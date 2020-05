So reagieren die Sportler im Kreis Olpe auf die Lockerungen

Auch für sie gelten Lockerungen, und sogar schon jetzt für die, die in „kontaktlosen Sportarten“ unterwegs sind.

Tennis

Dazu gehört auch Tennis. Reinhard Thiedemann, Vorsitzender des TC Rot-Weiß Kirchhundem, erlebte den Wiederbeginn am Wochenende: „Bei uns sind die ersten Bälle geflogen. Bei Wahrung der Abstandsregelung ist es sogar erlaubt, Doppel zu spielen“. Der Klubraum ist geschlossen. Duschen müssen die Aktiven zuhause. Darüber hinaus hat der Kirchhundemer Verein auch den vorgeschrieben Corona-Beauftragten, und mit dem 2. Vorsitzenden Dr. Vente einen versierten dazu. Thiedemann: „Ich selbst habe leider noch nicht spielen können und das schlechte Wetter zum Beginn der Woche wird uns erstmal wieder stoppen. Aber ich freue mich schon sehr darauf, zum ersten Mal nach so langer Zeit wieder auf einem Tennisplatz stehen zu können.“

Handball

Thiedemann, zudem auch jahrzehntelang Handballer, hält die Erlaubnis, das Training in dieser Sportart zu erlauben, für „sehr fragwürdig“. Seine Meinung dazu ist klar: „Solange keine Medikamente gegen Corona zur Verfügung stehen, halte ich nichts davon“.

Auch Klaus Kraß, Vorsitzender Handballkreises Bigge-Lenne und Trainer der HSG Lennestadt-Würdinghausen, ist der Meinung, „dass Vorsicht geboten ist“. Besonnenheit sei gefragt. Kraß: „Ich würde mich sehr freuen, wenn wir wieder Sport machen und auch Handball spielen können, aber die Sicherheit hat absoluten Vorrang. Und im Moment gibt es andere Dinge in unserem Land, die es zu regeln gilt.“

Es gebe Sportarten, die es da sicher leichter haben als Handball, der Vollkontakt-Sportart sei. Kraß: „Ich weiß nicht, wie man da ein Training – vor allem mit Kindern und Jugendlichen – steuern will. Sobald du trainierst, kommen viele Leute auf engem Raum zusammen. Sicher kann man was für die Muskulatur tun, aber irgendwann kommt der Ball hinzu. Da weiß ich nicht, wie das funktionieren soll.“

Außerdem wisse auch niemand, wie es mit Corona weiter geht. Kraß: „Was ist, wenn die Corona-Zahlen wieder steigen? Dann werden die Lockerungen wieder heruntergeschraubt. Deshalb müssen wir erstmal abwarten und sollten nichts überstürzen.“

Schwimmen

Für Martina Döbbeler, Trainerin Wasserfreunde Finnentrop, steht noch gar nicht fest, wann wieder trainiert werden kann. Das hängt davon ab, wann das Hallenbad wieder öffnen kann, „und dann müssen wir planen. Aber ich denke, dass wir schon vorher draußen mit Laufen und etwas Krafttraining anfangen.“

Langlauf

Melina Schöttes, Ski- und Rollskilangläuferin aus Oberhundem, freut sich, wieder in Kleingruppen trainieren zu können. Solange sich alle an die Vorgaben halten, könne es klappen. Dennoch ist sie skeptisch: „Es wird wahrscheinlich genug Leute geben, die sich nicht daran halten, so dass es schnell wieder eine ansteigende Infektionszahl geben kann und dann wieder alles verboten wird“. Seit Sonntagabend ist Melina Schöttes weder in Winterberg und das Training in Kleingruppen ging am Montag wieder unter viele Auflagen los. Zu ihrer Ausbildungsstelle zur Physiotherapeutin in Bestwig ist sie noch nicht zurückgekehrt: „Meine Ausbildung geht weiterhin online.“

