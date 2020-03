TV Olpe und SG Attendorn/Ennest sind im freien Fall

Olpe/Attendorn. Die überkreislichen Handballvereine haben sich in den vergangenen Wochen um ihre Saisonziele gebracht. Jetzt soll wieder eine Trendwende her.

Die überkreislich spielenden Handball-Vereine TV Olpe und SG Attendorn/Ennest stehen nach ihren Auswärtsniederlagen am kommenden Wochenende wieder in der Pflicht.

Drei Niederlagen in Folge kassierten die Landesliga-Handballer des TV Olpe zuletzt vor heimischen Anhang. Bittere Wochen liegen hinter den Handballern aus der Kreisstadt zumal es allesamt Spitzenspiele waren, die am Ende verloren gingen. Gegen die HSG Hohenlimburg (16:25), HVE Villigst/Ergste (23:26) und HSG Schwerte/Westhofen (27:29) blieben die Olper punktlos.

Nun gibt Verbandsliga-Absteiger Westfalia Halingen in Olpe seine Visitenkarte ab (Anwurf Samstag, 18.30 Uhr, Kreissporthalle). Verzichten müssen die gastgebenden Kreisstädter auf Rechtsaußen Alex Dröge der sich am vergangenen Wochenende im Spiel gegen die HSG Schwerte/Westhofen nach fünf Minuten einen Kreuzbandriss zuzog. Damit fällt er für den Rest der Saison aus.

„Wir haben uns in den letzten drei Spielen eine kleine Delle eingehandelt und wollen zu Hause gegen den Verbandsligaabsteiger punkten“, erklärte der Olper Trainer Johannes Krause, „als Mannschaft werden wir versuchen, den Ausfall von Alex Dröge abzufangen.“ Eine weitere Möglichkeit wäre, laut Krause, eine kurzfristige Reaktivierung von Thomas Krawitz.

Gäste im Aufwärtstrend

Mit der Empfehlung von drei Siegen aus vier Spielen, also mit einem deutlichen Aufwärtstrend, kommt Halingen nach Olpe. Vor der Saison galt die Mannschaft aus dem Mendener Norden als einer der Aufstiegsfavoriten. Die Halinger machten vor dem Saisonstart auch keinen Hehl aus ihren Wiederaufstiegs-Ambitionen. Doch dank einer großen Verletztenmisere ließen sich diese Ziele nicht realisieren.

Die Bezirksliga-Handballer der SG Attendorn/Ennest treffen am Samstag (Anwurf: 17.30 Uhr) auf den HV Sundern. Der verletzte Kreisläufer Marc Kadzierski vertrat in dieser Woche Trainer Christof Heimes (Urlaub). „Wir haben diese Woche gut trainiert, aber wir sind in keiner einfachen Situation, nach drei Auswärtsniederlagen in Folge“, erklärte Lars Müller, Pressesprecher der Hansestädter, „vieles erinnert mich an die vergangene Saison, als zum Schluss bei uns keine Körner mehr vorhanden waren und das mit der gleichen Mannschaft. Fünf Entscheidungsspiele waren es und das brauchen wir auf keinen Fall mehr. Wir müssen aufpassen.“

HV Sundern zuletzt mit zwei Siegen in Serie

Mit dem HV Sundern kommt eine Mannschaft, die sich als kompakte Einheit versteht. Der Haupttorschütze der Hochsauerländer ist Chris Spielmann der auf der halbrechten Position zu Hause ist. Zuletzt überzeugten die Handballer aus dem Röhrtal mit zwei starken Siegen (beim Aufsteiger TuS Linscheid/Heedfeld 26:21 und 35:34 im Derby gegen VfS Warstein) und dürften mit mit viel Selbstvertrauen nach Attendorn anreisen

In der Handball-Kreisliga A trifft der TV Olpe II am Samstag um 16.30 Uhr in der Kreissporthalle auf die HSG Lüdenscheid II. Die HSG Lennestadt/Würdinghausen reist zum TuS Ferndorf III (17 Uhr).