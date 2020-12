Sport im Kreis Olpe: Die emotionalste Szene 2020

Wenden/Hillmicke. Gefühlt war es eine Szene aus 2019. So weit weg kommt sie einem heute vor. Das mag damit zusammenhängen, dass zwischendurch so viel passiert ist.

Aber diese Minuten in der Sporthalle Wenden gehören in der Tat noch zum jetzt endenden Jahr. Und sie war wohl die emotionalste im Heimatsport 2020.

Es war Mitte Januar. Der SV Blau-Weiß Hillmicke hatte soeben drei Tage lang Fußball-Gemeindepokalturnier in Wenden ausgerichtet. Fehlte nur noch die Siegerehrung. Und da wurde es, trotz der Kulisse von 500 Zuschauern, mucksmäuschenstill in der Halle. Soeben hatte Torsten Voß, auf dem Hallenparkett im Rollstuhl sitzend, in bewegenden Worten, aber gefasst, über seine ALS-Krankheit berichtet.

Spontane Aktion

Heute, fast ein Jahr später, erinnert sich Voß an dieses Szenario, als sei es gestern gewesen: „Das hat sich so ergeben. Blau-Weiß Hillmicke hat mich gefragt, ob ich zur Siegerehrung kommen würde. Sie wollten mir dort die Spendenbox, die sie über die Turniertage aufgestellt hatten, überreichen“, blickte er zurück, „und sie haben mich gefragt, ob ich ein paar Takte sagen würde. Das war natürlich etwas ganz Besonderes vor dieser vollen Halle“.

Leicht sei ihm das nicht gefallen. Vor so vielen Menschen über etwas zu reden, was ihn bewegt, und ihn selbst so betrifft. Voß: „Es war mir immer sehr wichtig, vor Leuten zu sprechen, und sie zu informieren. Ja, aber das beim Gemeindepokal, das war schon außergewöhnlich“.

Sofort nach Thorsten Voß`Ansprache startete die Siegerehrung. Und es setzte sich eine spontane Kettenreaktion in Gang, die man so noch nicht erlebt hat. Die neun Mannschaftskapitäne empfingen aus den Händen von Bürgermeister Bernd Clemens und dem Gemeindesportverband-Vorsitzenden Lambert Stoll die Umschläge mit den Prämien. Einer nach dem anderen.

Lambert Stoll: Das ist der Geist dieses Turniers

Und dann passierte es: Jeder Kapitän, ebenfalls einer nach dem anderen, übergab Torsten Voß seine Prämie. Insgesamt kamen so 1700 Euro zusammen. Bis hinauf zum Sieger, dem SV Ottfingen, spendeten sie. Der Ottfinger Kapitän Sebastian Erner reichte Torsten Voß den Umschlag mit 500 Euro. Ihm gleich taten es die Gewinner des Offensiv-Cups, gestiftet von Ecki Stahl. Auch die Schiedsrichter überließen ihm ihre Spesen.

Dass es eine solche Welle geben würde, hatte man nicht vorausgesehen. Diese Minuten gingen unter die Haut. Nicht nur den Beteiligten, sondern sicherlich allen, die sie live miterlebt hatten. „Das sehr bewegend“, erinnert sich Thorsten Voß, „da sind bei mir auch Tränen geflossen. Da war ich überwältigt. Ich war in keiner Weise drauf vorbereitet".

Auch Petra Hahn, Vorstandsmitglied bei Blau-Weiß Hillmicke, gab mit einem Jahr Abstand zu: „Ich muss heute zugeben, ich musste auch heulen“. Andreas Hahn, Geschäftsführer des Vereins, sagte damals: „Was das eine super schöne Geste!“ Ebenfalls berührt und zugleich beeindruckt von der enormen Solidarität im Wendschen Fußball zeigte sich Lambert Stoll: "Das ist der Geist dieses Turniers“.

Spenden statt Tombola

Blau-Weiß Hillmicke hatte dies alles initiiert. Nach Hillmicke unterhält Torsten Voß verwandtschaftliche Beziehungen. In einer Vorstandssitzung im Vorfeld des Turniers hatte der Sportverein beschlossen zu helfen. „Irgendwer von uns kam auf die Idee, während des Turniers eine Spendenbox für Thorsten und seine Stiftung aufzustellen“, erinnert sich Petra Hahn.

Zugleich beschlossen die Hillmicker, die traditionelle Tombola ausfallen zu lassen. Das Geld, das sie eigentlich für die Beschaffung der Preise ausgegeben hätten, spendeten sie. Und anstatt einen Euro für ein Los zu nehmen, baten sie die Besucher um einen Euro Spende. Im Laufe des dreitägigen Turniers machte diese Aktion immer mehr die Runde, und es kamen immer neue Geld-Beiträge hinzu.

Jahr lässt sich gut an, dann kommt der März

Das Jahr begann schön für Thorsten Voß. „Bis Anfang März hatte ich relativ viele Termine, viele Veranstaltungen oder Übergaben. Am 8. März war noch das Benefizkonzert in der Hillmicker Kirche“, schilderte er, „danach war noch vieles geplant, aber dann kam der Lockdown. Viele wichtige Sachen konnten nicht stattfinden, unter anderem das Konzert mit die Musikkorps der ja Bundeswehr am 29. April. Der Lockdown hat da die Spenden-Initiative von heute auf morgen ausgebrannt“.

Dennoch hätten einige Menschen diese Pandemie genutzt, um ihn in dieser Zeit auch noch zu unterstützen, sagt Thorsten Voß dankbar, „wie der Musikverein Neuenkleusheim mit dem Konzert in der Brings Arena. Eine Bekannte hat außerdem Masken verkauft, und dabei eine große Summe erzielt“.