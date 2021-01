SG Finnentrop/Bamenohl : Philip Fischer verlässt Oberligisten

Fußball-Landesligist TuS Langenholthausen ist an einer Rückkehr von Philip Fischer (Mitte) interessiert, der sich bei der SG Finnentrop/Bamenohl abgemeldet hat.

Finnentrop/Bamenohl. Philip Fischer hat sich beim Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl abgemeldet und ist beim Landesligisten TuS Langenholthausen im Gespräch.

Zahlreiche höherklassige Vereine haben in den letzten Tagen die Weichen für die Saison 2021/22 gestellt. Hier ein Überblick:

Alex Bruchhage setzt seine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit beim Fußball-Westfalenligisten SC Neheim fort. Der Ex-Attendorner Bayram Celik hat beim Landesliga-Aufsteiger RW Lüdenscheid gleich um drei Jahre verlängert.

Mit seinem erfolgreichen Trainer Uli Mayer hat Landesligist TuS Langenholthausen bereits bis zum Jahr 2022 verlängert (wir berichteten). Jetzt werden weitere personelle Weichen gestellt. So ist Torben Ochs nach einem halben Jahr bei den Sportfreunden Hüingsen an den Düsterloh zurückgekehrt. Ebenfalls ein halbes Jahr weg war Torhüter Sebastian Beutler, den es zum Bezirksligisten Geisecker SV gezogen hatte.

Noch nicht klar ist die Verpflichtung von Philip Fischer, der im Sommer 2019 zur SG Finnentrop/Bamenohl wechselte, dort aber nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinausgekommen ist und sich beim Oberliga-Aufsteiger abgemeldet hat. Beim TuS Langenholthausen würde Fischer nach seiner Rückkehr auch wieder auf seinen älteren Bruder Falk treffen. Vorsitzender Charly Grote rechnet sich „gute Chancen“ aus.

Um Freigabe gebeten

„Philip hat den Verein im Dezember um die Freigabe gebeten“, bestätigte André Ruhrmann den Weggang. Der Sportliche Leiter der SG Finnentrop/Bamenohl: „Er hat bei der SG super ins Team gepasst, leider ist ihm im Endeffekt der zeitliche Fahraufwand durch die geografische Entfernung seines Heimatortes zu groß geworden. Sein Wechselwunsch ist somit nachvollziehbar, auch wenn es im Winter nie ideal ist. Wir wünschen ihm alles Gute, er ist ein guter Junge.“ Nach „aktuellem Stand“, so Ruhrmann, war dies der letzte Abgang beim Oberligisten. André Ruhrmann: „Der Kader bleibt ansonsten zusammen.“

Alex Bruchhage ist bereits seit dem 1. Juli 2012 Cheftrainer beim SC Neheim und führte den Verein 2016 in die Westfalenliga, wo er es unter anderem mit den Olper Mannschaften SG Finnentrop/Bamenohl, FC Lennestadt und FSV Gerlingen zu tun hatte bzw. zu tun hat. Zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung stand das Team auf dem zweiten Tabellenplatz, nur einen Punkt hinter Spitzenreiter TuS Bövinghausen. Vor der Corona-Pause hatte das Team die letzten fünf Spiele mit der imponierenden Tordifferenz von 22:0 (!) gewonnen. Co-Trainer Sebastian Rötz hat ebenfalls für ein Jahr verlängert.

Celik verlängert um drei Jahre

Gleich um drei Jahre hat Landesligist RW Lüdenscheid den Vertrag mit Trainer Bayram Celik verlängert. Der neue Kontrakt gilt bis zum 30. Juni 2024. Celik wechselte im Sommer 2020 vom SV 04 Attendorn nach Lüdenscheid. Als Aufsteiger liegen die Rot-Weißen auf einem sehr guten vierten Tabellenplatz. In der Winterpause sind mit Jannik Benger und Marvin Bonevski zwei Spieler vom A-Kreisligisten VfB Altena ins Nattenbergstadion zurückgekehrt, die bereits zur Saisonfortsetzung spielberechtigt sind. Abmeldungen hat es zum 31. Dezember bei RW Lüdenscheid nicht gegeben.

Landesligist RW Erlinghausen hat die Zusammenarbeit mit Chef-Coach Vaidas Petrauskas und Co-Trainer Benedikt Müller vorzeitig bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Das Duo sagte dem RWE-Vorsitzenden „Aki“ Watzke am Telefon sofort zu. Der gebürtige Litauer Petrauskas wechselte 2001 vom VfB Marsberg zu den Rot-Weißen nach Erlinghausen, wo er zunächst als Spieler in der Landesliga zum Einsatz kam und anschließend den Verein als Trainer 2004 in die Verbandsliga führte. Seit Januar 2019 ist er zum dritten Mal als Coach im Hans-Watzke-Stadion tätig. Aktuell liegt RW Erlinghausen bei einer weniger ausgetragenen Partie gegenüber Spitzenreiter SC Obersprockhövel (22 Punkte) nach acht Spieltagen mit 19 Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz.