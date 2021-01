VSV Wenden: Trauer um Robert Oster

Wenden/Schönau. Er trug den VSV Wenden im Herzen, er war ein Gesicht dieses Vereins. Jetzt trauert die VSV-Familie um ihren Betreuer Robert Oster.

Was ihm der Verein bedeutet hat, drücken allein schon diese sagenhaften Zahlen aus: 1962 trat Robert Oster dem damaligen SV Schönau bei, 1972 wurde er Betreuer der ersten Fußball-Mannschaft des VSV Wenden, sorgte für das Wohl der Spieler und assistierte dem Schiedsrichter in unzähligen Heimspielen am „Nocken“ an der Linie. Ein halbes Jahrhundert fast war er ein Helfer im Hintergrund. Einer von der Art, wie ihn sich jeder Verein nur wünschen kann.

Alles hautnah miterlebt

Es gab kein markantes Ereignis beim VSV Wenden, das Robert Oster nicht hautnah miterlebt hat, und bei dem er nicht aus vollem Herzen mit gejubelt oder mit gelitten hat. Aufstiege, Abstiege, Glanzzeiten in der Verbandsliga und jede Menge heiße Derbies. Mit seiner Meinung hielt er nicht hinter dem Berg. Aber auf seinen VSV – da ließ er nichts kommen. In guten wie in schlechten Zeiten nicht.

Hohe FLVW-Ehrungen

Die Jahrzehnte lange, ehrenamtliche Tätigkeit Robert Osters würdigte auch der Fußball und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW). So zeichnete er ihn im Jahr 2005 mit der Verdienstnadel in Silber, und im Oktober 2012 mit der Verdienstnadel in Gold aus. „Wir bedanken uns für sein Engagement und die vielen Jahre, die wir auf seine Unterstützung zählen dürften“, schreibt der Vorstand und der Jugendvorstand des VSV Wenden im Namen aller Mitglieder, „wir werden ihm stets ein ehrenvolles Andenken bewahren und in Dankbarkeit und Trauer nehmen wir Abschied. Seinen Angehörigen gilt unser aufrichtiges Beileid“.