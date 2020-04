SV Rothemühle holt Gaumann und Stracke für nächste Saison

Der SV Rothemühle empfing in dieser Woche seine Neuzugänge für die Saison 2020/21.

Wie bereits vermeldet, wird Hendrik Boßert von Westfalenligist FSV Gerlingen zu seinem Heimatverein zurückkehren und gemeinsam mit Daniel Morillo das Spielertrainertandem bilden. Von den SF Möllmicke wechselt Marius Stracke zum SVR. Der 21-jährige Hillmicker bestritt bereits zahlreiche Einsätze in der Kreisliga A und soll in der nächsten Saison die Abwehr des SV Rothemühle stabilisieren.

Gaumann kommt vom TuS Deuz

Mit Thomas Gaumann wird ein weiterer erfahrener Spieler das Mittelfeld des SV Rothemühle verstärken. Der 26-jährige „Schelder“ kommt vom TuS Deuz an den Rothenborn nach Rothemühle. Zuvor durchlief er bereits höherklassige Stationen beim SV Fortuna Freudenberg und SuS Niederschelden.

Bereits seit der Winterpause neu beim SVR sind Philipp Richter (28 Jahre, Abwehr, zuletzt VSV Wenden) sowie Daniele Valido (26 Jahre, Sturm), der vom SV Ottfingen verpflichtet werden konnte.

Darüber hinaus hat ein Großteil des aktuellen Kaders seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben, sodass das neue Trainerteam optimistisch in die Zukunft blickt: „Wir haben ein sehr ambitioniertes Team, dass sich in den letzten Monaten zu einer echten Einheit gefunden hat. Mit unseren Neuzugängen sehen wir uns für die kommende Spielzeit in Breite und Spitze noch besser aufgestellt.“.