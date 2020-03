SG Finnentrop/Bamenohl: Kraftakt über das Sportliche hinaus

Westfalenligist SG Finnentrop/Bamenohl hat am Mittwoch eine solche Tour vor sich. Zum Nachholspiel beim TuS 05 Sinsen. 130 Kilometer hin, 130 Kilometer zurück.

„Die Leute, die dafür zuständig sind, müssen mächtig rödeln und improvisieren können,“ weiß André Ruhrmann, Sportlicher Leiter der SG, nur zu genau. Das betrifft vor allem die berufstätigen Spieler. Ruhrmann: „Die Frage ist: Kann ich nun Feierabend machen oder nicht? Da ist der gute Wille des Arbeitgebers Voraussetzung.“

Die SG Finnentrop/Bamenohl fährt um 16 Uhr los. Das heißt, dass die Sinsen-Fahrer gegen 15 Uhr ihren Arbeitsplatz verlassen müssten, um pünktlich am Treffpunkt zu sein. Ruhrmann: „Da gehört jede Menge guter Wille und auch Absprachen mit dem Arbeitgeber dazu denn der hat das letzte Wort.“

Ungewohnter Rhythmus

Zu diesen Faktoren kommt der ungewohnte Rhythmus, das weiß André Ruhrmann, dessen aktive Zeit ja noch nicht lange zurückliegt: „Jeder, der Fußball spielt oder mal gespielt hat, hat seinen typischen Tagesablauf. Am Sonntag ist das Frühstück, Mittagessen, Spiel.“ Aber mittwochs? Ruhrmann: „Wenn man ein Abendspiel hat, muss man sein Mittagessen auch irgendwie kriegen,“ so Ruhrmann, „dass muss man in einen Tagesablauf, der fußballerisch nicht normal ist, reinkriegen.“

Zu den großen Herausforderungen gehört zudem, die Fahrt zu organisieren. Die SG reist mit Bussen an, meist sind es zwei bis drei Kleinbusse, „damit sich die Spieler bestmöglich abschalten, können. Wir wollen sie so weit wie möglich entlasten. Nicht, dass sie auf einmal mit 15 Autos und jeder total gestresst durch den ganzen Straßenverkehr über die Autobahnen muss und total gestresst in Sinsen ankommt.“

Nur ist es unter der Woche ungleich schwieriger, an Busse heranzukommen. „Weil die Busunternehmen voll im Berufs-Pendelverkehr und natürlich im Schulverkehr drin sind,“ erläutert André Ruhrmann, und fügt hinzu: „Da sagt auch nicht jedes Busunternehmen: Ach jou, ihr habt ja da ein Spiel, da müssen wir mal eben unseren kompletten geregelten Schulbus-Ablauf über den Haufen schmeißen.“ Die SG fährt mit Schulte-Reisen.

Der organisatorische Kraftakt rund um das Sinsen-Spiel ist bis dahin abgeschlossen. Man kann mit allem ja nicht zwei Tage vorher anfangen, vor allem die Absprache mit den Arbeitgebern muss zeitig erfolgen. Ruhrmann: „Es müssen Übergaben der täglichen Arbeit stattfinden, dass da nichts liegen bleibt und dass dann wirklich rechtzeitig Feierabend gemacht werden kann.“

„Positiv verrückte Leute“

Ruhrmanns Fazit: „Wir sind am Mittwoch in der Lage, das Ganze hinzukriegen mit voller Mannschaft. Das ist schlussendlich unseren Spielern zu verdanken.“ Und den Arbeitgebern, die Verständnis haben. Ruhrmann: „Wir sind im Amateursport. Wenn ein Arbeitgeber sagt, ist nicht, dann ist es so.“

Das Spiel in Marl-Sinsen kann kommen. Dank der erfolgreichen Vorbereitung im Vorfeld. Was auch André Ruhrmann freut. „Das ist das Gute bei uns, aber ich will auch kein Eigenlob aussprechen, das ist bei anderen Vereinen ähnlich.“ Bei der SG wisse man solche Leute in den eigenen Reihen, die „wirklich alles möglich machen, die im positivsten Sinne fußballbekloppt sind.“