Umfrage zur Bundesliga: „Profi-Fußball hat sich losgelöst“

Wir hörten uns um.

Sind Geisterspiele ein Indiz dafür, dass der Fan nichts mehr zählt, sondern nur das Geld?

Torben Jäkel (Geschäftsführer des FC Lennestadt): Natürlich geht es im Profifußball fast nur noch ums Geld. Da brauchen wir uns nichts vorlügen. Die wirtschaftlichen Faktoren spielen scheinbar eine viel größere Rolle, als der Fan.

Frank Stahl (Vorsitzender des FC Altenhof): Das Geld spielt auch in anderen Wirtschaftszweigen eine große Rolle. Jedes Unternehmen versucht, die Krise so gut es geht zu meistern und sich über Wasser zu halten. Das tut die Bundesliga auch.

Herbert Schmidt-Holthöfer (1. Vorsitzender des SV Serkenrode): Dass sich der Profifußball weg entwickelt hat von den Amateuren, darüber brauchen wir nicht zu reden. Sonntagsspiele, Montagsspiele zum Beispiel. Kein Sportler ist 100 Millionen wert, keiner hat 20 Millionen verdient. Ich habe schon vor Jahren gesagt, dass der große Knall kommt. Dass er jetzt durch diese Krise kommt, konnte keiner voraussehen. Es war alles auf Kante genäht.

Michael Berghaus (Vorsitzender des SV Heggen): Ein Witz, was die Liga sich da erlaubt. Die jammern auf verdammt hohem Niveau.

André Ruhrmann (Sportlicher Leiter der SG Finnentrop/Bamenohl): Man will für ein bisschen Abwechslung sorgen, für ein paar Emotionen, die den Menschen in Deutschland fehlen. Ich sehe die Sache differenziert. Zum einen bin ich auch totaler Fußballfan. Ein strittiger Punkt sind die 30.000 Tests. Da hätte ich gern schriftlich, dass deutschlandweit wirklich genug Laborkapazitäten da sind. Nicht, dass man zugunsten des Fußballs Leute nicht testen kann, die es nötiger hätten.

Hubertus Springob (1. Vorsitzender des SV Listerscheid): Dass die auf ihre Penunzen bedacht sind, ist klar. Bei uns sieh es ganz anders aus, wir haben keine Spieler, die wir bezahlen müssen. Auch unsere Trainer haben gesagt: Wir tun nichts, also brauchen wir nichts. Unkosten haben wir nicht. Wir brauchen keinen Strom, brauchen kein Wasser, wir werden von der Stadt Attendorn hervorragend unterstützt.

Markus Kny (Spielertrainer des TuS Halberbracht): Natürlich geht es (auch) ums Geld. Da Geisterspiele aufgrund der aktuellen Lage aber alternativlos sind, befürworte ich diese Lösung.

Wie groß ist der Bruch zwischen Amateuren und Profis?



Thorben Jäkel: Von einem Bruch würde ich nicht reden. Aber die Profivereine sind viel mehr auf die Fernsehgelder, und damit wirtschaftlich auch auf die Geisterspiele angewiesen. Die Fernsehgelder sind bei den Profis das Zünglein an der Waage.

Frank Stahl: Der Profi-Fußball hat sich längst vom Amateur-Fußball losgelöst. Ich gehe jedoch davon aus, dass die Zeit der stetig steigenden Ablösesummen und Gehälter zumindest vorübergehend vorbei ist, mit hoffentlich positiven Auswirkungen für uns Amateure.

Michael Berghaus: Für mich persönlich ein absoluter Bruch. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Hier denkt jeder nur an sich.

Markus Kny: Kann man pauschal nicht beantworten. Sicher gibt es viele Profis, die sich für den Amateursport, für ihren Heimatklub, einsetzen.

Die Bundesliga zahlt Millionen für 3. Liga und Frauen-Bundesliga, wäre so eine Zahlung an die Amateurklubs wünschenswert als Akt der Solidarität?

Thorben Jäkel: Wenn man sieht, was uns Amateuren schon alles durch die Lappen gegangen ist, wäre das natürlich ein sehr wünschenswertes und positives Zeichen. Da sollten dann alle Vereine bis in die unteren Ligen berücksichtigt werden.

Frank Stahl: Im Gegensatz zu den Profis haushalten wir Amateure im Normalfall vorsichtig und leben nicht über unsere Verhältnisse. Der Verband ist zudem den Vereinen schon etwas entgegengekommen. Für uns Amateure ist es wichtig, wenn uns die lokalen Sponsoren weiterhin unterstützen würden. Zudem würde ich mir wünschen, dass nach der Corona-Krise die Zuschauer wieder vermehrt auf unsere Sportplätze kommen, um das wichtige Ehrenamt zu würdigen.

Hubertus Springob: Was Solidarität zwischen Profis und Amateuren angeht: Für nicht so gut aufgestellte Vereine wäre es ein guter Zuschuss. Bei uns in der C-- oder B-Kreisliga, wo nicht so große Gelder fließen, dürfte das nicht ein so großes Thema sein. Wenn ich mal höher schaue, Westfalenliga, Oberliga, auf Vereine, die auf Einnahmen angewiesen sind, wenn die Unterstützung kriegen würden, wäre das gar nicht mehr verkehrt.

Herbert Schmidt-Holthöfer: Ich denke, dass Profis und Amateure schon so weit auseinander sind, dass da überhaupt ein Möglichkeit besteht, in dieser Sache in Kontakt zu kommen. Es entzieht sich meiner Vorstellungskraft, dass von oben was kommen könnte. Wie wäre es, einen Fonds zu bilden? Wenn ein Verein 100 Millionen ausgibt, muss er 10 Prozent in den Fonds geben, bei 10 Millionen eine Million.

