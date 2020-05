SV 04 Attendorn stellt Weichen für die Landesliga

Das hat es auch beim SV 04 Attendorn noch nicht gegeben: Vorstellung der Neuzugänge unter Corona-Bedingungen. Bei bestem Fußballwetter präsentierten sich neben dem neuen Trainer Ralf Sonnenberg drei neue Spieler, die dem Traditionsverein helfen sollen, als Landesliga-Aufsteiger die Klasse zu halten.

Wie die neue Spielklasse aussieht und wann die Vorbereitung, geschweige denn der Meisterschaftsbetrieb beginnt: Das wissen auch die Vorstandsmitglieder Frank Annen und Thomas Bassitta nicht. Trainer Sonnenberg hofft, dass im September/Oktober wieder gespielt werden kann. Auf die Winterpause können man dann verzichten.

Vom Wiesengrund ins Hansastadion

Mit Faris Huremovic (24) wechselt ein Defensivspieler vom SSV Elspe zum SV 04, der in der Jugend für SF Siegen und FC Lennestadt aktiv war. Der Elsper hat im Wiesengrund mit dem neuen Attendorner Co-Trainer Jasko Selimanjin zusammengespielt. Das starke Plettenberger Lager verstärken Torhüter Marius Klose (25) vom A-Kreisligisten TSV Oestertal und Abwehrspieler Christian Hagedorn (20) vom Bezirksligisten TuS Plettenberg.

Klose stand lange für den SC Plettenberg zwischen den Pfosten. „An Attendorn habe ich nicht so gute Erinnerungen“, denkt Hagedorn an die 0:7-Pleite im Hansastadion in dieser Saison zurück.

Der vierte Neuzugang Phillipp Gryn fehlte entschuldigt. Der 22-jährige Stürmer aus Plettenberg kommt vom Landesligisten FSV Werdohl. Gryn hat bei der SpVg Olpe Westfalenligaluft geschnuppert und in der Jugend für SF Siegen gespielt. Die Verpflichtung von Innenverteidiger Emre Yigit (SC Plettenberg) hat aus beruflichen Gründen nicht geklappt.

Planungen noch nicht abgeschlossen

Weil Abwehrspieler Lars Glöckner (zurück zu RW Lennestadt), Hidayet Köser (Türk Attendorn) und Ali Genc (?) den Verein verlassen haben, halten die SV 04-Verantwortlichen die Augen weiter oben. Trainer Ralf Sonnenberg will mit einem Kader von 18 Feldspielern und zwei Torhütern in die Saison gehen. Neal Kasel bleibt trotz Studiums im Hansastadion.

Stefano Cavati, Spielertrainer der zweiten Mannschaft, hat verlängert und peilt den Aufstieg in die Kreisliga C an. Das erklärte Ziel für das Landesligateam ist der Klassenerhalt.