SV Heggen: Manuel Schulte und seine große Geste

Heggen. Mit einer bemerkenswerten Aktion der Fairness machte Manuel Schulte vom SV Heggen auf sich aufmerksam. Dafür erhielt er den Fairplay-Monatspreis des FLVW.

Manuel Schulte ist einer der schnellsten Stürmer der Kreisliga A, mitunter zu schnell für seine Gegenspieler. Die wissen sich dann gegen den Angreifer nicht anders als mit einem Foul zu helfen. „Ich bin schon oft von hinten umgesenst worden“, sagt der noch 25-jährige, der für den SV Heggen auf Torejagd geht. „Ich falle aber nicht bei jeder Kleinigkeit“, betont BVB-Fan Schulte und ärgert sich über Szenen in der Fußball-Bundesliga, wenn Profis bei der kleinsten Berührung zu Boden gehen.

Dass es auch anders geht, bewies der Listerscheider beim Kreispokalspiel am 14. Oktober in Heggen. Da bewahrte er seinen Gegenspieler vor der gelb-roten Karte, den Pokalgegner SG Serkenrode/Fretter vor einem Strafstoß und dem wohl unvermeidlichen Pokal-Aus schon in der ersten Runde.

Mit gro0ßem Vorsprung Sieger

"Ich würde das noch mal so machen“, blickt Manuel Schulte auf die damals unter verschärften Corona-Bedingungen „ausverkaufte“ Partie am Daspel im Gemeindeduell gegen den Bezirksligisten zurück. Die Begegnung im Krombacher Kreispokal ging für den SV Heggen mit 8:9 nach Elfmeterschießen verloren. Dafür gewann der schnelle Angreifer mit großem Vorsprung den Fairplay-Monatspreis des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW). Hier setzte sich Schulte mit 70 Prozent gegen Hannes Poplawski vom TSV Oestertal durch. Jetzt ist der Fußballer aus Wamge mit Wohnsitz in Listerscheid gespannt, wie er in der Jahreswertung abschneidet.

Denkwürdiges Pokalspiel

Es war ein denkwürdiges Kreispokalspiel am 14. Oktober vor erlaubten 100 Zuschauern am Heggener Daspel. Manuel Schulte und Fabian Meyer hatten den A-Ligisten mit 2:0 in Führung geschossen. Der Außenseiter dominierte in den ersten 45 Minuten, es roch nach einer Pokalüberraschung. Aber dann schlug der stark ersatzgeschwächte Gast aus Serkenrode/Fretter nach dem Wiederanpfiff innerhalb von vier Minuten zurück und glich durch die Tore von Routinier Matthias Schmidt-Holthöfer und Spielertrainer Christian Günther zum 2:2 aus.

Mit einer herrlichen Direktabnahme brachte Rafael Löb die Gastgeber wieder mit 3:2 (72.) in Führung. Vier Minuten später folgte die wohl entscheidende Szene des Spiels. Manuel Schulte lief nach einem Doppelpass im Mittelfeld allein auf Gegenspieler Nicolas Martel zu, legte den Ball an seinem ehemaligen Mannschaftskollegen beim FSV Helden vorbei und hatte vermeintlich freie Bahn auf dem Weg zum vorentscheidenden 4:2. Plötzlich strauchelte Schulte und kam im Strafraum der Gäste zu Fall. Schiedsrichter Özgur Tuncdemir zögerte keine Sekunde, zeigte auf den Elfmeterpunkt und zückte dem gelb-vorbelasteten Martel die gelb-rote Karte.

Erstaunen beim Schiedsrichter

Und was machte Manuel Schulte in dieser wohl spielentscheidenden Szene? Der 25-jährige ging zum Unparteiischen und sagte: „Er hat mich nicht gefoult. Ich habe ihm in die Hacken getreten.“

Ungläubiges Staunen bei Schiedsrichter Tuncdemir. „Er hat mir nicht geglaubt und wollte die Entscheidung nicht zurücknehmen“, erinnert sich Schulte. Nach einer Pause überlegte es sich der Referee. Es blieb beim 3:2 für den SV Heggen. Von einem erneuten Zwei-Tore-Rückstand hätten sich die Frettertaler wohl nicht mehr erholt. Dann kam, was kommen musste. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff erzielte Matthias Schmidt-Holthöfer das 3:3, Serkenrode/Fretter schleppte sich mit letzter Kraft ins Elfmeterschießen.

Ausgerechnet Manuel Schulte verschoss den letzten und entscheidenden Strafstoß. Der SV Heggen, der schon auf der Siegesstraße schien, war aus dem Pokalwettbewerb ausgeschieden. Vorwürfe seiner Mitspieler musste sich Schulte wegen seiner Fairplay-Aktion aber „erstaunlicherweise“ nicht anhören. Lob und Anerkennung gab es vom Gegner, allen voran vom Sportlichen Leiter Matthias Kremer, der an diesem Abend auf dem Platz ausgeholfen hatte. Manuel Schulte hat es bis heute nicht bereut, dass er damals so reagierte. Aber nicht wegen der Fairplay-Auszeichnung des Verbandes. „Ich wusste gar nicht, dass es etwas gibt“, berichtet der schnelle Stürmer vom Daspel.

Stammverein SC LWL 05

Als junger Fußballer aus Wamge bei Listerscheid ist Schulte in der Jugend des SC LWL 05 großgeworden. Hier hat er mit Dennis Busenius und den Vettern Calvin und Bastian Klein zusammengespielt. Als Senior wechselte Manuel Schulte zum ersten Mal für ein Jahr zum SV Heggen, danach ging es zum FSV Helden und von dort wieder zurück an den Daspel. „Ich kannte die Jungs dort. Der Verein hat sich gut entwickelt“, lobt der 25-Jährige die Mannschaft und das Umfeld.

Natürlich würde es Manuel Schulte reizen, höherklassig zu spielen. Aber das scheitert bislang daran, dass er aus zeitlichen Gründen höchstens „ein bis zwei Mal“ die Woche trainieren kann. Vielleicht schafft er den Sprung in eine überkreisliche Liga auch so, mit dem SV Heggen. Das Team vom Daspel führt die Tabelle nach der Saisonunterbrechung an. Bis zum Ende oben stehen bleiben, da hätte auch Manuel Schulte nichts gegen einzuwenden.