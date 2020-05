Trainiert Sonnenberg einen Landes- oder Bezirksligisten?

Zum einen bleibt dem Übungsleiter des TV Rönkhausen der bittere Abstieg aus der Kreisliga B wohl erspart, obwohl Sonnenberg mit seinem Team auf Rang 15 liegt – eigentlich der zweite Abstiegsplatz.

Zum anderen wechselt der erfahrene Coach im Sommer zum SV 04 Attendorn, dem aktuellen Tabellenführer der Bezirksliga 5 und möglichen Aufsteiger in die Landesliga. Noch ist die Aufstiegsfrage aber nicht amtlich.

Ralf Sonnenberg ist kein Freund von Entscheidungen, die am grünen Tisch getroffen werden. „Am liebsten würde ich das sportlich regeln.“ Aber der künftige SV 04-Trainer weiß natürlich, dass die Saison 2019/20 nicht zu Ende gespielt wird. Unter den verschiedenen Modellen, wie die abgebrochene Spielzeit gewertet werden kann, befürwortet Sonnenberg die aktuelle Tabelle zum Stichtag 8. März. An diesem Sonntag eroberte der SV 04 mit einem 3:0-Heimsieg gegen den TSV Weißtal zum ersten Mal in dieser Saison den Platz an der Sonne. „Ich sage das nicht, weil das für Attendorn gut ist“, betont er.

Mit dem Vorstand des SV 04 Attendorn ist Ralf Sonnenberg in ständigem Austausch, vor allem mit Frank Annen und Thomas Bassitta. Das gilt auch für Jasko Selimanjin, seinen zukünftigen spielenden Co-Trainer. „Das ist für die Verantwortlichen gar nicht so einfach“, verweist der ehemalige Trainer unter anderem des SC Plettenberg und von RW Lennestadt drauf, dass der Verein für zwei Spielklassen planen muss: für die Bezirksliga und für die Landesliga. Mögliche Neuzugänge wollen wissen, in welcher Liga der SV 04 in der neuen Saison spielt. Mitte der Woche dürfte eine wichtige Vorentscheidung in dieser Frage getroffen werden, wenn der Verbands-Fußball-Ausschuss seinen Vorschlag in der Aufstiegsfrage bekanntgibt.

„Wenn eine Seite einen Vorteil hat, hat eine andere Seite einen Nachteil. Eine Lösung zu finden, die für jeden gerecht ist, wird schwierig“, macht sich Ralf Sonnenberg nichts vor. Aber die Aufstiegsfrage nur aufgrund der Hinrundentabelle zu entscheiden, ist für den Übungsleiter „die schwierigste Situation“. Bei diesem Szenario werden die Spiele der Rückrunde nicht berücksichtigt, die wie im Falle der Bezirksliga 5 zu einem völlig anderen Tabellenbild geführt haben. Den Härtefall RW Lennestadt in der Kreisliga A, seinen Ex-Klub, hat Sonnenberg dabei im Blick.

Von seinem aktuellen Verein TV Rönkhausen hätte sich Sonnenberg am liebsten mit dem sportlichen Nichtabstieg verabschiedet. Der Trainingsbetrieb ruht seit einigen Wochen. Wie bei vielen anderen Mannschaften laufen zurzeit sogenannte Challenges, sprich Herausforderungen. Wer schafft die meisten Laufkilometer, wer ist mit dem Mountanibike am ausdauerndsten? „Die Verlierer müssen zu einem Grillabend einladen“, berichtet Ralf Sonnenberg. An diesem Abend will sich der Trainer auch von seinen Spielern verabschieden.

Aber das kann wegen der bestehenden Kontaktsperre noch dauern, genauso wie der Start der Saison 2020/21. Zumindest Ralf Sonnenberg hätte kein Problem damit, wenn die neue Spielzeit nach dem 31. August beginnen würde. „Von mir aus können wir dann bis kurz vor Weihnachten spielen“, betont der Übungsleiter. Und wenn die Wetterverhältnisse es zuließen, könne man auch die Winterpause verkürzen.

Aber erst einmal wartet Ralf Sonnenberg darauf, was der Verbands-Fußball-Ausschuss am Dienstagabend in der Aufstiegsfrage vorschlägt. Dann ist Sonnenberg ein ganzes Stück schlauer, ob er in der nächsten Saison mit dem SV 04 Attendorn einen Bezirksligisten oder einen Landesligisten trainiert.