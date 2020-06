Viktoria Köln weiß Torwart-Erfahrung aus Olpe zu schätzen

Aktuell arbeitet er im Nachwuchsbereich des Drittligisten Viktoria Köln.

Nach seiner Torwartkarriere beim FC Kirchhundem zog er nach Bonn, um sein Referendariat anzutreten. Und es lief: Vom FCK verabschiedete er sich mit dem Bezirksliga-Aufstieg 2011/12, und bei seiner ersten Torwarttrainer-Station, der U19 des Bonner SC, feierte er den Aufstieg in die Bundesliga.

Anfang 2018 dann kam der Anruf von Roland Koch, bekannt als ehemaliger Co-Trainer von Christoph Daum. Koch leitete mittlerweile die Jugendarbeit bei Viktoria Köln. Unter dessen Federführung bekam die Viktoria den Status des Nachwuchsleistungszentrums. „Er hat mich davon überzeugt, zur Viktoria zu gehen. Ich musste aber dafür beim Stützpunkt aufhören“, schilderte Schwermer seinen nächsten Schritt. Denn es drohten Interessenkonflikte. Koch: „Du kannst nicht gleichzeitig für einen Verein arbeiten und für den DFB. Da wird dir auch schnell mal nachgesagt, du fischt die Spieler für deinen Verein ab“. Überhaupt hatte er eine Vereinstätigkeit angepeilt. „Ich wollte gern intensiv mit jungen Spielern zusammenarbeiten. Stützpunkt ist einmal die Woche, ist Ergänzungstraining.“ In der ersten Saison war Julian Schwermer bei Viktoria Köln für die U17/19 zuständig.

Familiärer Klub

Viktoria Köln beschreibt Julian Schwermer als „familiär“. Der Verein hat zwar keinen riesigen Zuschauerzuspruch, „dazu ist der Effzeh einfach zu übermächtig in der Stadt“. Doch ein starker Sponsor steht hinter dem Verein und hat zum Aufschwung, der 2019 im Aufstieg in die 3. Liga gipfelte, beigetragen. Im beschaulichen rechtsrheinischen Stadtteil fällt alles etwas kleiner aus. Wie der Fanshop, eine kleine Holzhütte. Wie der VIP-Bereich. Aber das könnte über die inneren Werte hinwegtäuschen. Schwermer: „Was wirklich gut ist und was Seele hat, ist: Die achten auf gute Trainer, auf junge Trainer, die die Entwicklung der Spieler im Blick haben. Klar, bei der U19 geht es um Ergebnisse, da musst du liefern“.

Wie gegensätzlich ist da die Philosophie bei Julian Schwermers Arbeit im Aufbaubereich U12 – U15. „Fehler sind willkommen. Weil wir wissen: Aus Fehlern lernt man, ohne Fehler wird man nicht besser“, umschreibt er es. Einer der wichtigsten Punkte ist, Torwarte selbstständig zu machen. Dass sie in ihrer Persönlichkeit weiterkommen. „Die Ziele, die bei Viktoria verfolgt werden, gehen schon über den Fußball hinaus“. Dementsprechend werde auch nicht reingebrüllt, wenn ein 14-Jähriger eine Flanke unterläuft. Der Schrei „die musst du haben“ sei ein „Totschlagkriterium“ für den Jungen, sagt Julian Schwermer.

Der junge Torhüter müsse sich entwickeln, er müsse riskieren, rauszugehen. Schwermer: „Ansonsten wird er ja nie besser“. Die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Keeper läuft größtenteils über das Miteinander und über die Vorbildfunktion der Trainer. Was alles darüber hinaus möglich ist, zeigte die Corona-Krise. „Da entstand eine Chance, als Persönlichkeit zu reifen. Die Jungs durften nicht normal trainieren. Dann kann und muss man sich vieles allein erarbeiten: Schnellkraft, Beweglichkeit, Gleichgewichtssinn“. Die Keeper bekamen Trainingspläne. Die aber nur als Begleitung. Schwermer: „Die müssen was draus machen. Wir können helfen, aber über die Linie müssen sie selbst gehen“.

Was muss ein Torwart haben? Wenn sich Julian Schwermer einen basteln könnte, wie würde der ausfallen? „Es gibt vier Säulen. Technik, Taktik, Kondition, Persönlichkeit“. Er steht nun, bei den jüngeren Jahrgängen, nicht unter dem unmittelbaren Druck, Schützlinge für den Profikader zu liefern.

Grundstein für eine Karriere

Dennoch ist es für ihn ein Erfolg, wenn es einer weit bringt, der durch seine Schule gegangen ist. „Beim Stützpunkt Bonn hatte ich einen Keeper, der ist dann zu Bayer Leverkusen gewechselt, vom Stützpunkt Berg ist einer beim 1. FC Köln gelandet. Beide spielen dort noch“.