Gesundheitssport

Teresa Metten, Gesundheitstrainerin aus Halberbracht, kann noch nicht sagen, wann und in welcher Form es los geht. Zum einen ist sie im Moment noch leicht verletzt, zum anderen ist noch gar nicht geklärt, wie das alles laufen soll. „Ich muss jetzt erstmal abwarten, was die einzelnen Vereine beschließen. Ich bin natürlich froh über die Lockerungen“, sagt sie, „aber bei aller Euphorie sollte man erstmal abwarten. Viele Teilnehmer werden bestimmt auch gar nicht kommen. Da muss ich auch erstmal abklären, was sich überhaupt lohnt. Denn es macht ja viel mehr Spaß, wenn viele Teilnehmer da sind, als wenn immer nur zwei da wären. Darüber hinaus betreue ich einige Senioren in ihren Einrichtungen. Die bleiben erstmal noch ein bisschen außen vor. Ich beginne vermutlich Ende der Woche.“

Segeln

Beim Wassersportverein Biggesee (WSVB) startete der Segelbetrieb ruhig. Am Vormittag des Samstages seien etwa „zehn, zwölf“ Segler da gewesen, schilderte Sabine Kantelhardt. Das mag auch daran gelegen haben, dass die Erleichterungen schon „ziemlich plötzlich“ verkündet worden waren. „Mancher hat vielleicht erstmal abgewartet, hat noch ein paar Reparaturen gemacht, weil wir ja nicht dachten, dass das von jetzt auf gleich geht“. Man müsse die Leute verstehen: „Es müssen außerdem erstmal Lizenzen beschafft werden.“

Nicht zuletzt sind technische Voraussetzungen zu schaffen. Sabine Kantelhardt: „Es müssen ja auch erst mal entsprechende Zugfahrzeuge besorgt werden“. Etliche Boote überwintern beispielsweise auf dem Ümmerich, dem Olper Schützenplatz. „Und wenn dein Boot etwas weiter hinten steht, dann muss der Vordere auch erstmal raus“, verweist sie darauf, dass da schon präzise Absprachen getroffen werden müssen beim , wer zuerst an der Reihe sein kann.

Viele Boote mussten mit dem Kran zu Wasser gelassen werden. 120 unterhalten die drei Segelvereine am Gelände „Sonderner Kopf“, davon der Wassersportverein Biggesee etwa 90. Ungefähr 15 sind im Wasser. Zu diesem Zweck hatten die Kran-Bediener im Vorfeld einige Stunden bereitgestellt, die aber nicht in vollem Umfang genutzt worden sind.

Hintergrund: Den Kran darf nicht jedermann bedienen, dazu bedarf es eigens dafür ausgebildete und lizenzierte Personen. „Das sind ja sehr große Werte, um die es geht. Da musst du schon spezielle Kenntnisse haben und aufpassen“. Um die 1,2 Tonnen wiegt ein Kajütboot. Daher könne diese Arbeit auch kein Einzelner verrichten, sondern mindestens zwei, plus die Leute, denen das Boot gehört“. Die beiden hatten „an dem Tag nicht allzu viel zu tun“ gehabt, berichtete Sabine Kantelhardt. Sie rechnet damit, dass es am nächsten Wochenende reger wird am „Sonderner Kopf“. Und ihr Optimismus hat nicht gelitten, was 2020 und einen schönen Segelsommer betrifft: „Wir sind doch nur ein paar Tage drüber. Es ist doch gar nichts schiefgegangen.“

Rudern

Beim Ruderclub Biggesee in Kirchesohl gingen die ersten Boote ins Wasser. „Aber wir sind nur Einer gerudert“, schilderte Lisa Haßler, Vorstandsmitglied. Grund: Ansonsten könne der Mindestabstand im Boot nicht eingehalten werden. Verrückt: Da geht es um etwa zehn Zentimeter. Im Zweier seien die Ruderer 1,30 bis 1,40 Meter voneinander entfernt, die Regelungen aber sehen 1,50 Meter vor. „Genau, die Einsfünfzig sind entscheidend“, sagt Lisa Haßler.

Schon ärgerlich. Die Beteiligung beim Auftakt sei moderat gewesen. „Das Einer-Fahren ist nicht Jedermanns Sache. Die meisten fahren doch lieber Vierer“. Ihre Hoffnung ist, dass das ab Ende Mai wieder möglich sein wird, wenn Sportarten mit Körperkontakt erlaubt sind. Das Klubhaus war geschlossen, das Bootshaus offen. Die Ruderer mussten in Sportkleidung kommen und in Sportkleidung wieder nach Hause fahren. Im Klubhaus musste Desinfektionsmittel benutzt werden.