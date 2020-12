SC LWL 05 erhält Zusagen von sage und schreibe 24 Trainern

Neu-Listernohl. Mit den Zusagen zahlreicher Jugendtrainer setzt der Sportclub LWL 05 seinen erfolgreichen Weg in der Jugendarbeit fort.

Rund 170 Nachwuchsspieler können sich über gut ausgebildete Trainer in allen Altersklassen freuen.

Nachdem bereits mit Frank Keseberg und Ignazio Giamporcaro die beiden Seniorentrainer des SC LWL 05 für die kommende Saison verlängert haben, vermeldet jetzt auch die Jugendabteilung Zusagen für die Spielzeit 2021/22. Insgesamt 24 Trainer und Betreuer haben Ihre feste Zusage gegeben. „Wir sind froh, dass uns eine so große Zahl an qualifizierten Trainern und Betreuern in solch schweren Zeiten treu bleiben und ihr Engagement weiterführen möchten“, sagt Felix Lichterkus aus dem Jugendvorstand des Fusionsvereines.

Trainer bleiben

An Bord bleiben unter anderem die beiden Trainer der aktuell in der Landesliga spielenden A-Jugend. Sebastian Rameil und Andreas Arns werden auch in der nächsten Spielzeit bei den Begegnungen der ältesten LWL-Jugendmannschaft am Seitenrand stehen. Jens Luke, der in Marburg studiert, hat wegen des großen Zeitaufwandes bereits in der Hinrunde aufgehört.

„Insgesamt steht das Grundgerüst. Ab jetzt geht es nur noch um Feinheiten. Wir werden auch im nächsten Jahr in fast jeder Altersklasse lizenzierte Trainer haben“, fasst Felix Lichterkus die komfortable Situation zusammen. In der laufenden Spielzeit stellt der SC LWL 05 zehn Jugendmannschaften von der A-Jugend bis zu den Minikickern. Neben der A-Jugend spielt auch die in der Bezirksliga beheimatete D-Jugend überkreislich. Knapp 170 Spieler sind aktuell Teil der LWL-Jugend.





Der LWL, der für seine hervorragende Jugendarbeit über die Kreisgrenzen hinaus einen guten Ruf genießt, ist stolz darauf, auch im nächsten Jahr Kontinuität in der Jugendarbeit vorweisen zu können.