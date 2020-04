VSV Wenden hilft Senioren - mit origineller Technik

Die Corona-Krise führt nicht nur zu Frust und Ärger. Viele Menschen zeigen in dieser herausfordernden Zeit Engagement und Solidarität.

So kam Caterina Breuer (Ressort Marketing VSV Wenden) auf die Idee, einen ehrenamtlichen Einkaufsservice für die Bewohnerinnen und Bewohner im St. Josefsheim Wenden anzubieten. Von vielen Vereinen und ehrenamtlich Engagierten werden bereits die älteren Menschen im Wendschen bedacht.

Die Senioren in den Pflegeheimen benötigen aber auch Unterstützung bei Einkäufen – zumal sie aufgrund der aktuellen Situation für Besucher geschlossen wurden. Die Ehrenamtlichen und Angehörigen sind ebenfalls oft schon älter und würden sich bei Einkäufen für die Bewohner selbst in Gefahr begeben.

Idee stößt auf großes Interesse

Kurzerhand nahm der VSV Wenden daher Kontakt mit Silke von Bültzingslöwen und Anne Böhler vom Caritas-Zentrum Wenden auf. Die Idee stieß dort auf großes Interesse und Freude bei den Senioren und Mitarbeitenden. Daher übernahm David Clemens (Ressort Marketing VSV Wenden) die Organisation. Die Einkäufe wurden von Anne Böhler (Leitung Sozialer Dienst Caritas-Zentrum Wenden) so vorbereitet, dass die Freiwilligen direkt starten konnten.

Ein echtes Highlight für die Senioren war die erste große Übergabe, bei der die Kreativität keinesfalls nicht zu kurz kam. Die Einkaufstaschen wurden an Seilen befestigt, mit deren Hilfe die Bewohner ihre Einkäufe in die Fenster hochziehen konnten. Den Herren des Hauses war die Freude aus dem Fenster sichtlich anzusehen und anzuhören.

Der Mindestabstand wurde dabei konsequent eingehalten. „Vielen Dank an Anne Böhler und David Clemens für die Organisation. Ein herzliches Dankeschön an alle Spielerinnen und Spielern, die sich engagieren – natürlich auch an diejenigen, die beim Foto nicht dabei sein konnten“, so der VSV Wenden.

Natürlich ebenso melden können sich Mitglieder und ältere Menschen aus Wenden und den umliegenden Ortschaften, die ebenfalls Hilfe benötigen und noch nicht durch die hiesigen Hilfsangebote versorgt werden“, teilen die Verantwortlichen mit.

Wer helfen möchte, kann David Clemens unter der Nummer 0176 34321217 oder per Mail marketing@vsv-wenden.de kontaktieren.