Pferde haben ein Recht auf Unversehrtheit

Die Auswirkungen des Corona-Virus bekommt auch Pferde-Physiotherapeutin Melanie Philippaerts aus Grevenbrück zu spüren. „Durch das Kontaktverbot mit mehr als einer Person müssen die Termine besonders gründlich abgesprochen werden. Es dürfen keine weiteren Personen außer dem Pferdebesitzer dabei sein. Es ist ein bisschen aufwendiger, klappt aber sehr gut“, erzählt die 37-Jährige.

Oft arbeitet sie alleine an den Pferden, während der Besitzer aus sicherer Entfernung zuschaut. „Der Mindestabstand wird eingehalten. Die meisten Reitanlagen bieten genug Platz, um auszuweichen und nicht mit anderen Pferdebesitzern in Kontakt zu kommen. Zur Not wird man auch mal erfinderisch und nutzt außerhalb des Stalltreibens stillgelegte Sportplätze, um ungestört das Pferd zu behandeln. Wichtig ist, dass die Kunden den Termin mit ihrem Stallbetreiber und Reiterkollegen absprechen“, so Melanie Philippaerts.

In den Reitställen würden sich die meisten an das Kontaktverbot halten. Auf manchen Höfen ist nur noch Tierärzten und Hufschmieden als Fremdperson das Betreten erlaubt. Melanie Philippaerts: „Bisher hatte ich nur zwei Fälle, die einen Termin absagen mussten. Das ist nicht schön, aber ich kann das in der momentanen Lage verstehen.“

Gut durch Corona-Krise gekommen

Persönlich sei sie bisher gut die Corona-Krise gekommen. „Mir geht es gesundheitlich sehr gut. Ich bin ziemlich abgehärtet. Bei Wind und Wetter draußen zu arbeiten, stärkt die Abwehrkräfte und das Immunsystem“, sagt Melanie Philippaerts. Allerdings fahre die Angst vor Ansteckung immer mit. „Das Virus sitzt einem im Nacken. Jeder hat Angst, Corona zu bekommen oder zu verbreiten. Sollte sich herausstellen, dass Tiere Corona-Überträger sind, würde ich meine Arbeit selbstverständlich sofort einstellen“, stellt Melanie Philippaerts klar.

Wirtschaftlich sei sie bisher mit einem blauen Auge davongekommen. „Eine Ausgangssperre wäre für mich eine ganz schlimme Situation. Privat wie beruflich. Für die Pferdetherapie wäre es vorerst das Aus. Die Pferde dürften von mir nicht mehr behandelt werden. Abgesehen davon, dass ich dann auch keine Einnahmen mehr hätte, würde ich vermutlich körperlich und seelisch leiden. Die Pferdetherapie ist mein Leben und meine Leidenschaft. Dies nicht mehr ausüben zu dürfen, wäre eine sehr große Belastung für mich“, so Melanie Philippaerts. Bisher habe sie noch keine nennenswerten finanziellen Einbußen verspüren müssen. Melanie Philippaerts: „Ich arbeite so lange ich darf und so lange ich gesund und fit bin. Mein Terminkalender ist bis Anfang Mai ausgebucht. Das kann sich in den nächsten Wochen ändern. Falls mehr und mehr Reitställe das Verbot für Fremdbesucher aussprechen, wird es für mich kritisch. Dann kommen die finanziellen Schwierigkeiten.“

Sollte es doch noch zu einer Ausgangssperre kommen, habe sie Anspruch auf staatliche Hilfe. „Darauf würde ich gerne verzichten. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Unterstützung vom Staat gebraucht und wäre sehr froh, wenn das so bleibt. Im schlimmsten Fall müsste ich diesen Weg natürlich gehen, bevor meine Existenz bedroht ist. Die üblichen Versicherungen greifen im Krankheitsfall. Nicht aber bei einer Viruspandemie“, erklärt Melanie Philippaerts ihre Lage.

