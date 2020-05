SV Ottfingen hadert mit FLVW-Entscheid

Gerne denken sie am Ottfinger Siepen in diesen Tagen an den Mai des Jahres 1995 zurück. Damals gelang der Mannschaft von Werner Hengstebeck nach einjähriger Abstinenz die Rückkehr in die Verbandsliga. Schön wäre es gewesen, wenn passend zum 25. Jahrestag des damaligen Triumphs wieder ein Aufstieg gefeiert worden wäre. Doch das Corona-Virus und der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen schoben diesen Hoffnungen einen Riegel vor. Auch in der kommenden Spielzeit muss der SV Ottfingen in der Bezirksliga antreten.

„Die Entscheidung ist getroffen. Die einen sagen, es sei richtig so, die anderen sagen, es sei falsch“, fasst Uwe Kipping, Trainer und Sportlicher Leiter die diffuse Stimmungslage in Ottfingen zusammen. Kipping, seit Jahrzehnten im Fußballgeschäft tätig versuchte schon im Vorfeld der Bekanntgabe durch den Verband die Erwartungshaltung zu dämpfen.

Kippings Prognose tritt ein

„Ich habe den Jungs gesagt, dass sie den aktuellen Tabellenführer und den Herbstmeister aufsteigen lassen werden. Genauso ist es dann ja auch gekommen“, erklärt Kipping. Dass diese Regelung zur Folge hat, dass mit dem TSV Weißtal eine Mannschaft aufsteigen wird, die zwar Herbstmeister war, aber in der aktuellen Tabelle fünf Punkte hinter den Wendschen liegt, ist ungewöhnlich. In der Rückrunde holten die Weißtaler aus vier Spielen nur noch vier Punkte.

Die Enttäuschung von Uwe Kipping richtet sich entsprechend auch nicht gegen den Verband. „Keiner konnte ahnen, dass solch eine Situation eintreten würde. Ich wäre gerne sportlich aufgestiegen am Saisonende und hätte einen schönen Abschied als Trainer gehabt“, sagt der Sportliche Leiter, der am Saisonende den Trainerposten an Thorsten Seibert übergibt.

Timing ist unglücklich

Was Kipping ärgert, ist das schlechte Timing des Fußball- und Leichtathletikverbandes. „Es war doch schon länger bekannt, dass die Bundesregierung an diesem Tag weitere Lockerungen bekanntgeben würde. Ich kann nicht verstehen, dass der Verband diese Entscheidungen nicht erst abgewartet hat, bevor sie den Vereinen mitteilen, wie es weitergeht. Wenn man dann noch sieht, dass die Ministerpräsidenten wieder ihr eigenes Süppchen kochen, dann bekommt das einen zusätzlichen Beigeschmack“, wettert Kipping.

Doch die Ottfinger sind nicht die einzige Mannschaft, die sich über die Entscheidung aus Kaiserau ärgern wird. „Bitter ist diese Entscheidung auch für den Kiersper SC. Die lagen punktgleich mit Weißtal nach der Hinrunde vorne und dürfen jetzt nicht hoch“, weiß Kipping. Sechs Tore war die Differenz der Weißtaler besser. Gerade die Hinrunde war es, in der die Ottfinger es verpasst haben, die letztlich entscheidenden zwei oder drei Punkte mehr zu holen. „Da hatten wir einfach sehr viele Verletzte und taten uns schwer. In der Rückrunde hätten wir besser gespielt“, ist Kipping sicher.

Ein Spiel hätte alles verändern können

Auch in der Mannschaft wurde die Entscheidung mit gemischten Gefühlen aufgefasst. Gerade der Zeitpunkt des Abbruchs hätte aus Ottfinger Sicht nicht unglücklicher sein können. „Wir hätten an dem Wochenende ja das Spiel gegen Attendorn gehabt. Hätten wir da gewonnen, wären wir Tabellenführer gewesen und nun aufgestiegen. Aber wir akzeptieren die Entscheidung und werden auch keine Maßnahmen unternehmen, sondern uns auf die neue Saison vorbereiten“, erklärt Kipping.

Die Enttäuschung der Ottfinger über den nur verpassten Aufstieg in die Landesliga kann auch der Kreisvorsitzende Joachim Schlüter nachvollziehen: „Es war vor Anfang an klar, dass es bei dieser Regelung einige Härtefälle geben würde. Da gehört Ottfingen sicher dazu.“

So bleibt den Schwarz-Gelben am Ende wenigstens noch die Erinnerung an den Verbandsligaaufstieg vor 25 Jahren.