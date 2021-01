Wintersport Skilanglauf-Loipen an der Hohen Bracht restlos zertrampelt

Altenhundem Die Schleifen oberhalb von Altenhundem und Bilstein sind für den Nordischen Skisport aktuell nicht empfehlenswert.

Der Einsatz des Spurgeräts durch den Skiclub Lennestadt hat sich nicht wirklich ausgezahlt. Die verschiedenen Skilanglaufloipen an der Hohen Bracht sind durch Wanderer fast durchgängig bis zur Unkenntlichkeit zertreten worden und stellenweise eisig. Auf Teilen der Kreggenbergschleifen ist der Schnee zudem für den Einsatz von Forstmaschinen so weit wie möglich geräumt worden. Für den nordischen Skisport empfiehlt sich ein Ausweichen an andere Standorte.