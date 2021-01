Trainer Andreas Waffenschmidt steigt wieder ein

Andreas Waffenschmidt wird Trainer in Niederfischbach.

Niederfischbach. Andreas Waffenschmidt, Fußballtrainer aus Freudenberg und zuletzt sieben Jahre bei RW Hünsborn verantwortlich, hat einen neuen Verein.

Es ist der SV Adler 09 Niederfischbach, der in der Kreisliga A Altenkirchen spielt. Dort steht Andreas Waffenschmidt in der kommenden Spielzeit auf der Kommandobrücke. Ein absoluter Fachmann, ein gefestigter Typ, der über den Tellerrand hinaussieht.

Vor seinen sieben Jahren in Hünsborn war Andreas Waffenschmidt lange bei Fortuna Freudenberg der Linienchef, genau gesagt: 15 Jahre in Seniorenbereich und ein Jahr im Nachwuchsbereich. „Nach dem selbst auferlegten Sabbatjahr, das ich brauchte, ist jetzt wieder die Motivation da“, so Andreas Waffenschmidt, "beim ersten Anruf von Karsten Zöller, dem sportlichen Leiter, habe ich erst einmal abgesagt und mir Gedanken gemacht. ob es passt. Dann hat der Verein hat noch einmal nachfragt. Anschließend habe ich zugesagt. Es ist die Möglichkeit da, wenn die Pandemie vorbei ist, wieder auf den Sportplatz zu gehen“.

Schon als Kind zu Gast

Für den Flecker ist es vollkommen klar: „Die Aufgabe steht über der Klassenzugehörigkeit, so habe ich es immer gehandhabt. Es ist ein gut geführter Verein. Es wird schwer genug, das bisherige Niveau zu halten ,denn mein Vorgänger Marco John hat fünf Jahre gute Arbeit geleistet“. Doch sagt er auch: "Man sollte von der Prämisse schneller, höher weiter weggehen".

Für Andreas Waffenschmidt ist der Verein SV Adler Niederfischbach nicht unbekannt. „Dorthin bin ich schon als Kind gegangen, weil meine Mutter und Großeltern von dort stammen. Auch habe ich den Verein in den letzten 40 Jahren als aufgeräumt und sympathisch erlebt“.

Der SV Niederfischbach 09 steht in der neuen Spielzeit vor einem Umbruch, es sollen vermehrt Nachwuchskräfte eingebaut werden. „Andreas Waffenschmidt ist kein unbeschriebenes Blatt. Man kennt sich und Freudenberg ist ja nicht weit von Niederfischbach“, betont Karsten Weller, "wir denken, dass er die Mannschaft und den Verein im gesamten Blick hat und weiterentwickeln wird“.