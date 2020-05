SG Attendorn/Ennest freut sich auf Derbys gegen Olpe

Sie haben im dritten Anlauf den Sprung in die Handball-Landesliga geschafft. 2014/15 überstand die Mannschaft unter dem damaligen Trainer Klaus Kraß die Qualifikation nicht. Nach dem schmerzlichen Abstieg in die Kreisliga konnten die Hansestädter 2018 den Betriebsunfall wieder reparieren, doch der Aufstieg in die Landesliga blieb der SGA 2018/19 nach vier dramatischen Aufstiegsspielen erneut verwehrt.

Dornenreicher Weg

Nun ist es endlich so weit, die SG Attendorn/Ennest kann sich auf ein Kreisderby in der Landesliga gegen TV Olpe freuen. Es war ein harter und dornenreicher Weg für die Truppe Coach Christof Heimes. Die Entscheidung des Handballverbandes zur Beendigung und Wertung der Saison war alternativlos. So reichte in diesem Jahr der zweite Platz hinter Gevelsberg-Silschede II und vor dem TV Lössel.

Sicherlich wäre es allen Sportlern lieber gewesen, diese Entscheidungen sportlich auszutragen, jedoch lässt dies die aktuelle Situation nicht mehr zu. „Die Entscheidung des Verbandes begrüße ich ausdrücklich, denn es sind alle Vereine vom Verband mit ins Boot genommen worden“, sagte Rudolf Möller Vorsitzender der SG Attendorn/Ennest. Es mache ihn stolz „als kleiner Dorfverein mit zwei Mannschaften in der Landesliga zu spielen“.

Erstmals nach 1982/83 haben auch die Handball-Damen der SG Attendorn/Ennest den Landesliga-Aufstieg souverän geschafft. Nur einmal musste die Truppe um Aufstiegstrainer Rolf Benninghaus das Parkett als Verlierer verlassen, bei der SG DJK Bösperde II setzte es eine 29:30-Niederlage.