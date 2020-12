SV Ottfingen verpflichtet Verbandsliga-Spieler Nico Müller

Ottfingen. Seinen ersten Neuzugang für die Saison 2021/22 hat der SV Ottfingen verpflichtet. Der hat mit 23 Jahren bereits eine starke Fußball-Vita vorzuweisen.

Nico Müller heißt der Neuzugang. Er wurde mit der U15 der Sportfreude Siegen Meister der Landesliga. Sein Trainer damals: Uwe Kipping, heute Sportlicher Leiter des SV Ottfingen. Man kennt sich und schätzt sich. „Ich habe es immer mal wieder versucht, in diesem Jahr hat es dann geklappt“, freute sich Uwe Kipping über die nunmehr gelungene Personalie. Umso mehr, weil der SV Ottfingen „etwas tun musste auf dieser Position“, wie Kipping ergänzte. Nico Müller ist top ausgebildet, über 1,90 Meter groß. Kipping: „Er passt bestens dort hinten rein“.

Vier Jahre in Langenaubach

Auch in der U19 trainierte Nico Müller, der in Siegen-Achenbach wohnt, unter Uwe Kipping. Als Senior wechselte er dann zum hessischen Verbandsligisten SSV Langenaubach und spielte dort vier Jahre. Nun schließt er sich dem Klub vom Siepen an. Geschäftsführer Pierre Schürholz: „Wir freuen uns, mit Nico einen super ausgebildeten Fußballer am Siepen begrüßen zu dürfen“.