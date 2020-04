Umfrage bei Fanclubs: Geisterspiele sind besser als nichts

Für die 1. und 2. Bundesliga wurde die Zwangspause bis mindestens 30. April verlängert. Fast schon verzweifelt suchen die DFL und die Profivereine nach einer medizinisch vertretbaren Lösung, die Saison zu Ende zu spielen. Wegen der ausbleibenden TV-Einnahmen schwebt das Damoklesschwert „Insolvenz“ über einigen Klubs.

Wir haben uns bei heimischen Fanclubs umgehört, wie die Fußballanhänger die Situation bewerten. Einigkeit herrscht vor allem in zwei Punkten: An Geisterspielen ohne Zuschauer führt kein Weg vorbei. Zudem soll der Fußball nach Corona in finanzieller Hinsicht wieder auf Normalmaß zurückgefahren werden.

Der Schalke-Fanclub

Michael Pape ist sportlichen Kummer gewohnt, vor allem als Fußballobmann des Kreisliga-Schlusslichts FSV Helden.

Zurzeit kommt sich der 1. Vorsitzende des 240 Mitglieder starken Schalke-Fanclubs Blau-Weiß Repetal vor wie in einer vorgezogenen Sommerpause. „Wir wollen alle wieder Fußballspiele sehen“, spricht der Heldener Millionen von Fans aus der Seele.

Der Schalke-Fan weiß, dass die Bundesligavereine nur durch die Fernsehgelder „überleben“ können. Deshalb gibt es für Pape zu medizinisch überwachten Geisterspielen wahrscheinlich „bis in die nächsten Saison hinein“ keine Alternative, auch wenn die Partien Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Köln und Paris St. Germain gegen Borussia Dortmund in der Champions League für ihn „sehr befremdlich“ waren. Der Vorsitzende von Blau-Weiß Repetal hofft, dass zumindest die Bundesliga wegen der Corona-Krise auch in wirtschaftlicher Hinsicht „zur Normalität“ zurückkehrt und die aberwitzigen Transfersummen und Spielergehälter zurückgefahren werden.

Der Bayern-München-Fanclub

Für eine „überschaubare Anzahl“ von Geisterspielen spricht sich Michael Struck aus, der 1. Vorsitzende der Sauerländer Lederhosen. „Jetzt die Saison abzubrechen, hilft keinem weiter. Das wäre für einige Mannschaften unfair“, erinnert Struck daran, dass „vor einigen Wochen noch Leipzig vorne stand“, und nicht der FC Bayern München.

Der 108 Mitglieder starke Fanclub ist selbst von der Unterbrechung des Bundesliga-Spielbetriebs betroffen. Die über Ostern geplante Drei-Tage-Fahrt mit dem Heimspiel in der Allianz-Arena gegen Fortuna Düsseldorf musste storniert werden. Auf Kosten von 2000 Euro sind die „Lederhosen“ erst einmal sitzengeblieben.

Michael Struck hofft, dass die Vereine durch die Krise „endlich wach werden“ und sich von den „total unrealistischen“ Ablösesummen und Spielergehältern verabschieden. Über Spieler, „die ein bisschen in der Bundesliga kicken und dafür 13 Millionen netto kassieren“, kann Struck nur mit dem Kopf schütteln. Für den Fanclub-Chef sind die TV-Wiederholungen keine Alternative. „Das reicht einem richtigen Fan nicht aus“. Die Situation am Samstagnachmittag nennt er „unheimlich“.

