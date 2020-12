TV Olpe: Hinter jedem Advents-Türchen eine neue Übung

Olpe Luca Meier, Handball-Co-Trainerin der E-Jugend des TV Olpe, versorgt ihre Mannschaft mit Übungsformen - per viertuellem Adventskalender.

„Morgenstund hat Gold im Mund“: Diese unterschiedlich interpretierbare Redewendung ruft nicht gerade Einstimmigkeit hervor, weder bei Erwachsenen noch bei Kindern. Aber Luca Meier, Handball-Co-Trainerin der E-Jugend des TV Olpe, weiß, dass zumindest ein Teil ihrer Eleven in der Adventszeit begierig sind, morgens um 6 Uhr ein weiteres „Türchen“ ihres ganz speziellen Adventskalenders zu öffnen. Und dann muss da schon etwas ganz Besonderes drin sein.

Also macht sich die 19-jährige Luca Meier flugs aus den Federn, geht zum Laptop und hinterlegt eine weitere Übungsform für den Handballnachwuchs des TV Olpe. „Ja, wir versorgen unsere Kinder jeden Tag in der Adventszeit mit einer anderen Übung, um sie bei Laune zu halten“, erläutert die engagierte und angehende Lehramtsstudentin, „damit wollen wir Kontakt zu den Kids halten und die Motivation fördern“.

So kommen bis Heiligabend 24 verschiedene Übungen im Laufe der Zeit zusammen, jeden Tag eine andere. „Diese erhalten alle Kinder per Whatsapp als Video, und diese Übungen sollen sie zuhause machen. Aber nicht nur das. Die Kids sollen sich dabei filmen lassen und möglichst jeden Tag ihr eigenes Video an mich zurücksenden.“

Lucas Mutter Kerstin Paul-Meier, Lehrerin für Sport und Biologie am Städtischen Gymnasium Olpe, trainiert gleich zwei Gruppen in der „realen Handballwelt“: die „Mini-Minis“ (Jahrgänge 2014/15) und die „Maxi-Minis“ (Jahrgänge 2012/13). Ehemann bzw. Vater Stefan Meier, natürlich auch Sportlehrer (Rivius-Gymnasium Attendorn), ist zusammen mit Luca für die E-Jugend zuständig.

Zum erweiterten Familienkreis des „Trainerteam Kommune“ zählen auch David Mesewinkel, Torhüter der Landesliga-Mannschaft des TVO, und B-Jugendspieler Moritz Hücking. Sie setzen beim D-Jugendtraining das fort, was zuvor das Meier-Trio „fabriziert“ hat. Damit werden drei Gruppen, mithin etwa 40 Kinder, online betreut oder besser: sportlich versorgt. Zur Motivationssteigerung der Video-Rücksendungen winkt den eifrigsten Mannschaften im neuen Jahr ein Preis. „Welcher Art dies sein wird, bleibt ein Geheimnis“, sagt Luca Meier und hat schon zahlreiche, teilweise sehr amüsante Kreationen „ihrer“ Kinder erhalten. „Da mischt auch schon mal ein Hund mit.“

„Nicht die absolute Anzahl der eingegangenen Videos ist dabei entscheidend, sondern der prozentuale Anteil, denn die Mannschaftsstärken sind ja etwas unterschiedlich“, deutet die Initiatorin der Aktion an, denn dahinter steckt allein Luca Meier. „Die Grundidee dazu kam mir beim Bio-Lernen fürs Abi“, erzählt sie, „das war schon während des ersten Lockdowns.“

Das Abi war also Pflicht. Handball die Kür – wenn denn nur im Frühjahr etwas gelaufen wäre. Wie halte ich meine Kids bei Laune, ging es ihr durch den Kopf. Bio-Lernen hatte mal Pause. Unzählige Anschreiben gingen raus – an ehemalige, aber auch aktive Bundesligaspieler (siehe Kasten). Darunter war u.a.. auch Michael Hegemann aus dem WM-Kader von 2007. Und die Rückmeldungen ließen nicht lange auf sich warten. So wurde schon im ersten Lockdown die E-Jugend versorgt. Übungen, wie sie die großen Vorbilder der Handball-Bundesliga machen. Wenn das nicht motiviert.

An die beiden Mini-Gruppen wurde natürlich auch gedacht. Die Abiturientin arbeitete mit Ihren Eltern – sie sind ja schließlich sogar „Doppel- Profis“: das Sportlehrerehepaar war in den jeweiligen Herkunftsorten dem Handsport schon sehr verbunden und verstärkten nach ihrer Niederlassung in Olpe auch den heimischen Turnverein.

Jetzt heißt es nur noch Heiligabend abzuwarten. Dann sind sämtliche 24 Türchen geöffnet. Doch wann die Törchen für die Handballer und all die anderen Sportler wieder offen stehen, ist eine andere Frage. Es kann ja eigentlich nur noch besser werden …Wie dem auch sein: der 12-jährige Philipp sprach wohl für viele der Handball-Youngster: „Ich fand das mit dem Adventskalender gut. Da freut man sich jeden Tag drauf und ist gespannt, was für eine Aufgabe am nächsten Tag kommt. Das ist ja mal ein bisschen Abwechslung im Alltag, eine gute Idee.“