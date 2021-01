SG Finnentrop/Bamenohl: Ruhrmann geht mit gutem Bauchgefühl

Finnentrop/Bamenohl. Das Wort Paukenschlag passt nicht so wirklich zum Wechsel des Sportlichen Leiters bei der SG Finnentrop/Bamenohl.

Denn es hat auch immer einen negativen Beigeschmack. Einen solchen gibt es hier nicht. Gleichwohl ist der Wechsel auf dem Posten des Sportlichen Leiters beim Fußball-Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl schon eine Personalie größeren Kalibers. Simon Machula wird, wie berichtet, André Ruhrmann ablösen.

"Ich habe nicht die geringste Bauchschmerzen dabei, sondern im Gegenteil ein sehr gutes Bauchgefühl", kommentierte Ruhrmann sein bevorstehendes Ausscheiden. Der Zeitpunkt sei richtig, die Nachfolge bestens geregelt. Der Wechsel werde "kein Ende von irgendwas, die Entwicklung geht weiter. Es wird kein Cut werden." Der Grund könnte nicht erfreulicher sein. "Wir bekommen im Februar Nachwuchs", verriet André Ruhrmann.

Vaterfreuden im Februar

Er sieht die SG sehr stabil aufgestellt. Deshalb könne man nicht sagen, dass irgendetwas von einer Person abhängig sei. Hinzu kommt eine vorausschauende Planung. Schon Ende August sei das Amt an ihn herangetragen worden, erinnert sich Simon Machula. Ende Oktober hatte er den Verein sein Konzept vorgestellt, die Entscheidung kam dann im November. Machula: "Da haben wir etschieden: Wir setzen das gemeinsam um." Es war den Beteiligten wichtig, das zu jenem frühen Zeitpunkt machen, denn dadurch konnten André Ruhrmann und Simon Machula gemeinsam in die Planungen für das nächste Jahr gehen.

Die SG Finnentrop/Bamenohl habe stets dafür gesorgt, dass alles auf vielen Schultern verteilt ist, dass es viele fleißige Hände gibt und gute Experten, betonte Ruhrmann. Er möchte künftig unplanmäßige Aufgaben reduzieren. Davon habe man, so schätzte er, als sportlicher Leiter fast mehr als die Hälfte. Und dennoch: Unbezahlbar seien die Erfahrungen, die er in den letzten Jahren gemacht habe.

Ereignisreich, arbeitsreich, intensiv

André Ruhrmans Amtszeit unterscheidet sich von vielen anderen Zeitspannen in einem Punkt: Meist ist es ja so, dass einem fünf Jahre vorkommen wie drei Jahre, bei ihm kommen einem drei Jahre vor wie fünf. Das lag daran, dass diese Zeit seit seinem Amtsantritt 2018 so ereignisreich, arbeitsreich und intensiv war, geprägt von einer guten sportlichen Entwicklung und von einem rasanten Aufschwung im Verein insgesamt. "Ich glaube, dass wir in den Einzelbereichen immer gute Teams und gute Personen haben, die das Ganze mit Herzblut leben. Dann macht es natürlich großen Spaß. So wirklich zufrieden war man nie, es war immer Dynamik drin. Inklusive der Nebengeräusche. Wie im Frühjahr. Das war alles andere als eine einfache Situation, als die SG der erste Verein war, bei dem ein Corona-Fall eine größere Öffentlichkeit erreicht hatte".

Dann kam der Abgang der beiden Brüder Tim und Mike Schrage oder der von Robin Entrup. "Das sind Themen, die macht man nicht wirklich gerne", sagt Ruhrmann, "ich bin nicht der Mensch, den solche Sachen kalt lassen. Weil da irgendwo auch Freundschaften und zwischenmenschliche Beziehungen eine große Rolle spielen". Aber man sei auch dem Verein gegenüber verpflichtet, gewisse Planungen voranzutreiben und da auch verlässlich zu bleiben. "Ich hätte dies niemals gerne in meiner Amtszeit erlebt", gesteht André Ruhrmann.

Glücksfall Ralf Behle

Trainer Ralf Behle sieht er als Glücksfall. "Er ist absolut professionell, er macht einen klasse Job. Was alle sehen, sind die sportlichen Erfolge, die wir mit ihm hatten. Aber was wenige Leute sehen, ist, was er neben dem Platz alles rockt. Wie viele Gespräche er führt, wie viel Vereinsarbeit bei uns noch abnimmt. Und seine eigentliche Qualität ist die Kommunikation, die Menschenführung. Vor all dem ziehe ich den Hut". André Ruhrmann bezieht aber ausdrücklich das Team drumherum mit ein. Mike Schrage,, damals als Co-Trainer und absolute Vorreiter-Figur, wie Ruhrmann es ausdrückt. Und jetzt die Stützen wie Phillip Hennes, Markus Hilleke und Torwarttrainer Henning Vogt. "Und mein Vorgänger Fabian Schmidt, der, selbst als er im Hintergrund war, sich immer noch eingesetzt hat und ein Ansprechpartner war, dazu meine Vorstandskollegen Franz-Josef Cwiklinski oder Werner Hogrebe allen voran."

Wie André Ruhrmann auch legt Simon Machula Wert auf einen starken Unterbau, auf eine leistungsorientierte zweite und dritte Mannschaft. "Wenn wir junge Spieler in der A-Jugend haben, dann ist der Sprung in die Oberliga-Mannschaft manchmal zu hoch. Aber wir wollen diese Jungs nicht verlieren, sondern ihnen eine Chance geben, sich langsam an das niveau heranzutasten". Genauso wichtig sei eine dritte Mannschaft, um die Jungs im Verein zu halten".

Machula beendet Spielerlaufbahn

Selber spielen wird Simon Machula nicht mehr. "Nein, das war von Anfang an klar, dass ich im Sommer aufhöre". Machula, bei Viega beschäftigt, rechnet schon damit, dass seine Freizeit künftig etwas knapper bemessen sein wird. "Das ist mir bewusst, und das ist auch einer der Gründe, warum ich als Spieler aufhören werde. Der andere Grund ist, eine gewisse Distanz zu schaffen, das halte ich auch für wichtig. Es gibt mehr Arbeit, deshalb bin ich auch froh, dass André uns erhalten bleibt".

Vielen Menschen im heimischen Sport ist im letzten Jahr ein gebührender Abschied verwehrt worden. Was wünscht sich André Ruhrmann, wenn sein finaler Tag kommt? "Den vernünftigen Abschied hätten auch Mike und Tim verdient gehabt, die vieles dazu beigetragen haben, dass wir jetzt in der Oberliga sind. Die haben diesen Abschied auch nicht bekommen können". Er selbst sei nicht einer, der die großen Abschiede braucht, die vielen Schulterklopfer. Es wäre schön, wenn es nochmal ein Heimspiel geben würde. Dann könne man mit den Leuten noch mal ein Bier trinken. Ruhrmann: "Das Finnentrop/Bamenohler Publikum sollte man erwähnen. Wie viele da mitfiebern, mitdenken, mitdiskutieren. Unheimlich lebendig. Sie verleihen dem Verein die Würze".

Die SG Finnentrop/Bamenohl hat in der Oberliga mit den besten Zuschauerschnitt, das zeigt auch wie viele Menschen hinter dem Verein stehen, auch wenn es unterschiedliche Sichtweisen auf bestimmte Dinge gibt. Ruhrmann: "Dass den Menschen das alles nicht egal ist, füllt doch die ganze Sache mit Leben".