Der BVB-Fanclub

„Geisterspiele sind besser als nichts“, sagt Patrick Langemann, 1. Vorsitzender der Bigge-Borussen. Der wirtschaftliche Druck auf die Vereine sei zu groß, um die Saison vorzeitig zu beenden. „In irgendeiner Form wird die Saison zu Ende gespielt“, ist der BVB-Anhänger aus Olpe überzeugt. Wer dann am 34. Spieltag auf dem ersten Tabellenplatz steht, sei gar nicht so wichtig. „Das wird keine schöne Meisterschaft“, macht sich Langemann nichts vor. Für den Ober-Borussen kann der Fußball gerade in den schweren Zeiten von Corona zum Hoffnungsträger und „zum Lichtblick“ werden. Als Zeichen, dass es wieder in Richtung Normalität geht – Normalität auch in Sachen Spielergehälter und Transfersummen. „Da müssen aber alle Vereine mitziehen“, weiß Patrick Langemann. Der BVB-Anhänger kann sich noch gut erinnern, als Dortmund „für 20 Millionen Euro“ Spieler wie Marcio Amoroso geholt hatte und dann „fast pleite gegangen wäre“. Das Geld für die bereits bezahlten 30 Dauerkarten des Fanclubs wird vom Verein zurückerstattet, wenn die Zahl der ausgefallenen Heimspiele feststeht.

Der Köln-Fanclub

Als Anhänger des 1. FC Köln erlebte Mario Otte das erste Geisterspiel der 1. Bundesliga wie alle anderen Mitglieder des 1. Olper Geißbockclubs nur am Fernseher. „Das war gespenstisch und ein Derby der anderen Art“, blickt der Vizepräsident des Köln-Fanclubs auf die Partie Anfang März zurück und meint dabei nicht die 1:2-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach. „Man hat jeden Schuss und jede Anweisung von außen gehört.“ Mit einem normalen Bundesligaspiel hätte das wenig zu tun gehabt. Aber nur mit Geisterspielen könne es weitergehen, ist der Köln-Anhänger ist überzeugt. „Schade, aber anders geht es nicht.“

Auch bei den Olper Geißböcken ruht das Vereinsleben. Die Jahreshauptversammlung wurde abgesagt, Vorstandssitzungen fallen aus. Wichtige Infos laufen über WhatsApp. Die zum Heimspiel gegen Mainz am 26. Spieltag geplante Busfahrt musste storniert werden. „Ohne Kosten für uns“, betont Otte. Der Vizepräsident sieht viele „kleine Vereine am Limit, nicht nur in der 1. und 2. Bundesliga“. Deshalb hofft auch Mario Otte, dass die Krise hilft, die „unglaublich hohen Summen“ für die Spieler zurückzuschrauben.

Der Gladbach-Fanclub

Frank Lütticke befürchtet ein „Massensterben in der 1. und 2. Bundesliga“, sollte die Saison vorzeitig abgebrochen und die TV-Gelder nicht ausgezahlt werden. „Die Großen werden das irgendwie hinkriegen“, glaubt Lütticke, der als 1. Vorsitzender der Attendorner Höhlenjungs und Kassenwart bei Sauerland Powerland Mitglied in zwei Fanclubs von Borussia Mönchengladbach ist. Ob „Play-offs oder mehrere Spiele an einem Spieltag“: Zur Fortsetzung der Meisterschaftsrunde ohne Zuschauer gibt es für den Hansestädter keine Alternative. „In Mönchengladbach ist schon einiges passiert.“ Damit meint der Attendorner nicht nur den Gehaltsverzicht von Profis und Führungsetage. Mit einer originellen Aktion können Dauerkartenbesitzer an ihren Plätzen Pappfiguren mit Fotos in Lebensgröße aufstellen lassen. Damit werden zwei Firmen der Stadt unterstützt.

„Wenn ich irgendwann wieder im Stadion bin, kann ich mich selbst nach Hause nehmen“, lacht Lütticke. Mit 64 anderen Gladbach-Fans wollte der Attendorner zum Derby gegen Köln fahren. Es wurde zum Geisterspiel. „Fußball lebt von Emotionen, das hatte mit Fußball nichts zu tun“, sagt Lütticke. Nach dem Gehaltsverzicht der Spieler haben die meisten Anhänger auf die Rückerstattung verzichtet.