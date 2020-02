VfR Rüblinghausen_ Ruegenbergs Rückkehr nach Hünsborn

Das ist auch nicht alltäglich. Schon im zweiten Spiel nach seinem Wechsel in der Winterpause spielt Lukas Ruegenberg, Torwart des Fußball-Bezirksligisten VfR Rüblinghausen, bei seinem Ex-Verein RW Hünsborn II auf. Anstoß ist am Sonntag 13 Uhr in der Weberhaus-Arena am Löffelberg.

Lukas Ruegenberg wird in der Rückrunde zwischen Pfosten stehen. Beim VfR bestand kurzfristiger Handlungsbedarf, da der bisherige Stammkeeper Daniel Stahl, der sich nach einer langwierigen Verletzung wieder heran gekämpft hatte, wegen seines Studiums in Dortmund nicht mehr zur Verfügung stand. „Das hat uns Daniel nach Ablauf der Rückrunde mitgeteilt. Der Aufwand, drei Mal in der Woche von Olpe nach Dortmund zu fahren, war zu hoch“, erklärte Rüblinghausens Trainer Avdi Qaka.

Keine leichte Entscheidung

Nun kam Lukas Ruegenberg ins Spiel. „Es hat sich in Hünsborn nicht so entwickelt, wie ich es mir vorgestellt habe“, bilanziert Ruegenberg, „natürlich muss der Trainer harte Entscheidungen treffen. Jedenfalls haben sich in der Hinrunde die Vorzeichen geändert. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Gespräche mit Rüblinghausen gegeben, doch ich stand bei meinem Verein RW Hünsborn im Wort.“

Jetzt also der Wechsel. Ruegenberg: „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht und mir auch Zeit gelassen, denn der Verein RW Hünsborn liegt mir am Herzen.“ Doch der Blick geht nach vorn und das Ziel ist klar: „Ich will mich so schnell wie möglich in der neuen Mannschaft einfinden und meinen Teil für eine gute Rückrunde liefern.“

Fußballspielen in Dahl gelernt

Er hatte seine ersten Fußballschritte beim SV Dahl/Friedrichsthal gemacht, dann ging es zur SpVg Olpe und anschließend zu RW Hünsborn. Hier kann Ruegenberg auf eine kurze, knackige Zeit zurückblicken. In diesem Jahr stieg er mit der zweiten Mannschaft als Stammkeeper souverän in die Fußball-Bezirksliga auf und gewann 2017 den Wendener Gemeindepokal.

Anschließend nahm alles seinen Lauf. Rade Lucic, der Sportliche Leiter von RW Hünsborn erklärt: „Lukas ist auf mich zugekommen und ich hatte Verständnis für seine Situation, deshalb haben wir uns mit seinem neuen Verein VfR Rüblinghausen geeinigt. Es ging alles geräuschlos über die Bühne.“ Die Rüblinghauser hoffen, dass Lukas „schnell in unsere Mannschaft kommt und uns den entsprechenden Rückhalt gibt“, betont Avdi Qaka.

Gute Erinnerungen ans Hinspiel

Die Gastgeber haben das Hinspiel noch in guter Erinnerung. Erst in letzter Sekunde konnte Aufsteiger RW Hünsborn II, nach einem von Fabian Thiem verwandelten Elfmeter zum 3:3-Endstand, den ersten Zähler in der neuen Umgebung unter Dach und Fach bringen.

Mit einer starken Hinrunde hat sich Hünsborn II im Mittelfeld der Bezirksliga eingefunden, beide Gegner von Sonntag sind Tabellennachbarn. „Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass wir ein Heimspiel haben“, betont RWH-Trainer Ansgar Arns. Überhaupt nicht einverstanden war VfR-Coach Avdi Qaka mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim Aufsteiger Türk Geisweid. „Es war ein besserer Rückrundenstart möglich, aber unsere Chancenauswertung war überhaupt nicht in Ordnung und das Rücklaufverhalten war unzureichend“. Es werde sicherlich personelle Veränderungen geben.