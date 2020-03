SG Finnentrop/Bamenohl baut Polster auf drei Punkte aus

Aber so richtig zufrieden war nach dem mühsamen 2:0-Heimsieg der SG gegen das Schlusslicht YEG Hassel niemand im Lager des alten und neuen Spitzenreiters, der nun drei Punkte Vorsprung hat - vor allem nicht Ralf Behle. „Wir nehmen die drei Punkte mit, wissen aber nicht warum“, ging der SG-Cheftrainer nach dem Spiel mit seiner Mannschaft hart ins Gericht. „Das haben wir heute richtig, richtig schlecht gemacht“, ärgerte sich der sichtlich angefressene Kirchhundemer.

Wer die Pressekonferenz im Vereinsheim verfolgte, musste sich wundern. Neben Fabian Schmidt, der den Fußballtalk leitete, saß ein bestens gelaunter Gästetrainer Ahmet Inal. „Finnentrop/Bamenohl ist für uns kein Maßstab. Wir haben uns sehr gut präsentiert. Wir glauben an den Klassenerhalt und daran, dass wir der Liga ganz gut tun“, hatte der zur Winterpause gekommene neue Übungsleiter von Hassel schon die „Pflichtaufgabe“ gegen Gerlingen im Visier. Da sind für Inal drei Punkte fest eingeplant.

Klose hält überragend

Die Spielanalyse seines Trainerkollegen Ralf Behle fiel wesentlich kürzer aus. „Wenn du oben stehst, hast du das Glück“, war der Kirchhundemer mit fast allem, was seine Mannschaft gegen den Letzten bot, nicht einverstanden.

Dabei wurde Behle von der offensiven Marschrichtung der Gäste aus Gelsenkirchen am wenigsten überrascht. Das Schlusslicht versteckte sich nicht und spielte – wie erwartet – von Beginn an mutig nach vorne. Aber das erste Ausrufezeichen setzten die Gastgeber. Lasse Strotmann ging auf der rechten Angriffsseite auf und davon und flankte den Ball in den Strafraum. Bei einem unglücklichen Abwehrversuch landete das Leder an der Hand von Kara Ali Onour. „Das war ein Elfmeter“, gab es für Gästetrainer Ahmet Inal an der Entscheidung von Schiedsrichter Björn Sauer keinen Zweifel. Christopher Hennes verwandelte den Handelfmeter nach 17 Minuten sicher zur 1:0-Führung.

Besser wurde das Spiel seines Teams dadurch aber nicht. Wenigstens konnten sich die Gastgeber, bei denen Abwehrspieler Burhan Tuncdemir nach seiner frühen gelben Karte sichtlich angezählt war, auf Ingmar Klose verlassen. Seinem Torhüter bescheinigte Ralf Behle eine „überragende“ Vorstellung. Gleich mehrfach musste der SG-Schlussmann retten.

Das Spielglück war aber wieder auf der Seite der Gastgeber. Nach einem „Kommunikationsproblem“, so Ahmet Inal, waren sich YEG-Keeper Lukas Peto und zwei seiner Abwehrspieler nicht einig. Als lachender Vierter profitierte Heiko Entrup von diesem Missverständnis und schob den Ball ins leere Tor zur 2:0-Halbzeitführung.

Phillip Hennes, Hasan Dogrusöz oder der eingewechselte Nicolas Herrmann hätten für den weiterhin schwachen Tabellenführer nach dem Seitenwechsel auf 3:0 erhöhen können. Dann hatte Torjäger Phillip Hennes großes Glück, dass er nach einem weiteren Foul nicht die gelb-rote Karte sah. Vorsichtshalber nahm Behle seinen Spielführer sofort vom Platz. Wer weiß, was passiert wäre, hätte der eingewechselte Sky Maximilian Krzystofiak in der Schlussphase mit seinem Kopfball nur die Querlatte getroffen. „Das war ein dreckiger Sieg. Hassel hat nicht wie ein Tabellenletzter gespielt.“ Mit dieser Meinung stand einer der 125 zahlenden Zuschauer nach dem Schlusspfiff nicht alleine. Einer der wenigen Lichtblick auf Seiten der SG Finnentrop/Bamenohl war das „Comeback“ des eingewechselten Robin Entrup.