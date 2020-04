SC Drolshagen bekommt mit Patrik Flender einen Hochkaräter

Drolshagen. Einen „dicken Fisch“ hat Fußball-Landesligist SC Drolshagen als spielenden Co-Trainer für seine 1. Mannschaft fest an der Angel.

Ab der kommenden Spielzeit wird der 29-jährige Patrik Flender vom 1. FC Kaan-Marienborn neuer spielender Co-Trainer am Buscheid und tritt damit die Nachfolge von Sebastian Wasem an, der den Landesligisten nach drei erfolgreichen Jahren Richtung Rüblinghausen verlassen wird.

Patrik Flender war in seiner bisherigen Laufbahn ausschließlich für höherklassige Vereine aktiv. So bestritt der in Siegen wohnende Defensivspieler 10 Regionalliga- und 29 Mittelrheinligaspiele für den TV Herkenrath sowie über 130 Oberliga-Spiele unter anderem für den TuS Erndtebrück, die Sportfreunde Siegen und aktuell für den 1. FC Kaan-Marienborn.

„In mehreren Gesprächen war bereits frühzeitig eine gemeinsame Wellenlänge mit der sportlichen Führung und unserem Cheftrainer Holger Burgmann zu erkennen“, so Tobias Stahlhacke, Sportlicher Leiter“, wir sind überzeugt davon, dass uns Patrik mit seiner langjährigen Erfahrung weiterhelfen und dem immer noch jungen Team mehr Stabilität verleihen wird. Ebenso bieten wir Patrik beim SC Drolshagen ein ruhiges um homogenes Umfeld gepaart mit einer entwicklungsfähigen Mannschaft.“

Oliver Weuste geht zum FSV Gerlingen

Derzeit absolviert der 29-jährige auch die Trainerausbildung zur B-Lizenz, dessen zweiter Teil aber aufgrund der Corona-Krise verschoben wurde.

Verlassen wird den SC dagegen Oliver Weuste. Tobias Stahlhacke: „Wir waren mit Olli in den vergangenen Wochen in regelmäßigem Austausch. Er hat uns mitgeteilt, dass er sich vorstellen kann, ab Sommer etwas neues zu machen. Natürlich sind wir enttäuscht, dass er uns verlässt, jedoch ist es auch die Chance für andere Spieler mehr Verantwortung zu übernehmen. Wir wünschen Olli für die Zukunft alles Gute.“

Der 27-jährige Mittelfeldspieler und Mannschaftskapitän sucht nach sieben Jahren beim SCD eine neue Herausforderung beim Westfalenligisten FSV Gerlingen. Stefan Büdenbender, der sportliche Leiter des FSV: „Wir sind erfreut, dass sich Olli für uns entschieden hat. Mit ihm bekommen wir einen schnellen und bissigen Spieler, der in den letzten Jahren in Drolshagen schon auf verschiedenen Positionen überzeugt hat. Er wird uns fußballerisch gut tun und die Mannschaft auch charakterlich voranbringen, davon sind wir überzeugt.“ Die Planungen für die neue Saison sind damit noch nicht abgeschlossen.

Neben Patrik Flender standen bereits die Wechsel von Jan-Luca Reiss (18 Jahre, A-Jugend VfR Rüblinghausen) und Lukas Stahlhacke (23, SG Hützemert/Schreibershof) fest. „Wir sind überzeugt davon, dass wir mit den bisherigen Neuzugängen die Qualität und Flexibilität innerhalb des Kaders erhöhen können“, so Tobias Stahlhacke, „zudem passen die Spieler auch charakterlich zum Verein. Mit weiteren Spielern sind wir derzeit noch in Gesprächen, die Planungen für die kommende Saison sind also noch nicht abgeschlossen.“