Eine Klasse-Karriere hat Pauline Nelles hingelegt, auch sie gehörte zum Stützpunkt, ist Nationaltorhüterin im Jugendbereich und spielt beim 1. FC Köln. „Zum Stützpunkt kommen auch die besten Mädchen. Pauline habe ich zwei Jahre in Bonn begleitet“. Allgemein gilt: „Das Nadelöhr ist so klein, das muss den Jungs immer wieder spiegeln, ohne ihnen ihren Traum zu zerstören“.

Zumindest was die Altersstufe betrifft, war Julian Schwermer in seinem ersten Viktoria-Jahr, als U19-Trainer, schon recht nahe an der ersten Mannschaft, an den Profis. Die bejubelten im vergangenen Sommer den Aufstieg in die 3. Liga unter Pavel Dotchev – der ja am Wochenende zum Rekordtrainer der 3. Liga avanciert ist. Wieviel bekommt man da mit vom Profi-Geschäft? Weniger, als man vielleicht denkt. „Außer dass der zweite Torwart bei mir hospitiert und der Torwart der ersten Mannschaft unser Koordinator ist, habe ich mit der Ersten nicht so viel zu tun, wenn ich sie auch jeden Tag auf dem Platz sehe“.

Zusammentreffen mit Jürgen Kohler

In der Saison, als Julian Schwermer noch die U19 betreute, traf er mit Jürgen Kohler, dem Weltmeister von 1990, zusammen. Ein bleibendes Erlebnis. Wie begegnet man einem solchen Sportler, der alles erreicht hat, den die Fans von Borussia Dortmund ehrfürchtig mit dem Titel „Fußballgott“ versahen? „Mit Respekt“, antwortete Julian Schwermer, „er hat schon eine Ausstrahlung, definitiv, und eine natürliche Autorität“.

Im Umgang sei er völlig uneitel und sachlich. „Er hat nie mit seinen Erfolgen geprahlt“, so Schwermer, „er ist ein Mann der klaren Worte“. Zu einer U19 passe einer wie Jürgen Kohler perfekt, „die stecken tief in der Pubertät, da ist jemand wie er schon richtungsweisend“. Kohler hatte mit dem Viktoria-Nachwuchs den Aufstieg von der Mittelrheinliga in die A-Jugend-Bundesliga geschafft, zudem hatte er am letzten Spieltag noch die Erste übernommen und sie in die 3. Liga geführt.

Nach einem Jahr in der U19 gab Julian Schwermer diese ab. Begründung: „Ich war häufig bis 23 Uhr unterwegs, das war familienunfreundlich. Ich habe Jürgen gesagt, dass ich das in dieser Saison nicht mehr machen möchte, da wir auch das zweite Kind bekommen haben. Ich bin dann auf eigenen Wunsch zur U12 bis U15, also in den Aufbaubereich gegangen, weil ich da andere Trainingszeiten habe“.

Julian Schwermer wohnt in Olpe, ist Lehrer in Bergneustadt und arbeitet in Köln. Rechtsrheinisch. „Das lässt sich ganz gut kombinieren“, sagt er. Die A4 verbindet alle drei Punkte. „Von Olpe bin ich in 45 Minuten am Höhenberg in Köln“. Zwei bis drei Mal pro Woche ist er bei der Viktoria, bei den Spielen ist er häufig zugegen, dreht Videos zur Spielanalyse, ist Ansprechpartner für seine Keeper.

Außer in Bonn arbeitete er bis 2018 noch als Stützpunkttrainer im Mittelrhein. Er ist im Besitz der DFB-A-Lizenz plus Leistungslehrgang Torwarttraining. In den Stützpunktjahren war er sowohl als Mannschaftstrainer wie auch als Torwarttrainer aktiv.

Julian Schwermer spielte bis 2012 im Tor des FC Kirchhundem, sein Trainer in den letzten zwei Jahren war mit Dieter Richard eine Größe der Branche. „Es war eine ganz, ganz intensive Zeit“, erinnerte sich der Keeper, „er schafft Reibung, und dann kommt es natürlich auf die Dynamik der Mannschaft an, ob die da mitgeht oder nicht“. In Kirchhundem sei das der Fall gewesen, „Wir hatten eine tolle Truppe“, blickt Schwermer zurück und schmunzelt: „Ich glaube, Dieter hat uns zur fittesten Mannschaft des ganzen Kreises gemacht“. Wie er die Truppe motiviert hat, sei einmalig gewesen. Schwermer: „Wenn wir uns mit Ehemaligen treffen, ist Dieter immer noch ein Thema“.