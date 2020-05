Olper Philipp Schürhoff pfeift künftig in der 3. Liga

Olpe/Netphen. Philipp Schürhoff ist als Schiedsrichter aufgestiegen und pfeift in der Dritten Liga. Was ihn nun erwartet.

Aufstiegsfeiern sind gemeinhin ausgelassen. In der Corona-Krise ist das anders. Dezenter. Etwa so, wie wenn ein Schiedsrichter es in die nächst höhere Klasse schafft. Auch das geht selbst in normalen Zeiten eher ruhig vonstatten.

Dem 28-jährigen Handballschiedsrichter Philipp Schürhoff aus Olpe wurde in der letzten Woche eine solche Erfahrung zuteil. Der Deutsche Handballbund (DHB) hat ihn für die 3. Liga gemeldet.

Als die Nachricht des DHB bei Philipp Schürhoff eintraf, hat er sich selbstverständlich gefreut. Aus ganz heiterem Himmel traf ihn dieser Glücksstrahl allerdings nicht. „Wir standen im Aufstiegskader. Dann wird man auch beobachtet. Die, die die besten Beobachtungen haben, kriegen die Zusage für die 3. Liga“.

Wir – das sind Philipp Schürhoff und sein Partner Benedikt Steinebach (30) vom TVE Netphen. „Wir wussten, dass unsere Chancen nicht schlecht stehen. Deshalb hatten wir das immer so im Hinterkopf“, verriet er. Das Problem war: Was wird durch die ganze Corona-Geschichte? Wie wird das nun gehandhabt? Zumal ja vieles anders war als sonst, etwa, dass es auch in der 3. Liga keine Absteiger gab. Philipp Schürhoff: „Wir waren immer auf verschiedenen Homepages unterwegs und haben geguckt. Klar, man ist schon aufgeregt.“

Cooler Moment

Vor der Mail kam der Anruf von Benedikt Steinebach: „Er fragte mich, ob ich meine Mails schon gecheckt hätte. Nee, habe ich geantwortet, hab ich noch nicht, ich gucke sofort.“ Da erblickte Schürhoff die Nachricht vom Verbands-Schiedsrichterwart aus Westfalen, „ob wir denn die Möglichkeit wahrnehmen wollten, 3. Liga zu pfeifen. Da haben wir uns schon gefreut. Das ist schon ein cooler Moment gewesen.“ Die beiden seien dann erstmal zusammen laufen gegangen, „dann haben wir uns ein Weizen gegönnt. Feiern ist sicherlich übertrieben ausgedrückt.“

In nächster Zeit werden weitere Informationen „peu à peu“ folgen, was die Zusammensetzung der 3. Liga angeht. Was er weiß: „Da kommen schon ganz andere Namen auf dich zu, da gibt es auch zweite Mannschaften von Bundesligisten, mit denen du dann zu tun hast“. Viergeteilt ist diese Liga, es kann also durchaus sein, dass Philipp Schürhoff in den Norden oder Süden reisen darf. „Was wir sicherlich nicht so oft pfeifen dürfen sind Mannschaften hier in der Nähe, zum Beispiel Schalksmühle oder auch Eintracht Hagen.“

Steinebach mit Erfahrung in Liga drei

Von Benedikt Steinebach, der schon 3. Liga gepfiffen hat, hat er sich berichten lassen, dass auch Doppelansetzungen am Wochenende anstehen können. Dieser hat damals schon samstags in Hamburg gepfiffen und am Sonntag eine weitere Partie im Norden. „Wir gehen davon aus, dass wir häufig ins Rheinland fahren werden“, sagt er, „das ist für uns sogar näher als die Mannschaften in der Oberliga. Da sind wir hier der südlichste Punkt und mussten teilweise bis nach Bielefeld fahren. Da ist Köln angenehmer.“ Er sei auf jeden Fall gespannt.