Prall gefüllter Terminkalender

In den vergangenen Wochen hatte die 37-Jährigen viele Termine. So war sie zum Beispiel bei „Rusty“ in Kruberg. Bei ihm lag eine Verletzung der oberflächlichen Beugesehne vor. „Die Heilung kann unter Umständen bis zu einem Jahr dauern. Im schlimmsten Fall kann es das zur Unreitbarkeit des Pferdes führen.“ Es wurde eine Blutegel-Behandlung durchgeführt. „Danach sah das Bein schon viel besser aus“, freut sich Melenie Philippaerts.

Am folgenden Tag ging es nach Olpe zu Misav. Der Araber-Wallach hatte sich eine kleine aber tiefe Wunde an der Innenseite des Karpalgelenks zugezogen. Auch bei Misav wurde eine Blutegel-Behandlung durchgeführt. Es drohte ein „Einschuss“. „Jeder Reiter fürchtet diese schmerzhafte Entzündung. Also bin ich kurzfristig zu diesem Notfall gefahren, um zu helfen“, berichtet Melanie Philippaerts.

Es folgte ein Besuch bei „Viva“ in Elspe. Die Vollblutstute hatte „Narkolepsi“. Dann ging es erneut nach Elspe zu „Racy. Die Dressurstute konnte das linke Hinterbein nicht mehr richtig heben. Melanie Philippaerts erzählt: „Eine kleine Blockade der Lendenwirbelsäule konnte ich schnell lösen und Racy ihr Bein wieder normal bewegen.“

Irreparable Schäden drohen

Melanie Philippaerts erklärt, was bei einer Nichtbehandlung passieren würde: „Rustys Heilungsprozess würde wohl viel länger dauern und mit irreparablen Schäden der Sehne enden. Misav würde vielleicht mit einem dick geschwollenen Bein da stehen und Antibiotika benötigen. Viva hätte deutliche Probleme im Bewegungsapparat mit massiven Bewegungseinschränkungen. Als Lauf- und Fluchttier unvorstellbar. Racy würde irgendwann den Galopp verweigern.“

Viele Pferde würden mit ihren Problemen irgendwann den Dienst verweigern. Das müsse unbedingt verhindert werden. Denn, so Melanie Philippaerts: „Auch in Corona-Zeiten haben die Tiere Blockaden und Verspannungen. Unsere Pferde haben das Recht auf Unversehrtheit. Ein Leben ohne Schmerzen und/oder Blockaden. Sie interessiert die aktuelle Situation nicht.“

Insgesamt blickt Melanie Philippaerts der aktuellen Lage mit Sorge entgegen. Es gehe nicht nur nur um die Pferde, sondern auch um Existenzen. Reitställen mit Schulbetrieb oder geplanten Turnierveranstaltungen gehe es schlecht.

Melanie Philipparts: Es kommen keine Einnahmen und die Tiere kosten weiterhin viel Geld. Reitlehrer und Stallangestellte haben keinen Job mehr. Der Pferdewirtschaft droht wie anderen Unternehmen eine finanzielle Krise. Durch Kurzarbeit können sich manche ihr Hobby vielleicht bald nicht mehr leisten. Ich bitte alle: Haltet euch an die Regeln. Auch wenn ich meinen Beruf liebe, sollten die Kunden unnötige Wellnessbehandlungen meiden. Dringende Fälle nehme ich gerne an, auch wichtige Weiterbehandlungen. So viel Kontakt wie nötig, aber so wenig wie möglich!“

Akustikerin Melanie Philippaerts

Neben ihrer Tätigkeit als Pferde-Physiotherapeutin arbeitet Melanie Philippaerts als Akustikerin. „Die Akustik gehört genauso wie die Optik zu den medizinischen Grundbedürfnissen. Also ist eine Versorgung gewährleistet. Allerdings auch nur in wirklich dringenden Fällen. Mit Handschuhen und Mundschutz nehmen wir Kunden einzeln entgegen. Bei mir im Geschäft darf jeweils nur ein Kunde rein. Nach Möglichkeit mit vorheriger Terminabsprache. Auch hier steht Abstand und Hygiene an oberster Stelle“, sagt Melanie Philippaerts.