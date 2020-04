SG Wenden: Jörg Heiner, wie ihn nicht jeder kennt

Doch beschäftigt man sich mit dem Inhalt dieses Klassikers, dann sind Vergleiche des Buch-Helden mit Jörg Heiner nur in Teilen angebracht. Den 46-Jährigen von der SG Wenden hat die Vergangenheit eingeholt. Corona macht’s notgedrungen möglich. „Natürlich bin ich nicht untätig. Jetzt von Hundert auf Null zu fahren, wäre kontraproduktiv“, weiß Heiner, aber sein Trainingsprogramm hat sich geändert. „Ohne Motivation, ohne klares Ziel vor Augen, hat sich mein Tagesablauf drastisch verlagert.“

Er hat in den Betreuungsmodus umgeschaltet, erzählt er. Seine Familienangehörigen wie auch etliche Nachbarn, allesamt im Alter der „gefährdeten Generation“, müssen ja versorgt werden. Und da zeigt sich in besonderem Maße das soziale Engagement. Aber er sagt auch: „Ich kann mich jetzt anderen Dingen widmen, ich liebe die Kräuter der Natur. Oder ich komme mal zum Lesen.“

Manche Parallelen

Und beim Stöbern in seiner Lieblingskiste fällt ihm ein Taschenbuch in die Hände, das ihm Klaus Külpmann, einer seiner Förderer, vor 27 Jahren geschenkt hatte. Titel: „Die Einsamkeit des Langstreckenläufers“. Den weit über Olpe hinaus bekannten Physiotherapeuten würdigte der 1. Vorsitzende des Skiclubs Olpe, Karl-Heinz Besting, 2018 als „Ansprechpartner, Animateur, Initiator und Helfer in vielen Facetten, die der Verein zu bieten hat“.

Jörg Heiner profitierte als junger Mann von diesen hohen Eigenschaften nicht nur als erfolgshungriger Athlet, sondern vor allem auch in seiner eigenen Persönlichkeitswerdung. Da gibt es im übertragenen Sinn so manche Parallelen zwischen dem Titel-Helden aus „Die Einsamkeit des Langstreckenläufers“ und dem Ultra-Heroe Heiner. „Ich mache aber heute keinen Hehl daraus, dass ich damals in meinen wilden Jahren den Hintergedanken von Klaus Külpmann nicht ganz durchschaut habe.“

Sehr gute Trainingswerte

Bereits in der zweiten „Corona-Woche“ kam viel Wehmut auf. Freiburg, Deutsche Meisterschaften im Halbmarathonlauf. Abgesagt. Dabei war das Trio der SG Wenden mit Markus Mockenhaupt, Neuzugang Marco Schwab und eben Jörg Heiner ein ganz heißer Kandidat für den DM-Titel der Altersklasse M40/45. „Ob ich meinen eigenen Titel aus dem Vorjahr verteidigt hätte, weiß ich nicht. Aber meine Trainingswerte waren sehr gut.“ Die Absage ging dem 46-Jährigen schon sehr nah.

Nur eine Woche später, am ersten April-Wochenende, platzte sein zweites großes Frühjahrsziel: die Deutsche Meisterschaft im Sechs-Stunden-Lauf in Herne. Jetzt also Pause. „Dennoch muss man laufen, auch ohne klares Ziel. Sonst gibt es Kreislaufprobleme. Auch das Immunsystem gerät durcheinander. Und so laufe ich durch unsere derzeit besonders einsamen Wälder.“

Sein botanisches Interesse kommt Jörg Heiner entgegen. „Bei lockeren Läufen im Wald betrachte ich mir die Bäume besonders genau.“ Meditation beim Laufen hat nun Priorität. „Wir sind Geschöpfe des Waldes – warum wir untrennbar mit den Bäumen verbunden sind“ heißt ein Buch von Wolf-Dieter Storl, das zu seinen Lieblingslektüren zählt. Und schließlich, vom selben Autor: „Der Selbstversorger – mein Garten“. Daher auch wohl das Faible für Kräuter jeder Art. Heiner outet sich zum botanischen Autodidakten.

Dann: Heiner wäre nicht Heiner, blickte er nicht wieder nach vorne. Anfang Mai 2020. Wieder einmal lockt Basel. „12 oder 24 Stunden? Mal sehen. Die Tendenz geht zu 12 Stunden. Dann will ich die 150 Kilometer-Marke knacken, vielleicht den Deutschen Rekord meiner Altersklasse.“

„Annulliert - Cancelled“

Doch der Blick auf der Homepage des Veranstalters „Sri Chinmoy Team Marathon“ steht bereits „Annulliert/Cancelled.“

Trotz Corona - Jörg Heiner verliert große Ziele, geschichtsträchtige, nicht aus den Augen. Geschichte. Noch so eine Geschichte, die ihn interessiert. Athen, 25. September 2020. Spartathlon. Der legendäre Lauf über 246 Kilometer startet auf der Akropolis. Ziel am nächsten Tag ist Sparta an der Statue von König Leonidas. Zeitlimit: 36 Stunden. „Das ist ein Kultlauf“, so Jörg Heiner, „doch ob er stattfindet, steht natürlich nun in den Sternen.“