirne zum Opfer fiel, fand im Januar 1954 auch das erste Länderspiel – Deutschland gegen Holland – statt. Hans Riegel, selbst mit dem deutschen Meistertitel dekoriert, und sein Bruder Paul hatten den Sport wohl auf einer Geschäftsreise in Dänemark entdeckt.

Ursprünge liegen in der Antike

Insgesamt 120 Kinder, Jugendliche und Erwachsene spielen beim TV Olpe Badminton. Foto: Birgit Engel

Blickt man auf die Geschichte des Badminton-Sports, reist der Laie zunächst zurück bis in die Antike nach Indien und zu den Azteken, um im Barock den höfischen Adel Federball spielen zu sehen. So, wie man es heute im Park, am See und auf der Straße macht.

Ist es beim Federball das Ziel, den Ball möglichst lange hin und her zu schlagen ohne Punkte zu zählen und ohne Verlierer und Gewinner, die gibt es beim Federball nicht, ist Badminton ein Wettkampf, bei dem man Punkte machen will und nach festen Regeln spielt. Der Name ist auch kein Kunstwort. Vielmehr ist Badminton House, Landsitz des Duke of Beaufort in der Grafschaft Gloucestershire im Südwesten Englands, Namenspate für das vermutlich in Britisch-Indien entstandene Sportspiel, das im 19. Jahrhundert auf die Inseln kam.

Sport ist altersunabhängig

Badminton spielen kann man immer, mit neun und mit neunzig Jahren. „Optimal ist das Grundschulalter, weil man dann gut an der Koordination arbeiten kann“, erklärt Natalie, die im TVO Olpe, dem einzigen Verein mit Badmintonabteilung im Stadtsportverband, den Nachwuchs trainiert. Im Kreissportbund sind sechs Vereine gemeldet.

Der TVO hat drei gemeldete Seniorenmannschaften und insgesamt rund 120 aktive Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder im Mannschafts- und Freizeitsportbereich. Im TVO Olpe kann man übrigens auch gerne schnuppern. Und wer sich nicht traut, keine Zeit oder Lust hat, der verfolgt vielleicht Olympia in diesem Jahr in Tokio. Seit 1992 ist Badminton olympisch. Es waren die ersten Olympischen Spiele überhaupt, bei denen Malaysia und Indonesien Medaillen gewannen. Na klar, im Badminton.

Erstmals paralympisch

Ab diesem Jahr wird der Sport auch bei den Paralympics ausgetragen. Eine die dabei sein wird ist die aus Olpe stammende Valeska Knoblauch. Bis dahin aber sind es noch ein paar Monate. Natalie Willeke freut sich nun auf Berlin. Dort wird Anfang März mit den German Juniors das bedeutendste internationale Juniorenturnier Deutschlands ausgetragen.

Im vergangenen Jahr waren mehr als 300 Spielerinnen und Spieler aus 36 Ländern dabei. Und Natalie wird nun schiedsen. Ein weiteres schönes Erlebnis in ihrer Karriere.