TVO Biggesee hat zwei Talente im Blick

„Mai und Juni sind nach einer langen Saison ohnehin eine basketballtote Zeit“, steigt Daniel Baethcke, Chefcoach der Olper Basketballer ins Thema „Neue Saison“ ein, „aber nach der langen Zeit des Nichtstuns ist es gut, wenigstens im Freien den Ball wieder in die Hand nehmen zu können. Normalerweise beginnt dann im Juli die Vorbereitung auf die folgende Spielzeit.“

Aber was heißt schon „normalerweise“? Seine Jungs sind dankbar für einen langsamen Einstieg. Und unter Beachtung der notwendigen Sicherheitsbestimmungen finden die ersten vorsichtigen Trainingseinheiten sowohl auf der asphaltierten Anlage auf dem Kreuzberg in Olpe wie auch auf dem Tartanplatz in Kierspe statt.

„In Kierspe stehen uns zwei Plätze zur Verfügung. Daniel (Co-Trainer Klein, d.Red.) und ich können dort mit Kleingruppen arbeiten, Grundlagentraining, viel Technik. Auf der Strecke bleibt natürlich die Taktik.“ Mit dabei auch zwei neue Kandidaten. Junge und talentierte Spieler auf der Suche nach neuen Herausforderungen, höheren Zielen. Bei einem ersten Mannschaftstreffen im Biergarten Konak in Rüblinghausen gewährten sie einen Einblick in ihr bisheriges Basketball-Leben.

Talente im Probetraining

Max Montag (20 Jahre). Seine Anfänge hat er bei den Baskets Schwelm erlebt, bevor er zur BG Hagen wechselte. Der in Halver wohnhafte Basketballer hat klare Vorstellungen: „Die Zweite Regionalliga ist mein Minimalziel. Und ich habe nun in Olpe die Möglichkeit zu einem Probetraining.“ Dazu Baethcke: „Letztlich kommt Max von der Hagener Basketballschule, und das ist immer eine gute Adresse.“

Kandidat Nummer zwei ist Phillip Gregor Becker. Der 16-Jährige aus Siegen-Langenholdinghausen, derzeit an der Berta-von-Suttner-Gesamtschule mit dem Ziel Fachabitur vor Augen, war zuletzt in der Jugend-Bundesliga für die „Gießen 46ers“ auf erfolgreicher Korbjagd und dort zweitbester Scorer. „In der neuen Saison rücke ich auf in die U19, wäre bei den drei Jahrgängen der Jüngste und kann mit einiger Wahrscheinlichkeit nur mit wenigen Einsätzen rechnen.“ Olpe wäre da wohl ein gutes Sprungbrett, um weiterhin Erfahrung zu sammeln, dazu dürfte ihm die räumliche Nähe zugutekommen.

Baethcke sucht noch einen Riesen

In beiden Fällen wären die beiden Youngsters eine durchaus willkommene Ergänzung, auch Verstärkung für die Black Flyz des TVO Biggesee. Doch noch ist die Entscheidung nicht gefallen. „Zwei sehr gute Jungs, die beide für die Flügelposition infrage kämen“, so das kurze Statement von Daniel Baethcke.

Aber es soll nicht bei diesen beiden Talenten bleiben. Daniel Baethcke hat immer Augen und Ohren offen: „Ich suche noch einen großen Spieler, möglichst an die zwei Meter, mit viel Erfahrung. Aber im Moment weiß ich noch nicht einmal seinen Namen.“ Typisch Baethcke. Er hat Ansprüche. Aber das ist auch in dieser Liga notwendig, sollen seine Korbjäger nicht Schiffbruch erleiden.

Weiter kein richtiger Trainingsbetrieb

Und das kann auch davon abhängig sein, wann er endlich wieder einen geordneten Trainingsbetrieb durchführen kann. Laut Corona-Schutzverordnung in NRW „dürfen sich Personengruppen im Rahmen der Kontaktbeschränkungen treffen. In diesem Rahmen sind Wettbewerbe im Breiten- und Freizeitsport im Freien unter Einhaltung eines Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts wieder zulässig“.

Nach Ansicht von WBV-Präsident Uwe Plonka hat sich danach nur die Anzahl von sechs auf zehn Personen erhöht, gibt Baethcke die Meinung seine Verbands-Bosses wider. „Alles andere bleibt, wie es ist. Vereine benötigen auch für Outdoor-Aktivitäten weiterhin ein genehmigtes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept.“

Und genau daran hapert es derzeit noch beim TVO Biggesee. „Wir können zwar als Kleingruppen auf die Courts gehen, aber eben nur als Privatpersonen, also kein offizielles Training. Wir werden in der nächsten Woche mit Verein und Stadt ein Konzept erstellen, um möglichst bald ins richtige Training einsteigen zu können“, hofft der Olper Basketball-Chef auf weitere Lockerungen.

Verständnis für Hallenschließung

Etwas anderes betrifft die Hallenöffnung. „In Städten wie Hagen und Iserlohn sind die Basketballer schon weiter, aber ich habe auch Verständnis für die Stadt, die ihre Hallen wohl erst nach den Sommerferien wieder öffnen will“, sagt Baethcke.

Und dann weist er auf mögliche Probleme für eine vernünftige Saisonvorbereitung hin: „Wenn der Verband den Saisonstart bereits zum 31. August festlegt, stünden uns nur drei Wochen Vorbereitung in der Halle zur Verfügung. Das könnte schon im Vorfeld zu Wettbewerbsverzerrungen führen und das wäre schon eine kleine Katastrophe für uns.“