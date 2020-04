Schlüter setzt auf einheitliche NRW-Lösung

Es wird nicht die letzte Telefon- bzw. Videokonferenz gewesen sein, die der Olper Kreisvorsitzende Joachim Schlüter am Donnerstag geführt hat, auch wenn das an diesem Abend vom Verbands-Fußball-Ausschuss des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW) vorgestellte Ergebnis der Vereinsbefragung zumindest eine erste wichtige Weichenstellung ergeben hat.

Die 29 Kreisvorsitzenden haben sich einstimmig für einen Abbruch der Saison ausgesprochen. Deshalb ist sich Schlüter „ziemlich sicher, dass es in Westfalen auf einen Abbruch der Saison“ hinausläuft. Aber noch gibt es für den Kreisvorsitzenden aus Rüblinghausen „Fragen über Fragen, die man beantworten muss“ und eine Reihe von möglichen Szenarien.

Der Beschlussvorschlag des Verbands-Fußball-Ausschuss, der einem außerordentlichen Verbandstag im Juni als Entscheidungsgrundlage dient, muss laut Joachim Schlüter nicht nur „in der Sache richtig sein“, sie muss auch „formell richtig sein“. Ziel des Verbandes müsse es sein, ein möglichst geringes Klage- bzw. Haftungsrisiko einzugehen. Das heißt im Klartext: Ohne fachanwaltliche Begleitung geht nichts mehr.

Mittelrhein folgt Bayern

Dabei ist der „Flickenteppich“ auf Verbandsebene schon perfekt, was Kreisvorsitzender Schlüter sehr bedauert. Während sich bei der Online-Abstimmung in Westfalen 88 Prozent der Vereine für einen Abbruch der Saison ausgesprochen haben, gehen die Nachbarn vom Mittelrhein einen ganz anderen Weg. So heißt es auf der Homepage des Verbandes: „Präsidium und Beirat des Fußball-Verbandes Mittelrhein wollen den Ligaspielbetrieb der aktuellen Spielzeit fortsetzen und die Saison 2019/2020 auf dem grünen Rasen zu Ende führen.

Ziel ist es – sofern staatliche Vorgaben dem nicht entgegenstehen – den ausgesetzten Spielbetrieb ab dem 1. September 2020 wieder aufzunehmen. Dieser Vorschlag gilt für den gesamten Ligaspielbetrieb der Herren, Frauen und Jugend von der Mittelrheinliga abwärts.“

Damit folgt der Mittelrhein dem Beispiel aus München. Wie die bayerische Landesregierung unter Ministerpräsident Markus Söder ist auch der von DFB-Vize Rainer Koch geführte Bayerische Fußball-Verband (BVF) in der Corona-Krise vorgeprescht und geht mit der Saison 2019/20 in die Verlängerung, möglichst ab dem 1. September .

Nach eigenen Angaben hat der BFV in den vergangenen Wochen fast 10.000 bayerische Klub-Verantwortliche in mehr als 80 Web-Konferenzen zu den Auswirkungen der Pandemie auf den Spielbetrieb informiert und ein Meinungsbild eingeholt. Das Ergebnis: 68,13 Prozent und damit über zwei Drittel der Klubs, die an der Abfrage teilgenommen haben, stimmten für den vom Vorstand vorgeschlagenen und auch so beschlossenen Weg. Die Abstimmungsbeteiligung lag bei 73,53 Prozent.

Die Befragung der westfälischen Vereine ergab ein völlig anderes Ergebnis. Die 1.596 per ePostfach angeschriebenen Fußballvereine des Verbandes wurden gebeten, auf FLVW.de ein Meinungsbild über die Fortführung der aktuellen Saison abzugeben. Während nur 11,6 Prozent der teilnehmenden Klubs für eine mögliche Fortführung der Spielzeit 2019/20 – frühestens ab September – votierten, gaben 88,4 Prozent der 1.149 teilnehmenden Vereine an, die Saison abbrechen zu wollen.

Es gibt keine Abbruchszenarien

„Das Ergebnis der Befragung ist eindeutig. Die Fortführung der Saison wird von den Vereinen nicht befürwortet. Dies wird der Entscheidungsvorschlag des Verbands-Fußball-Ausschusses berücksichtigen“, sagt der für den Amateurfußball verantwortliche Vizepräsident. Manfred Schnieders weiter: „Fakt ist: Es gibt in den Statuten des DFB, WDFV und FLVW keine Abbruchszenarien. Wir möchten noch um Geduld bitten, bis der FLVW eine endgültige Entscheidung über eine Fortführung der Saison sowie die Wertung bei einem Abbruch vornimmt.“ Deshalb könne er auch keinen Stichtag für die Entscheidungsbekanntgabe nennen.

Bis zum 29. April hat der Verbands-Fußball-Ausschuss 17 Videokonferenzen mit den überkreislich spielenden Vereinen der Männer- und Frauen-Staffeln angesetzt. Gleiches gilt für den Jugendbereich. „Leider können wir nicht allen Vereinen gerecht werden – das zeigt allein schon das ausgeglichene Meinungsbild zur Wertung der Saison bei einem möglichen Abbruch. Umso mehr hoffen wir auf die Solidarität untereinander – und Verständnis für die Entscheidungen der ehrenamtlichen Verantwortungsträgerinnen und -träger“, sagt FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski.

Joachim Schlüter setzt auf eine „einheitliche Lösung in Nordrhein-Westfalen“ und hofft, dass das Mittelrhein-Votum für eine Saisonverlängerung „noch nicht in trockenen Tüchern ist“.

Die Folgen vor allem für die höchsten Amateurklassen wären massiv und nahezu unlösbar. Eine endgültige Entscheidung steht zwar noch aus, aber die Verlängerung der Saison bis in den Herbst ist in Westfalen wohl vom Tisch. Der Fußball-Landesverband Brandenburg ist schon einen Schritt weiter und wird den Spielbetrieb nicht über den 30. Juni hinaus fortsetzen. Bei den meisten der bundesweit 21 Landesverbände ist noch völlig offen, wie es mit der Saison 2019/20 weitergeht.