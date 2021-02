Sebastian Erner wird spielender Co-Trainer in Friesenhagen

Ottfingen. Nach sieben Jahren wird Sebastian Erner den Fußball-Bezirksligisten SV Ottfingen verlassen.

Nach sieben Jahren wird Sebastian Erner den Fußball-Bezirksligisten SV Ottfingen verlassen. Die Galionsfigur und ordnende Hand im Mittelfeld wird bei den Schwarz-Gelben in der kommenden Saison fehlen. Er hatte das dem Klub frühzeitig mitgeteilt. „Schon im Dezember des letzten Jahres hatte Sebastian uns mitgeteilt, dass er gern ins Trainergeschäft einsteigen möchte“, erklärte Uwe Kipping, der sportliche Leiter des SV Ottfingen, „ich hätte gern gesehen, wenn Sebastian noch eine Saison bei uns weiter gespielt hätte. Er ist ein verdienter Spieler des SV Ottfingen. Ich denke, dass er bei seinem neuen Verein DJK Friesenhagen seinen Weg als spielender Co-Trainer gehen wird“.

Der Einstieg bei dem oberbergischen Kreisliga A Vertreter ist für die Nummer 6 des SV Ottfingen einfach, denn mit Janosch Schmallenbach und Gabriel Joos hat er frühere Mitspieler in seinen Reihen. „Mitte Dezember haben wir die ersten Gespräche geführt“, weiß Josef Schmallenbach der sportliche Leiter des DJK Friesenhagen zu berichten, „Sebastian Erner ist unser absoluter Wunschkandidat, es lagen auch noch Anfragen anderer Vereine vor. Er wird die Mannschaft weiter nach vorne bringen“.

Joos hält künftig für Friesenhagen

Torhüter Gabriel Joos vom SV Ottfingen schließt sich mit sofortiger Wirkung der DJK Friesenhagen an und wird das Torwart-Team verstärken. Er wird nach einer längeren Verletzungspause nun versuchen, seine alte Form wieder zu erreichen“, erklärte Josef Schmallenbach der sportliche Leiter. „Wir werden ihm die Zeit geben, die er benötigt“. Gabriel Joos verletzte sich bei der Vorbereitung im Training so schwer, dass ein Ende der leistungssportlichen Laufbahn im Raum stand: Innen- und Außenmeniskus. Gabriel Joos: „Eine wahre Pechsträhne, denn ich hatte schon zwei Kreuzbandrisse hinter mir und vorerst war an Fußball nicht zu denken“. Nun erfolgt in dieser Spielzeit falls sie noch stattfindet ein Neustart für den sympathischen Keeper.