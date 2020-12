SV Türk Attendorn verlängert mit dem gesamten Trainerteam

Attendorn. Der SV Türk Attendorn hat die Corona-Zwangspause genutzt und die Verträge mit dem kompletten Trainerteam der 1. und 2. Mannschaft verlängert.

Damit geht Yasin Colak in seine dritte Saison als Spielertrainer des ambitionierten Fußball-A-Kreisligisten. Auch der im Sommer als Co-Trainer geholte Petros Kominos macht in der Saison 2020/21 weiter. Das gilt ebenfalls für Torwarttrainer Niko Lagoudakis sowie Cihan Ekim und Hakan Uslu, die für die 2. Mannschaft des SV Türk verantwortlich sind.

Der als Aufstiegsfavorit in die Saison gestartete A-Ligist liegt aktuell zwar nur auf dem achten Tabellenplatz. Aber das ist für den Vorstand des Attendorner Vereins „kein Maßstab“, sagt der Sportliche Leiter Murat Ucar. So hat die Mannschaft von Spielertrainer Yasin Colak zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung drei Spiele weniger absolviert als die beiden führenden Teams SV Heggen und SV Dahl/Friedrichsthal. Die in der Kreisliga D 2 spielende Zweitvertretung hat in nur vier Meisterschaftsspielen bereits zehn Punkte gesammelt.

Aufstieg steht noch auf dem Programm

Die Meisterschaft und der Wiederaufstieg in die Bezirksliga haben die Verantwortlichen des SV Türk Attendorn noch nicht abgehakt. „Das steht noch auf dem Programm“, betont Murat Ucar. Der Sportliche Leiter zählt die Erfolge seines Vereins in den letzten Jahren unter Yasin Colak auf. Dazu gehört die sofortige Rückkehr in die Kreisliga A, den Finaleinzug beim Hallenturnier um den WinterCup und das Erreichen des Endspiels im Krombacher Kreispokal nach der Pokalsensation gegen den frischgebackenen Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl. In dieser Partie stand der neue Co-Trainer Petros Kominos zum ersten Mal für seinen neuen Klub an der Seitenlinie, ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein.

Der SV Türk freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit seinen Übungsleitern und hofft auf eine sportlich erfolgreiche und gesunde Zukunft“, erklärt der Sportliche Leiter Murat Ucar im Namen des Vereins.