Mit Benedikt Steinebach aus Siegen bildet Philipp Schürhoff ein festes Gespann. „Wir kennen uns sehr lange“, so Schürhoff, „vor zwei Jahren haben wir uns zusammengetan. Mein vorheriger Partner war weggezogen, Benes Partner durfte nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen. Da war es naheliegend, dass wir dann zusammen pfeifen würden.“ Die beiden haben in der Verbandsliga wieder angefangen. „Und jetzt sind wir da angekommen, wo wir hin wollten“, resümierte Philipp Schürhoff glücklich.

Professionelleres Umfeld

Wie alle Rahmenbedingungen in der 3. Liga wird künftig auch Philipp Schürhoffs Schiedsrichtertätigkeit professioneller. „Du musst dich intensiver vorbereiten, musst Video-Analysen machen. Wenn eine lange Anreise ansteht, kann es auch sein, dass dich das einen ganzen Tag kostet. Der Aufwand ist höher, aber wir würden es ja nicht machen, wenn wir’s nicht gerne machen würden.“ Auch die Zuschauer-Kulissen werden hier und da von anderem Kaliber sein. „Klar. Wenn man zum Beispiel nach Aurich schaut, da kommen 1400 Zuschauer zu einem Drittligaspiel. Wenn da die Halle voll ist, dann ist das schon etwas Anderes, als wenn wir, wie vorher oft, 80 Zuschauer auf der Tribüne sitzen.“

Auch am Kampfgericht gibt es mit Zeitnehmer und Sekretär „Profis“, also ausgebildete Sportkameraden. Schürhoff: „Da sitzen nicht mehr Leute vom Verein, die die Uhr bedienen.“ Auch scheinbar kleine Äußerlichkeiten weisen auf den Aufstieg hin: „Allein, wenn du auf deinem Schiedsrichter-Trikot Werbung hast und das Drittliga-Logo, dann wirkt das schon auf dich selber ganz anders, als wenn du ein Shirt vom Kreis zum Beispiel trägst.“

Für die Tätigkeit prädestiniert

Alles läuft über den DHB, er stattet die Schiedsrichter von der 3. Liga aufwärts auch aus, regelt Aus- und Weiterbildung. „Die sagen dir schon, was sie von dir erwarten, und da musst du dich schon reinhängen und kannst nicht sagen: Meine Oma hat Geburtstag, ich kann dann nicht. Da musst du voll da sein.“ Aber Zweifel hat er keine: „Ich glaube, dass die Familien Steinebach und Schürhoff so handballverrückt sind, dass wir dafür prädestiniert sind, dass wir das auch voll durchziehen. Da haben uns unsere Väter schon geprägt.“

Wie schauen seine langfristigen Pläne aus? Geht es noch höher als 3. Liga? „Es wäre natürlich schön, wenn’s noch weiterginge. Ich bin jetzt beim DHB reingekommen und muss mich weiter hocharbeiten.“ Aber dazu seien mehrere Faktoren notwendig: „1. Bundesliga wäre jetzt arg vermessen. Da musst du dich präsentieren, Glück haben“, beschreibt es das Nadelöhr, dass nach oben hin immer enger wird. Hinzu kommen sehr junge Gespanne, „die schon ganz früh Jugend-Bundesliga pfeifen und dann direkt in der richtigen Szene waren.“

Für die beiden aus Olpe und Siegen sei es günstig, dass Benedikt Steinebach schon in der 3. Liga gewesen sei. „Als wir die Mail gekriegt haben, wusste er sofort: Den kenne ich, den kenne ich. Das ist etwas anderes, als wenn du zu zweit ganz neu dabei bist. Da musst du dich ganz anders orientieren: An wen wende ich mich? Wie ist der Ablauf? Da habe ich mit meinem Partner schon einen großen Vorteil.“ Erfreulich aus Sicht des Handballkreises Lenne-Sieg: Neben Schürhoff/Steinebach hat es mit Jana Schweisfurth und Annalena Welsch ein weiteres Gespann vom TVE Netphen in die 3. Liga geschafft.