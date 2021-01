SV Ottfingen angelt sich dicken Fisch: Pascal Jüngst kommt

Ottfingen. Da hat Fußball-Bezirksligist SV Ottfingen für die kommende Spielzeit einen dicken Fisch an die Angel bekommen.

Pascal Jüngst wird 2021/22 am Ottfinger Siepen auf Torejagd gehen. Er kommt vom Liga-Rivalen Türk Geisweid. Damit hat der SVO nach Nico Müller (SSV Langenaubach) einen weiteren Hochkaräter verpflichtet.

"Wir können nach guten Gesprächen mit Pascal Jüngst Vollzug melden“, sagte Uwe Kipping der sportliche Leiter des SV Ottfingen im Gespräch mit dieser Zeitung, "er ist ein Stürmer mit sehr guten Torquoten, dadurch werden wir im Offensivbereich deutlich stärker auftreten können“.

Handlungsbedarf auf der Position

Nachdem in der vergangenen Saison Patrick Diehl (FC Freier Grund) und in der laufenden Spielzeit Janosch Schmallenbach zu seinem Stammverein DJK Friesenhagen zurück gekehrt habe "absoluter Handlungsbedarf" bestanden, so Uwe Kipping.

Pascal Jüngst ist im Wendener Land kein Unbekannter. Der sportliche Leiter des SV Ottfingen hatte die früheren Kontakte zu Pascal Jüngst immer wieder gepflegt. „Eigentlich hatte Pascal keine sportliche Veränderung geplant, aber nach meinem Anruf konnte er sich vorstellen, beim SV Ottfingen zu spielen. So hat alles dann seinen Lauf genommen“.

Sagenhafte 39 Tore in einer Saison

2018 wechselte Pascal Jüngst vom SV Rothemühle zum A-Kreisligisten Türk Geisweid. Am Rothenborn traf er in 19 Spielen 26 Mal ins Schwarze, sowie machte er 27 Tore in 38 Spielen für den FC Kreuztal. In der abgebrochenen Saison 2019/20 traf Jüngst 15 Mal in 16 Spielen. Aktuell erzielte Pascal Jüngst in der unterbrochenen Spielzeit sechs Treffer in sieben Begegnungen. Im Aufstiegsjahr von Türk Geisweid 2018/19 steuerte er mit sagenhaften 39 Toren maßgeblich zum Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga bei. Ein massiver Qualitätsverlust für den Siegerländer Bezirksligisten Türk Geisweid, anderseits für den SV Ottfingen ein Spieler "mit eingebauter Torgarantie", wie es so schön heißt.