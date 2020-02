SC LWL: A-Junioren reisen 360 Kilometer für einen Traum

Vom Sauerland ins Tecklenburger Land, bis an die Grenze zu Niedersachsen. Weiter hätte die Anreise die A-Jugend des SC LWL 05 im Fußball-Westfalenpokal zu den Sportfreunden Lotte nicht sein können.

Fast 180 Kilometer liegen zwischen den Heimatorten der beiden Bezirksligisten aus den Staffeln 1 und 4. Deshalb heißt es für die Spieler von LWL-Trainer Dawid Jaworski: früh aufstehen statt Karneval feiern. Der mit vielen Eltern und Fans vollbesetzte 60-Mann-Bus macht sich bereits zum 7.45 Uhr auf die Fahrt in den Kreis Steinfurt.

Vorverlegung nicht möglich

Für Jaworski und Co. sind solche Sonntagsausflüge in aller Frühe, wenn die meisten noch schlafen, nichts Ungewöhnliches. „Das ist für uns eine gewohnte Zeit. Die eine Stunde früher macht den Braten auch nicht fett“, berichtet der Trainer des Sportclubs. Denn in der Meisterschaft muss seine Mannschaft auch sonntags ran und muss vormittags hellwach sein.

Wegen der weiten Anreise und des Karneval-Wochenendes hatte der SC LWL 05 bei den Sportfreunden Lotte angefragt, die zweite Runde im Westfalenpokal vorzuziehen. Das ging aus Sicht der Gastgeber aber wegen der Platzbelegung nicht. Wenigstens konnten die Attendorner Gäste erreichen, dass am Sonntag erst um 12 Uhr gespielt wird. Noch lieber wäre ihnen eine Anstoßzeit am 13 oder 14 Uhr gewesen.

Mannschaftsabend als Einstimmung

Mit einem gemütlichen Mannschaftsabend bereiten sich die Hansestädter am Samstag auf die Begegnung in Lotte vor. Auf dem Kunstrasenplatz am Lotter Kreuz erwartet Dawid Jaworski „ein Spiel auf Augenhöhe“. Vom Tabellenstand her sind die Nachwuchskicker von LWL als Spitzenreiter leichter Favorit und unterstrichen ihre gute Form am letzten Bezirksliga-Spieltag mit einem 6:2-Heimsieg gegen Borussia Dröschede. Allerdings hat Lotte zuletzt mit einem 4:2-Auswärtserfolg beim Tabellenführer Warendorf für ein dickes Ausrufezeichen gesorgt. „Das war ein großer Warnschuss““, betont Jaworski.

Der Sportclub reist nach den Erfolgen in der Meisterschaft mit viel Selbstvertrauen ins Tecklenburger Land. „Wir wollen unseren Lauf fortsetzen“, gibt sich der Übungsleiter, der in der letzten Saison noch die 1. Mannschaft des SC LWL 05 trainiert hat, selbstbewusst. Auf den Sieger der Pokalpartie wartet ein Traumlos: Er spielt in der dritten Runde zu Hause gegen den A-Jugend-Bundesligisten und Pokalverteidiger VfL Bochum. Offizieller Termin ist der 29. März.

Erfolgreicher Hallenwinter

Die A-Jugend des SC LWL 05 nimmt als amtierender Kreispokalsieger am Westfalenpokal teil. In der ersten Runde hatten LWL und Lotte spielfrei. Das Team von Dawid Jaworski hat auch den Attendorner Hallenpokal und die Hallen-Kreismeisterschaft in Meggen gewonnen.

Fehlen wird am Sonntag in Lotte weiter Luca Innerhofer, der sich im Kreispokalfinale am 16. November in Helden beim 5:0-Sieg gegen den FC Lennestadt den Mittelfuß gebrochen hat. Damals hielten seine Mannschaftskollegen beim Siegerfoto das Trikot von Luca in die Kameras.