SG Finnentrop/Bamenohl: André Ruhrmann hört auf

Bamenohl. Veränderungen gibt es beim Fußball-Oberligisten nicht nur im Kader. Der Sportliche Leiter hört auf. Wie es nun weitergeht,

Auf dem Höhepunkt ist Schluss: André Ruhrmann, Sportlicher Leiter des Fußball-Oberligaaufsteigers SG Finnentrop/Bamenohl wird sich bei der nächsten Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Wahl stellen. Aus familiären Gründen möchte das SG-Urgestein zukünftig kürzer treten.

Diese personelle Veränderung konnte vom SG-Vorstand von langer Hand geplant werden. So hat der scheidende sportliche Leiter André Ruhrmann seine Vorstandskollegen bereits im Frühherbst des vergangenen Jahres informiert, dass er nicht mehr weitermachen möchte. Mit Simon Machula setzt die Spielgemeinschaft auch im Vorstand auf ein Eigengewächs.

Spieler der zweiten Mannschaft

Machula (28) spielt in der zweiten Mannschaft der SG in der Kreisliga B Olpe und ist seit mehr als 20 Jahren im Verein Mitglied. Er durchlief alle Jugendmannschaften und war darüber hinaus sieben Jahre als Jugendtrainer aktiv. Als Seniorenspieler sammelte der Weringhauser neben der SG auch Erfahrungen beim FC Cobbenrode und TuS Lenhausen, wodurch er bei künftigen Entscheidungen verschiedene Blickwinkel mitbringt.

In der jüngeren Vergangenheit absolvierte Machula erfolgreich die Trainer-B-Lizenz um sich für die Zeit nach dem aktiven Fußball aufzustellen. Simon Machula ist seit zwei Jahren als Beisitzer im Sport-Ressort der SG aktiv, wo er bereits in Entscheidungen eingebunden wurde und so umfangreiche Einblicke in seinen zukünftigen Verantwortungsbereich als Leiter des Ressorts erhalten hat. So war und ist Machula vollumfänglich in die Kaderplanungen und Spielergespräche zur Saison 21/22 involviert, sodass auch den Spielern und Trainern diese Entscheidung bereits frühzeitig kommuniziert wurde.

Seit 2018 im Amt

Der scheidende sportliche Leiter André Ruhrmann, der das Amt nach seiner aktiven Zeit als Fußballer im Sommer 2018 von seinem Vorgänger Fabian Schmidt übernommen hat, bleibt dem Verein weiterhin in der Funktion des Teammanagers und Teamentwicklers erhalten.

Ruhrmann über seinen Nachfolger: „Simon ist ein absoluter Macher. Er hat bereits viele Jahre an der Basis des Vereins mitgearbeitet und mitgestaltet und weiß, worauf es ankommt. Mit seiner Strukturiertheit und Fußball-Fachkompetenz bringt er wesentliche Eigenschaften mit um die sportlichen Geschicke in einem Verein mit 3 Seniorenmannschaften mitsamt Trainer- und Betreuerstab leiten zu können. Ich wünsche Simon ein glückliches Händchen und die nötige Weitsicht bei seinen Entscheidungen", lobt Ruhrmann seinen Nachfolger in einer Pressemitteilung des Vereins.