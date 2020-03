SG Finnentrop/Bamenohl fegt wie ein Sturm über Sinsen hinweg

Wie ein Sturm fegte die SG Finnentrop/Bamenohl in der ersten Halbzeit über den TuS Sinsen 05 hinweg und führte beim Pausenpfiff von Schiedsrichter Philipp Polifka auf dem Kunstrasenplatz in Marl schon mit 5:1 im Nachholspiel der Fußball-Westfalenliga. Am Ende siegte die Elf von Ralf Behle mit 7:4.

Auch weil er die kalte Dusche ganz zu Beginn schnell wegsteckte. Denn da hatte Maurizio Fenu den TuS Sinsen in Führung gebracht. Doch die SG Finnentrop/Bamenohl antwortete blitzschnell durch Mike Schrage, der einen von TuS-Keeper abgewehrten Freistoß von Robin Entrup verwandelte.

Die Gäste zeigten nun ein brillantes Spiel, waren schneller und präsenter als die Platzherren. Ein Doppelschlag in der 16. und 18. Minute drehte die Partie völlig. Auch da war Robin Entrup der Vorbereiter, seine Ecke köpfte Tim Schrage zum Bamenohler 2:1 ein, ehe Phillip Hennes das 3:1 besorgte. Hasan Dogrusöz profitierte in der 23. Minute von einem Fehler des Sinsener Torwarts Christian Kopse, der kurz zuvor für den verletzten Simon Werner gekommen war - 4:1. Moritz Kümhof stellte dann den Pausenstand her.

Unheimliche Effizienz

„Wir haben unheimliche Effizienz und Durchschlagskraft gezeigt und waren sehr dominant“, freute sich der Sportliche Leiter André Ruhrmann über die konzentrierte Vorstellung seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten nach der langen Anfahrt.

Phillip Hennes legte vier Minuten nach dem Wechsel das 6:1 nach. Mit der klaren Führung im Rücken schlichen sich Konzentrationsfehler ins Spiel des Tabellenführers. Die Folge waren laut Ruhrmann „zwei unnötige Gegentore“ per Elfmeter von Lorenz Niedrig zum 2:6 und Nusret Miyanyedi zum 3:6. Das änderte aber nichts an der positiven Einschätzung des Sportlichen Leiters: „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht.“ Laurits Strotmann schoss die SG wieder auf vier Tore nach vorn, und ein Eigentor von Robin Entrup kurz vor Schluss brachte noch das 4:7.

In der zweiten Hälfte rotierte SG-Cheftrainer Ralf Behle etwas und schonte den einen oder anderen Leistungsträger in der englischen Woche, die am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim FC Iserlohn weiter geht.

SG Finnentrop/Bamenohl: Klose, Tuncdemir, Christopher Hennes, Tim Schrage, Mike Schrage, Heiko Entrup (72. Kleppel), Lasse Strotmann (72. Fischer), Kümhof (46. Herrmann), Phillip Hennes, Dogrusöz (80. Laurits Strotmann), Robin Entrup.