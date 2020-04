Saison-Wertung im Tischtennis stößt auf wenig Gegenliebe

Zwar stößt diese Entscheidung auf wenig Gegenliebe. „Es gibt teilweise massive Kritik“, weiß Rüdiger Heidersdorf, Sportwart im Tischtenniskreis Siegen/Wittgenstein/Olpe, „aber egal, wie man es gemacht hätte, es hätte immer Leute gegeben, die das als vollkommen ungerecht empfunden hätten.“

Zum Teil auch zu Recht. Nämlich in den Spielklassen, in denen die Mannschafte eine unterschiedliche Anzahl von ausgetragenen Spielen auf dem Konto haben. So ist der TTV Lennestadt in der Bezirksklasse Zweiter mit 27:7-Punkten. Der TV Attendorn als Dritter hat bei 26:6 einen Verlustpunkt weniger - aber auch ein Spiel weniger.

Schiefe Tabellen

Die Lennestädter hätten noch gegen den Spitzenreiter und fast sicheren Meister Rinsdorf antreten müssen und wären bei einer Niederlage hinter die Attendorner zurückgefallen. So aber ist Lennestadt Vizemeister und darf an den Relegationsspielen teilnehmen. Fast überflüssig zu erwähnen, dass auch die ausfallen. Dennoch ist der Zweite nicht ganz aus dem Rennen. Denn noch steht die Entscheidung aus, ob er doch noch automatisch aufsteigt.

Trotz dieser komplizierten Fälle hätte Rüdiger Heidersdorf eine völlige Annullierung der Saison „auch nicht für gut befunden“. Denn im Kreis Olpe gebe es Mannschaften, die unangefochten auf dem ersten Platz stehen. „Wenn das alles gestrichen würde, wäre das auch nicht in Ordnung“. Beispiel Olpe/Dahl: Die thronen - und enden - in der Bezirksliga auf Platz zwei. Heidersdorf: „Die Regelung heißt: Es gibt drei Bezirksligen. Und von den drei Zweiten steigt einer auf. welcher, das wird normal in Entscheidungsspielen ermittelt.“ Steigen vielleicht alle drei auf? Könnte sein. Heidersdorf: „Losen geht ja kaum“.

In der Kreisliga 1 ist der TTV Altfinnentrop Erster. Die Sportfreunde Ennest gewannen die Kreisklasse 1, Oberhundem ist Zweiter in der 2. Kreisklasse. Die beiden Mannschaften aus Gerlingen sind Zweiter der 1. Kreisklasse und Erster in der 2. Kreisklasse.

Was mit diesen Meistern und Vizemeistern nun passiert, wisse niemand. Das letzte Wort hat nun der Westdeutsche Tischtennisverband. „Der arbeitet eine neue Auf-und Abstiegsregelung aus,“ sagt Heidersdorf. Was die wert ist, wird sich zeigen. Denn Heidersdorf ist sich nicht einmal sicher, ob die nächste Saison überhaupt schon wieder neu gestartet werden kann.

Gelassen kann der Landesligist TTC Wenden, dem entgegen blicken. „Dessen Erste hat“, so Rüdiger Heidersdorf, „weder mit Auf- noch mit Abstieg was zu tun“.