Auch dank Daniel Stoltz darf sich LWL auf VfL Bochum freuen

Alle Dämme brachen bei den A-Juniorenfußballern des SC LWL 05, als Luca Herrmann im Elfmeterschießen gegen die Sportfreunde Lotte am Sonntag den entscheidenden Ball zum 6:4 versenkte. Doch war dieser Schuss auch deshalb der entscheidende im Westfalenpokalspiel, weil Torwart Daniel Stoltz zuvor zwei Elfmeter gehalten hatte.

Wir erwischten den jungen Keeper am Telefon. Wie hat er das gemacht? „Ich habe versucht, den Stürmer zu verunsichern, so wie man das immer macht beim Elfmeterschießen,“ antwortete er. In seinem Falle hieß dies: Lange stehen bleiben und dem Schützen keine Ecke „geben“, wie es in der Fachsprache heißt. Also, ihm keine Ecke anbieten.

Lustige Rückfahrt

Anders als im Profifußball, wo Stärken, Schwächen und bevorzugte Schussrichtungen eines jeden Elfmeterspezialisten statistisch erfasst sind und allen Torleuten bekannt sein dürften, sieht sich ein Keeper im Amateurbereich völlig unbekannten Schützen gegenüber. Erst recht, wen er 180 Kilometer weit weg wohnt und es keinerlei vorherigen Berührungspunkte gab. Da spielt Glück eine vergleichsweise große Rolle. „Stimmt, das ist schon Glückssache,“ sagt Daniel Stoltz. Und es ist ein entsprechend intensives Glücksgefühl, wenn er den Ball spürt, wenn er realisiert: Ich habe ihn erwischt. Stoltz: „Das ist ein sehr geiles Gefühl, auf jeden Fall.“

Als Daniel Stoltz seine beiden Großtaten verrichtet hatte, war die Entscheidung ja noch nicht gefallen. Luca Herrmann musste noch treffen, um die Glückseligkeit vollkommen zu machen. Deshalb stand Stoltz in der Jubel-Reihenfolge auch erst an zweiter Stelle. Als Herrmann seinen Ball verwandelte, stürzte sich zunächst alles auf den treffsicheren Feldspieler, auf den alle Augen fokussiert waren. Aber natürlich hatten die LWL-Kamerden nicht vergessen, wer Luca Herrmanns Elfmeter überhaupt erst zum alle Entscheidenden gemacht hatte. Daniel Stoltz: „Danach kamen selbstverständlich alle zu mir und haben mich beglückwünscht.“

Mit dem Wind, gegen den Wind

Auf der langen Rückfahrt ging es hoch her. „Laute Musik, Super-Stimmung, wir hatten eine Menge Spaß,“ berichtete Daniel Stoltz. Trainer Dawid Jaworski konnte das nur bestätigen: „Die Rückfahrt dauerte etwas länger. Wir mussten zwischendurch ein paar Raststätten anfahren, weil uns das Bier ausgegangen war.“ Danach ging es noch ins „Wirtshaus“ nach Attendorn, einige zogen weiter zum Karneval nach Neu-Listernohl.

Daniel Stoltz war ohne Freundin oder Familie bei diesem Auswärtsspiel. Kein Angehöriger hatte seine Sternstunde live miterlebt. Aber es dauerte nicht lange, als die Nachrichten sich bis in den Kreis Olpe verbreitet hatten und von dort aus die Glückwünsche bei ihm im Telefon einschlugen.

In Erinnerung bleiben Daniel Stoltz die äußeren Bedingungen im hohen Norden Westfalens. Im Grunde hatte er in Tecklenburg zwei verschiedene Spiele absolviert: Eines gegen den Wind, eines mit dem Wind. Jedes 45 Minuten lang. Für Torwarte eine echte Herausforderung. Stoltz: „In der ersten Halbzeit hat Lotte vorn zugestellt. Wir hatten keine andere Möglichkeit, als den Ball lang zu schlagen. Der ist natürlich nicht weit geflogen, so hart man ihn auch schlug. Nach nur 30 Metern ist er wieder aufgekommen.“

Umgekehrt war es in der zweiten Halbzeit. Und aus dieser Windunterstützung heraus fiel sogar das 2:2 für den SC LWL. Stoltz hatte eine Eins-gegen-Eins-Situation gewonnen, den Ball dann direkt lang auf Luca Herrmann geschlagen. Der gegnerische Keeper unterschätzte die Flugweite der Kugel, kam zu weit aus dem Kasten, so dass Herrmann den Ball über ihn hinweg heben konnte.

Einmaliges Ereignis VfL Bochum

Daniel Stoltz ist in Valbert zu Hause. Er hat das Fußballspielen beim RSV Listertal begonnen, spielt aber seit der D-Jugend beim SC LWL, kann also die Bezeichnung „Eigengewächs“ durchaus tragen. „Ich spiele jetzt im siebten Jahr bei LWL.“ Ein Vorbild hat er übrigens nicht, „darüber habe ich auch noch nie nachgedacht“. Seine Stärke sieht er darin, „auch unter Druck die Situation spielerisch zu lösen.“

Für seinen Trainer Dawid Jaworski ist Daniel Stoltz „zu Recht der Kapitän der Mannschaft“. Jaworski: „Er hat uns wirklich schon sehr, sehr viele Punkte in der Meisterschaft gerettet oder uns im Spiel gehalten. Er ist ein sehr guter Junge!“

Stoltz gehört zu den Spielern des Jahrgangs 2001, die diesen Sommer in den Seniorenbereich hoch wechseln. Was auch Dawid Jaworski als Motivation ansieht: „Ich habe den Jungs vor dem Spiel am Sonntag gesagt: Ihr werdet euch im Somme verabschieden. Nutzt diese einmalige Gelegenheit, gegen den VfL Bochum zu spielen. Das bekommt man nicht alle Tage, und später im Seniorenbereich erst recht nicht.“