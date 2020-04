Thorben Siewer: „Für alle eine völlig ungewohnte Situation“

Olpe. FSV Mainz 05 gegen Fortuna Düsseldorf war der letzte Einsatz von Thorben Siewer, Schiedsrichter in der 2. Liga und Assistent in der Bundesliga.

Danach verschärfte sich die Corona-Krise und seitdem ist Thorben Siewer fußballerisch zur Tatenlosigkeit verurteilt. Seine berufliche Tätigkeit verrichtet der Schiedsrichter des FC Schreibershof zurzeit im Home Office in Olpe statt an seiner Arbeitsstelle bei Siemens in Köln.

Als Schiedsrichter sind Sie an den Wochenenden immer im Einsatz. Wie erleben Sie die aktuelle Zeit ganz persönlich?

Thorben Siewer: Es ist eine ruhige Zeit. Ich verbringe, vom Training und dem ein oder anderen Spaziergang abgesehen, natürlich den gesamten Tag zu Hause, arbeite im Home Office und habe jetzt viel Zeit für meine Familie. Das ist aktuell das Positive für mich.

Haben Sie noch eines der Geisterspiele geleitet in der 1. oder 2. Liga?

Nein, bisher nicht. Ich war beim letzten Spiel dabei, das noch mit Zuschauern stattfand, dem Sonntagabend-Spiel FSV Mainz 05 gegen Fortuna Düsseldorf, danach kam ja schon das Spiel Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln.

Haben Sie mal von Kollegen gehört, wie es sich anfühlt, ein Geisterspiel zu leiten? Ist es vielleicht entspannter, weil zum Beispiel das Publikum die Spieler nicht anheizt?

Auf der einen Seite gibt es auch Situationen, in denen die Zuschauer dem Schiedsrichter mal „unterstützen“ können. Tatsächlich erkennt man an Reaktionen schon, wenn auch nicht häufig, ob eine Abstoß-, Eckstoß- oder Einwurf-Entscheidung, in die eine oder andere Richtung gehen wird. So ein bisschen hat man schon ein Gefühl dafür. Wir hatten in der letzten Woche ein virtuelles Schiedsrichter-Meeting, bei dem war der Tenor klar, dass Geisterspiele wirklich gar nichts mit dem zu tun haben, was wir unter einem normalen Stadionbesuch kennen.

Was ist der Unterschied zwischen einem normalem Spiel und einem Geisterspiel?

Es gibt keine direkte Rückkopplung, keine Emotionen, was die Schiedsrichter-Entscheidungen angeht. Man wünscht es sich nicht. Aber es sieht so aus, als würden Geisterspiele die letzte Hoffnung sein, um die Saison irgendwie zu Ende zu bringen.

Das wäre vor einigen Wochen noch total undenkbar gewesen...

...und es wurde von den Fanszenen auch sehr kritisch gesehen. Heute würden sich die Fans vermutlich freuen, wenn es irgendwie weitergeht und sie zumindest zu Hause vor dem Heim-TV Fußball gucken könnten. Corona macht eben nicht Halt vor dem Stadion-Tor oder den berühmten Fußballern. Es betrifft einfach alles und jeden und somit auch die für viele Menschen „heilige“ Bundesliga. Da sieht man, dass das Thema durch die Entwicklung eine ganz andere Bedeutung bekommen hat.

Haben Sie aktuell Kommunikation mit dem DFB?

Ja. Wir bekommen alle vier, fünf Tage Online-Abfragen mit Spielszenen, die wir beantworten müssen, um auch hier den Theorie-Aspekt weiter aufrecht zu erhalten. Mein erster Ansprechpartner ist allerdings unser Fitnesstrainer. Ich habe mal geschaut: In den letzten 46 Tagen hatte ich 38 Trainingstage. Die Frequenz im Training ist mit fünf bis sechs Einheiten pro Woche schon sehr hoch. Die Trainingsergebnisse werden mit einer Uhr übermittelt und man erhält eine Rückmeldung, ob das Ziel erreicht wurde. Mir geht es da wie vielen Sportlern: Ich kenne den Bigge-Randweg vom Profil, von den Asphaltierungen, und auch die Meter und Zeiten fast auf zehn Sekunden genau.

