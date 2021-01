Personal-Entscheidungen Drei Klubs verlängern mit ihren Trainern

Gerlingen. Zum Jahresende sind im Fußball unserer Region noch Personal-Entscheidungen gefallen. So beim FSV Gerlingen.

Der FSV setzt auf der Trainerposition seiner Zweitvertretung auf Kontinuität. Robin Brucker, der sein Amt im Sommer 2020 angetreten hatte, wird auch in der kommenden Saison die Geschicke der Mannschaft vom Bieberg leiten. Die Verlängerung war sowohl für den Verein als auch für den 30-jährigen B-Lizenzinhaber die logische Konsequenz aus der konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit, teilte der Vorstand mit.

Mannschaft zieht super mit

Stefan Büdenbender, der sportliche Leiter, äußert sich erfreut: „Robin leistet hervorragende Arbeit. Er versteht es, junge Spieler weiterzuentwickeln und das Team gut auf den jeweiligen Gegner einzustellen. Dies drückt sich auch in dem sehr ordentlichen Saisonstart aus, den unsere Zweite als Aufsteiger in der A-Kreisliga hingelegt hat". Besonders hervorzuheben sei, dass alle Heimspiele (gegen die Spitzenteams aus Heggen, Möllmicke und Dahl/Friedrichsthal) gewonnen werden konnten. Büdenbender: "Robin genießt unser volles Vertrauen und soll unsere junge zweite Mannschaft auch in Zukunft erfolgreich führen.“





Robin Brucker freut sich ebenfalls auf ein weiteres Jahr am Bieberg. "Der FSV bietet mir ein ruhiges Umfeld, in dem ich mich optimal weiterentwickeln kann. Die Mannschaft hat mir den Trainereinstieg in den Seniorenfußball leicht gemacht, da sie seit Beginn super mitzieht.“

Thomas Scherzer bleibt "Germane"

Auch im benachbarten Siegerland haben sich Personalien ergeben, die im Kreis Olpe interessieren dürften. So bleibt Thomas Scherzer auch in der Saison 2021/22 Trainer bei Germania Salchendorf, dem derzeitigen Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga 5 und Ligakonkuurent des SV Ottfingen, des VfR Rüblinghausen, des FC Altenhof, des SC LWL 05, des SV Rothemühle, von RW Hünsborn II und RW Lennestadt. Scherzer (48) geht damit in sein sechstes Trainerjahr am Wüstefeld. Im Oktober 2015 hatte er nach der Rückkehr aus Steinbach dieses Amt angetreten. Die Rückkehr in die Landesliga ist dabei das große Ziel, das die Germania mit guten Chancen in dieser Corona-Saison anstrebt.

Scherzer: „Die Entwicklung hin zu Transfers mit jüngeren Spielern hält an. Das ist wichtig für mich. Der Verein wollte unbedingt nach dieser schon langen Zusammenarbeit mit mir verlängern. Der Zusammenhalt hier ist überragend, daher arbeite ich gern ein weiteres Jahr beim SV Germania.“

Oliver Mack hängt ein Jahr dran

Oliver Mack, aus seiner Zeit beim FC Altenhof bestens bekannt im Kreis Olpe, hat beim Fußball-B-Kreisligisten SSV Sohlbach/Buchen, dem Verein seines Heimatortes, verlängert. Das Trainerteam Oliver Mack/Alexander Großmann will die begonnene Aufbauarbeit weiter führen. „Nach einem holprigen Saisonstart hatten wir gerade Fahrt aufgenommen, als uns der Lockdown im Oktober stoppte. Wir sind mit der akribischen Trainings- und Zusammenarbeit zufrieden. Spieler und das ganze Team sind motiviert und freuen sich auf eine weitere Zusammenarbeit“, sagte der Sportliche Leiter des SV, Luciano Lucchetti in einer Mitteilung des Vereins.