Markus Kny: Ich sehe den DFB hier klar in der Pflicht. Als größter und umsatzstärkster Verband der Welt, auch finanziert durch die vielen Amateurklubs und deren Verbandsabgaben - ist aktuell die Zeit, auch mal was zurück zu geben.

Michael Berghaus: Das wäre absolut wünschenswert. Es sollte nicht vergessen werden, wo die Talente ausgebildet werden, denn das geschieht bei den kleinen Vereinen, bevor die Talente von den großen Vereinen abgegriffen werden.

André Ruhrmann: Super-Idee. Die Profis werden, wenn es weitergeht, sehr, sehr viel Geld einnehmen. Ich glaube: Sobald die ihre Existenz gesichert haben, geht es ihnen nicht darum, den zusätzlichen Gewinn zu erzielen, sondern zuzusehen, dass die Basis am Leben bleibt. Da müsste, wie es bei kleineren Läden ist, nachgewiesen werden, dass man am Existenzminimum unterwegs ist - ein Rettungsfonds nach Antrag und zweckgebunden..

Spieler wie Toni Kroos wollen nicht auf Geld verzichten. Zeigt es, wie abgehoben die sind?

Thorben Jäkel: Letztlich muss jeder wissen, was er mit seinem Geld macht. Es gibt aber auch positive Beispiele von Profis, die Geld spenden oder Sammlungen organisieren, wie zum Beispiel Joshua Kimmich oder Leon Goretzka.

Frank Stahl: Ich will hier nicht über Einzelne sprechen, es gibt auch andere Beispiele, die aktuell Gutes tun. Wie oben beschrieben wird die Zeit der utopischen Summen hoffentlich vorbei sein.

Herbert Schmidt-Holthöfer: Da fehlt mir das Insiderwissen. Denn wer weiß, was er sonst an wohltätigen Sachen macht. Es gibt Spieler, die seit Jahres Gutes tun, das will ich nicht beurteilen. Einfach zu sagen: Der muss jetzt auf 5 Millionen verzichten, weiß ich nicht, Wenn der anderweitig schon was macht.

Michael Berghaus: Geld wie Heu und noch jammern. Die sollte man vom Gehalt her richtig runterschrauben, ich schätze dann würde es einige Scheidungen beziehungsweise Trennungen geben, wenn die Börse nicht mehr so voll wäre.

Markus Kny: Das kann ich pauschal nicht beantworten und ist sicher davon abhängig, wie mit dem Mitarbeitern - Stichwort Kurzarbeit - umgegangen wird. Mir ist es lieber, die Profis engagieren sich privat, spenden und unterstützen mit ihren Gehältern Menschen in Not.

André Ruhrmann: Ich habe das auch verfolgt, es geht nicht darum, dass man zweckgebunden was macht, sondern darum, ein moralisches Zeichen zu setzen. Dass Leute, die momentan noch gut betucht sind, und die in der Situation, in der sie nicht spielen und weniger Ausgaben haben, an irgendwelche wissenschaftliche Einrichtungen spenden. Wie Dietmar Hopp. Über den kann man denken wie man will, aber was seine soziale Ader angeht, ist er ein absolutes Vorbild. Wenn ein Spieler 20 Millionen verdient und verzichtet auf die Hälfte – da möchte ich die Forschungseinrichtung sehen, die da nichts mit anfangen könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass Profis sagen: Wir sind nicht so betroffen wie der Arbeiter, der in Kurzarbeit ist und existenzielle Sorgen hat. Ich bin allerdings auch nicht dafür, dass Leute, die nicht mitmachen, verdammt werden.

Hubertus Springob: Das Geld, was die verdienen, werden die doch gar nicht mehr ausgeben können. Das ist alles überdimensional. Die Vereine haben es sich selbst zuzuschreiben. Warum setzt man nicht mal eine Obergrenze beim Gehalt fest? Wenn Toni Kroos auf zwei Millionen verzichtet, könnte er auch auf die Hälfte verzichten, dann hätte er immer noch genug.

Würden Sie sich Geisterspiele im TV anschauen?



Thorben Jäkel: Wahrscheinlich ja. Aber ich werde mir Spiele gezielter aussuchen, als früher. Ich glaube, viele werden das so machen, weil viele nach der langen Pause, wo sie doch sehr eingeschränkt waren, wieder Fußball sehen wollen.

Frank Stahl: Ja, würde ich schon, Für mich ist der Stadionbesuch auch wichtig, aber diese Geisterspiele würden mir in der jetzigen Situation auch ein Stück weit Normalität zurückbringen. Endlich mal wieder über etwas Anderes außer über C19-Themen zu sprechen.

Herbert Schmidt-Holthöfer: Mit Geisterspielen kriegt man vielleicht einige Fußballfans beruhigt, die sich vor den Fernseher setzen und Fußball gucken können, gerade in dieser Zeit. Ich gucke aber am liebsten Amateurfußball.

Michael Berghaus: Auf Geisterspiele hat niemand Lust. Entweder mit Zuschauern oder gar nicht. Wir haben genug andere Probleme, wie zum Beispiel die Gastronomie und Hotels, ebenso die ganzen Kurzarbeiter. Das sind Probleme!

Hubertus Springob: Ich gucke mir das an, ich bin Borussen-Fan, also von der aus Mönchengladbach. Das Geisterspiel gegen Köln habe ich mir auch anschaut. Gut, es fehlt was vom Drumherum.

Markus Kny: Lieber ein bisschen Fußball, als gar keinen Fußball.