Sie gehören auch dem Kreisschiedsrichter-Ausschuss Olpe an. Auch da dürfte im Moment alles ruhen, oder?

Ja, leider gibt es auch bei uns sehr, sehr wenig zu tun. Wir mussten auch unseren Neulings-Kurs Ende März absagen, für den wir fünf Anmeldungen hatten. Wir hätten ihn auf jeden Fall stattfinden lassen, um denen, die Schiedsrichter werden wollten, diese Möglichkeit zu bieten. Aber auch was die überkreislichen Prüfungen und Lehrgänge angeht, ist alles auf Eis gelegt.

Wie läuft im Kreis Olpe die Kommunikation ab?

Wir versorgen zum Beispiel die überkreislichen Schiedsrichter mit Regelfragen, damit sie in der Thematik drin bleiben. Aber ansonsten ist auch hier alles heruntergefahren worden.

Schiedsrichter wollen aufsteigen oder nicht absteigen. Genau wie Fußballmannschaften. Auch da bewegt sich ja nichts, wie man sich denken kann. Wie ergeht es den Kandidaten für die nächst höhere Liga?

Es ist auch da noch nicht entschieden worden, wie damit umgegangen wird. Man hat jetzt natürlich den ersten Leistungsstand aus vier, fünf, sechs Spielen, in denen die Schiedsrichter beobachtet worden sind. Aber ob das ausschlaggebend ist für die Qualifizierung für die nächst höhere Klasse, das ist die große Frage und hängt auch maßgeblich davon ab, ob die Saison tatsächlich fortgesetzt wird und welches Szenario da zum Tragen kommt.

Die Monatsschulungen fallen auch aus. Wie handhaben Sie das ersatzweise?

Wir überlegen jetzt auch, ob wir das, punktuell zumindest, digitalisieren können. Wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, allen die Schulungsinhalte digital zu übermitteln, weil das Endgerät fehlt und diese Schiedsrichter müssen wir gegebenenfalls postalisch mit Regelfragen versorgen.

Theorie ist das eine, aber was fehlt ist die Praxis. Die fehlt seit mehr als vier Wochen, länger als in jeder Winter- oder Sommerpause. Wie sehr belastet die Schiedsrichter das?

So einen Start, wie man ihn nach einer Winter- oder Sommerpause kennt, gibt es nicht. Da kommt man wieder rein durch Freundschafts- oder Vorbereitungsspiele. Ob es die auch nach dieser Corona-Pause gibt, ist die große Frage, weil man natürlich die Meisterschaftsspiele priorisiert. Das heißt, dass es wirklich zu einem Kaltstart kommen wird. Aber das gilt natürlich auch für die Mannschaften. Es wird für alle Beteiligten eine sehr ungewohnte Situation.

Fördert das womöglich zwischen Fußballern und Schiedsrichtern das Verständnis füreinander? Wird der Umgangston vielleicht entspannter?

Es muss allen klar sein, dass nach einer solchen Phase nicht alles super läuft. Aber ich befürchte, dass es nicht nachhaltig ist. Es gab schon so viele Situationen, wie nach dem Suizid von Robert Enke, als man sagte: Fußball ist nicht alles. Jetzt gibt es viele Stimmen, die sagen: Jetzt muss Schluss sein mit immer höher, immer weiter, immer besser. Aber ich glaube, auch das wird irgendwann wieder verhallen. Dafür gab es schon zu viele dieser Situationen. Ich glaube, dass Menschen schnell wieder in alte Verhaltensmuster verfallen. Nach einer gewissen Zeit ist das dann wieder alles nach hinten gerückt. Dass Corona den Fußball tatsächlich substanziell verändert – ich kann’s mir fast nicht vorstellen.

Zum Abschluss noch ein Blick zurück. Vor genau zehn Jahren waren Sie im Zusammenhang mit dem Wettskandal in den Schlagzeilen, und heute gehören Sie zu den Spitzenschiedsrichtern Deutschlands…

Ja, die unsägliche Schutzsperre damals. Was sich seitdem alles getan hat…Wenn ich meinen Namen heute google, bin ich inzwischen in ein deutlich besseres Licht gerückt als das vor zehn Jahren noch der Fall war. Und das darf auch gerne so bleiben.