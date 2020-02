SG Finnentrop/Bamenohl: Respekt vor Schlusslicht Hassel

Wohl noch nie in dieser Saison war die SG Finnentrop/Bamenohl so klar in der Favoritenrolle wie vor dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten YEG Hassel. Der Blick auf die Tabelle der Fußball-Westfalenliga 2 ist eindeutig: Zwischen dem Spitzenreiter aus dem Kreis Olpe und dem Schlusslicht aus Gelsenkirchen liegen 32 Punkte. Alleine SG-Kapitän Phillip Hennes hat so viele Tore (17) geschossen wie die gesamte Gästemannschaft.

Die Statistik lässt André Ruhrmann aber außen vor. „Wir gehen in das Heimspiel, als wenn Hassel nicht Tabellenletzter wäre“, hat der Sportliche Leiter von Finnentrop/Bamenohl sichtlich Respekt vor dem Team aus dem Ruhrgebiet. Und dafür gibt es auch gute Gründe.

Frischer Wind durch neuen Trainer

Zum einen hat der nach dem türkischen Dichter und Mystiker Yunus Emre benannte Verein – Gençlik bedeutet auf Türkisch Jugend – mit dem 2:1-Erfolg bei Westfalia Wickede ein erstes Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt.

„Mit Ahmet Inal, den wir aus Erkenschwick kennen, weht ein anderer Wind“, glaubt André Ruhrmann, dass der Trainerwechsel bei YEG Hassel schon etwas bewirkt hat.

Seit dem 1. Januar ist der 37-Jährige offiziell Nachfolger des bisherigen Trainer-Duos Hakan Durdu und Ali-Riza Durmaz. Bei seinem Amtsantritt gab sich Inal optimistisch: „Ich weiß, dass das eine große Herausforderung ist und mit Sicherheit nicht einfach wird. Aber wir können das schaffen. Wenn ich vom Klassenerhalt nicht überzeugt wäre, hätte ich das Angebot auch nicht angenommen. Ich habe YEG beim 1:3 gegen Hordel gesehen und da hat mir die Mannschaft gefallen. Da schlummert viel Potential. Mit einigen Verstärkungen glaube ich schon, dass wir eine sehr realistische Chance auf den Klassenerhalt besitzen.“

In der Winterpause sind Stürmer Sky Maximilian Krzysztofiak vom Landesligisten TuS Bövinghausen und Cihan Yildiz, der vor einigen Jahren in der Jugend auch für den FC Schalke 04 gespielt hat, gekommen. Beide standen in Wickede in der Startelf.

Gegner ist konkurrenzfähig

„Die Qualität ist da“, sieht André Ruhrmann einen „konkurrenzfähigen“ Gegner und erwartet auch kein Gästeteam, das sich nur hinten reinstellt. „Hasseler Mannschaften lieben den Fußball und bringen Tempo nach vorne“, ist der Sportliche Leiter der Platzherren überzeugt, dass vom Schlusslicht keine destruktive Spielweise zu erwarten ist.

An der klaren Favoritenstellung des Tabellenführers ändert das aber nichts. Bis auf Moritz Stange, der sich beim 4:0-Heimsieg gegen den SC Neheim am Sprunggelenk verletzt hat, ist Finnentrop/Bamenohl komplett. Abwehrspieler Stange könnte von Burhan Tuncdemir ersetzt werden. Auch Tobias Kleppel ist wieder fit und eine Alternative für die Startelf.

Bereits am kommenden Mittwoch holt die SG Finnentrop/Bamenohl das vor zwei Wochen ausgefallene Spiel beim TuS 05 Sinsen nach.