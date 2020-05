Vierter Abgang beim SC LWL: Giamporcaro geht zur SpVg Olpe

Olpe Im Sommer verliert der Fußball-Bezirksligist – Stand jetzt – jedenfalls vier Leistungsträger, davon alleine drei an den Landesligisten SpVg Olpe. So wechselt neben LWL-Kapitän Bastian Klein, seinem Vetter Marlon Klein auch Linksverteidiger Alessandro Giamporcaro an den Kreuzberg. „Das ist korrekt“, bestätigte Björn Schneider, Sportlicher Leiter der SpVg Olpe. Schneider freut sich auf den „motivierten, schnellen und dynamischen“ Neuzugang. Abgang Nummer 4 ist der ebenfalls 21-jährige Julian Hesmer, der beim Westfalenligisten FSV Gerlingen auf seine ehemaligen Mannschaftskollegen Dennis Busenius und Mats Humberg trifft.

13 Junioren stoßen hinzu

Der erneute Weggang von vier Stammspielern tut dem SC LWL 05 natürlich weh, auch wenn im Sommer gleich 13 Nachwuchskicker aus der starken A-Jugend, die vor dem Aufstieg in die Landesliga steht, in den Seniorenbereich wechseln. Mit dem Weggang von Bastian Klein und Julian Hesmer kann Andreas Heuel leben. „Sie haben mit offenen Karten gespielt“, betont der Sportliche Leiter von LWL.

„Tierisch sauer“ ist Heuel aber auf Marlon Klein und Alessandro Giamporcaro, die ihm die Zusage für die neue Saison gegeben hätten und trotzdem gehen. Die Spieler fühlen sich offenbar nicht mehr an ihre Zusagen gebunden, weil sich unter anderem wegen des Rücktritts des 1. Vorsitzenden Dirk Klein die Bedingungen im Verein geändert hätten.

Weil die unterbrochene Saison vor dem endgültigen Abbruch steht, sind laut Andreas Heuel auch die „Reibungspunkte“ zwischen Seniorenbereich und Jugendvorstand „nicht mehr da“. „Da sind Dickköpfe aufeinandergeprallt“, umschreibt der Sportliche Leiter die Situation vor einigen Wochen. Heuel hatte damals versucht, zwischen dem ehemaligen Vereinschef Klein und den Verantwortlichen im Jugendbereich zu vermitteln.

Neue Führungsstruktur geplant

Nach dem Rücktritt von Dirk Klein arbeitet der Sportclub mit Unterstützung des Verbandes an einer neuen Satzung mit einer anderen Führungsstruktur. So sollen wie beim SV Ottfingen Ressorts geschaffen werden, eine klassische Vereinsspitze ist nicht mehr vorgesehen.

Für seinen Trainer Frank Keseberg tut es Andreas Heuel im Übrigen leid, dass im Sommer schon wieder wichtige Spieler gehen. Der Sportliche Leiter ist aber sicher, dass sich Keseberg der erneuten Herausforderung stellen wird. „Frank hat mir die Zusage für die nächste Saison gegeben“.