TV Attendorn erfindet TTTT, den Treppentrail über 829 Stufen

Ein Jahreswechsel ist oft Anlass nach vorne zu schauen – vor allem in diesen kritischen Zeiten. Es ist aber auch zuweilen angebracht, erst mal nach hinten zu sehen: Was war in der Vergangenheit? Welche Schwierigkeiten gab es bei unseren diversen Aktionen? Hinter der Triathlonabteilung des TV Attendorn liegt ein Vierteljahrhundert. Grund genug, dem Ausblick einen Rückblick voranzustellen – wenn schon das kleine Jubiläum nicht gebührend gefeiert werden konnte. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Für den Abteilungsleiter der TV-Triathleten, Klaus Schneider, ist es zugleich ein Anlass, „eine Hommage an alle Familienväter mit Triathlon-Ambitionen“ zu richten. „In den 25 Jahren seit der Abteilungsgründung hat sich etliches geändert und die Terminabstimmung findet mittlerweile über die sozialen Medien statt. Die Lauftreffs der Attendorner Triathleten haben jedoch immer noch mehr oder weniger Bestand und sind inzwischen legendär.“

Erste Starter um 6 Uhr

Am Anfang, so Schneider, trafen sich einige Triathleten samstags um 6.30 Uhr am Parkhaus an der Hansastraße. Die ersten Läufer seien schon um 6 Uhr in Ennest gestartet, um rechtzeitig am Treffpunkt zu sein. Mit „total verrückt“ und „viel zu früh“ gibt der Abteilungsleiter das Stimmungsbild wider, auch „macht ihr mal, ich schlafe weiter“.

Schneider zeigt Verständnis: „Einige müssen ja auch samstags arbeiten und sind junge Familienväter. Da gibt es die ‚Länger-schlafen-Option‘ nicht. Diese Athleten müssen früh aufstehen, wenn sie trainieren wollten. Als Familienvater ist der Tag ja meistens sowieso schneller rum, als man sich das wünschen würde. Wenn dann nicht morgens schon gelaufen wird, ist es am restlichen Tag oft nicht mehr möglich.“

Erfinderisch zeigten sich Schneider&Co auch beim Mittwoch-Lauftermin um 20 Uhr. „Es war immer zweifelhaft, ob alle Läufer und Familienväter es schaffen würden, pünktlich zur Attendorner Sonnenschule zu kommen. Entsprechend wurde um 20 Uhr erst einmal in Citylauf-Richtung über die Wälle gestartet. Jeder, der es nicht pünktlich geschafft hatte, lief einfach entgegengesetzt und ist somit in jedem Fall auf die Gruppe getroffen.“

"Schmidtsche Laufspirale"

Immer wieder zeigen sich die Verantwortlichen der TRI-TIMEr innovativ. Mit der „Schmidtschen Laufspirale“ erfand der Namensgeber Martin eine neue interessante innerstädtische Version für eine rund zehn Kilometer lange Runde, die ihnen in den dunklen Wintermonaten viele Kilometer den Schein der Straßenlaternen bescherte. Die Spirale beschreibt Klaus Schneider im Einzelnen: „Wenn man bei der Kirche mit dem Lauf beginnt und dann die Runde wie eine Spirale immer größer wird, bekommt man in Attendorn schnell zehn Kilometer und mehr zusammen. Zuerst geht es in die angrenzenden Straßen des Marktplatzes, dann über die Gräben und die Wälle der Stadt, um dann irgendwann wieder kleiner zu werden und erneut am Marktplatz einzutreffen.“

Um neuen Tendenzen der Triathleten gerecht zu werden, wurde eine weitere tolle Idee kreiert: der Treppenlauf. „Unsere Läuferinnen und Läufer reizten jetzt auch die Trail-Läufe, profilierte Strecken waren gefragt“, deutete Klaus Schneider das neue Trainingsangebot an. „Die meisten Treppen in und um Attendorn sind beleuchtet und stellen eine entsprechend gute Trainingsmöglichkeit dar“ so der Abteilungs-Chef und erfand den TRI-TIME-Treppen-Trail. Hierbei handelt es sich um einen etwa 13 Kilometer langen Lauf innerhalb Attendorns, bei dem zumindest alle längeren Treppenabschnitte einmal zu bewältigen sind.

Beachtliche 384 Höhenmeter

Immerhin kommt man dabei auf 829 Stufen, die es zu überwinden gilt. „Wenn man dann noch mit dem Tempo variiert, kann dies ganz schön ermüdend sein“, weiß Schneider um die hohe Belastung einer solchen Einheit. „Schließlich summiert das das auf beachtliche 384 Höhenmeter laut Garmin/Strava-Aufzeichnung“, gibt Schneider etwaige Ungenauigkeiten an die digitale Technik ab.

Natürlich macht Klaus Schneider gleichzeitig auch Werbung in eigener Sache: „Wer ebenfalls Spaß am Ausdauersport hat und auch ein bisschen verrückt ist, kann sich gerne bei der Triathlon Abteilung des TV Attendorn melden. Auch wenn es aktuell noch nicht möglich ist, irgendwann können wir wieder unter normalen Bedingungen unseren Sport betreiben; und dann ist wieder Tri Time.“

Info

TTTT: TriTime-Treppen-Trail

Start und Ziel: Sonnenschule Attendorn

Länge: 13 Kilometer

Höhenmeter: 384 verteilt auf 829 Stufen

Längste zusammenhängende Treppenstufen: 234 im Attendorner Schützenpark, 152 an der Heldener Straße.

Infos für Interessenten

triathlon@tv-attendorn.de

www.tri-time.info

www.tv-attendorn.de